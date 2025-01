Във връзка с изкуството, помежду ни и с творческата ни природа – обзор на събитията, които Jazz FM организирахме и проведохме с партньори през 2024 г.

През 2024 г. Jazz FM продължихме чрез множество събития да развиваме музикалната сцена, да подпомагаме младите таланти в израстването им в музиката и да вдъхновяваме за живот в доброта многобройни аудитории, присъстващи на живо и проследили събитията в нашия ефир.

Красивият завършек на година на постижения бе концертът на Румяна Коцева „Вечните коледни песни на български език“. Тя направи така, че да запеем на роден език вечните коледни песни чрез свой албум от 2005 г., който през 2024 г. с инициативата и партньорството на Jazz FM получи своята сценична реализация с концерти в Шумен и в столичната зала „България“. Точните поетични преводи на вокалистката бяха облечени в красиви оркестрации от Славил Димитров, който дирижира Симфониета Шумен. Специални участници са Васил Петров, Никола Попов, Таня Апостолова и Младежка хорова капела към НМУ „Любомир Пипков“ – София, а гост музиканти – Цветан Недялков, Кристиан Илиев и Ивайло Звездомиров. Така за първи път посланията на тези празнични песни достигнаха директно до слушателя, възхваляващи доброто, насочващи ни към живот в любов.

Възхвала на доброто, празник на живота: Руми Коцева пее вечните коледни песни на български език на концерт, който пренасяме в ефира на Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Марияна Гугалова

В предаването слушаме дуетно изпълнение на Румяна Коцева с Никола Попов – един от нейните първи ученици, завършил след това НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с оперно пеене и докторант там към катедра „Музикално-сценично изкуство“. Като изявен вокалист и вокален педагог, тя започна да организира фестивал за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни – български и световни – Evergreen Fest Sofia, на който е директор. От самото начало Jazz FM е партньор, а аз имам честта да съм член на постоянното жури с Камелия Тодорова и Васил Петров. В предаването ще чуем изпълнението на носителката на Гран при през 2024 г. Анна Ставрева. По-късно през годината тя стана финалист в „Гласът на България“ по bTV. Седмото издание на фестивала ще се проведе на 15 и 16 февруари 2025 г. Заявки за участие се приемат до 26 януари 2025 г.

На галаконцерт в неделя се връчват наградите от четвъртото издание на Evergreen Fest Sofia - Jazz FM

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Jazz FM продължихме активно да взаимодействаме с училищата по изкуствата – и към министерството на културата, и към Министерството на образованието. В „Джаз срещи на четвъртия етаж“ в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен Надя Тончева насърчи учениците да изучават света на музиката и, опознавайки го, да оформят своя глас.

Надя Тончева в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен: следвайки примера на най-добрите, създаваме новото в изкуството с личния си почерк, водени от високи естетически критерии - Jazz FM

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Ангел Демирев им напомни: за да бъдеш добър музикант, на първо място трябва да си добър човек.

В НУИ „Панайот Пипков“ срещнахме учениците с възпитаника на училището Константин Костов, а в разговора участва и неговата преподавателка Елеонора Карамишева. Те предадоха на учениците посланието, че високите цели и усърдието в изпълнението им водят до големите постижения.

Константин Костов в творческа среща с ученици и преподаватели в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен: високите цели и усърдието в изпълнението им водят до големите постижения - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Своя опит в музиката след това предаде на учениците от класовете по поп и джаз пеене на Доротея Люцканова и Венелин Андреев легендарната ни вокалистка Мими Николова. За да задълбочим разбирането за песента, с всеки от пеещите млади таланти обсъдихме съдържанието и смисъла ѝ, техниката на нейното поднасяне. Последва общ концерт в зала „Катя Попова“, провел се с подкрепата на Община Плевен, от който в предаването представяме новия поглед към „Шахматна дъска“ в изпълнение на Виктор Девенски с Доротея Люцканова на рояла.

Мими Николова предаде завета си на ученици от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен на творческа среща, организирана съвместно с Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Концерта в Плевен на Мими Николова и ученици по поп и джаз пеене в НУИ „Панайот Пипков“ след това пренесохме на сцената на „Един джаз ден“ в София – фестивал, който се организира от училище за певци D Stars в партньорство с Jazz FM с подкрепата на Столична община. Включиха се и ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора. През тази година фестивалът се проведе в интерактивен формат на няколко сцени, една от които бе Jazz FM. След въведение за съкровеното общуване с публиката последваха разговори в ефира с учениците от трите училища и техните преподаватели Даниела Станкова, Доротея Люцканова и Павел Цонев, последвани от лекции на тримата и от работилница по танц с Петър Герзилов в Дом на културата „Средец“. Всичко научено упражнихме заедно в колективни импровизации и индивидуални изпълнения в джаз клуб In the Mood, а вечерта бяхме на сцената на Лятната естрада за концерти на всяко от трите училища. Слушаме изпълнението на Елеонора Лонтова от D Stars на песента What Are You Doing the Rest of Your Life, на пианото е Калин Жечев. През тази година на 22 юни предстои петото издание на „Един джаз ден“, когато отново ще бъдем заедно.

А в третото издание на създадения и провеждан от Jazz FM пътуващ общностен фестивал „Джаз в цялата страна“ гостувахме в Стара Загора. Във връзката му с общинския джаз фестивал „Цветовете на джаза“ и в партньорство с Jazz FM възникна Младежка джаз сцена. Сред събитията на нея бе концерт на учениците на Павел Цонев в НУМСИ „Христина Морфова“ с песни, пресъздадени от Хърби Хенкок. Именно този концерт гостува на „Един джаз ден“ в София, но преди това представихме част от него и на „Джаз в цялата страна“. От там излъчваме изпълнението на песента Hush, Hush Hush на Мария дел Кармен Мангърова.

Над 60 джаз артисти от Стара Загора излизат на сцената в третото издание на организирания от Jazz FM Пътуващ общностен фестивал „Джаз в цялата страна“ - Jazz FM

През 2024 г. с „Джаз в цялата страна“ гостувахме в Стара Загора, за да представим на местната общност и на аудиторията ни в ефира историята и съвремието на джаз живота в града. Фестивалът се проведе на 15 и 16 юни в партньорство с Държавна опера – Стара Загора и с подкрепата на Община Стара Загора. На сцената излязоха над 60 артисти в разнообразни проекти, но първо представихме младите таланти, лауреати на Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от НУМСИ „Христина Морфова“, създаден от вокалистката и вокален педагог Надя Тончева. Един от тях е вече сред най-ангажираните млади музиканти – барабанистът Ивайло Манев, самият той възпитаник именно на това училище. За да предадем приемствеността между поколенията, го поканихме да напише произведение, което да изпълни със своя преподавател в Националната музикална академия проф. Христо Йоцов и така да очертаем пътя напред – от школата по изкуствата през средното до висшето музикалното училище. В предаването представяме първата част на „Диалог“.



На гостувалия в Стара Загора пътуващ фестивал на джаз общността Jazz FM поставихме рамо до рамо авторитети и млади таланти в подготвени на място изпълнения. Бързината, с която това се случи на момента, и изящността в поднасянето след това говорят за отлични рефлекси и превъзходно развити умения. Това ще чуем в следващите минути в подготвеното непосредствено преди концерта изпълнение на Ивайло Дамянов от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна с Михаил Йосифов, Мирослав Турийски, Владислав Мирчев и Ивайло Манев.

Снимка: Рад Димитров за Jazz FM

На фестивала „Джаз в цялата страна“ в Стара Загора събрахме музиканти от различни поколения и различни места от страната, но все свързани с този град. На сцената излязоха ученици от музикалното училище, както и преподаватели, които пресъздадоха произведение, изпълнявано от тях на концерт като обучаващи се в НУМСИ, Мими Николова изпя песни по стихове на Веселин Ханчев, а децата от „Траяна Глас“ – по стихове на Николай Лилиев, припомнихме историята на вокална група „Траяна“ с разкази на участници в нея и документални свидетелства от лични архиви и от Държавен архив – Стара Загора, разказахме историята на създателя на местния духов оркестър Веселин Ненов. Концерти изнесоха Държавна опера – Стара Загора с деца от проекта за музикотерапия „Ние сме музиканти“, Бигбенд Стара Загора с диригент Виктор Крумов и групите Project 7 с предпремиера на предстоящ албум, Overground Brass Band със солист Цветелина Петрова от „Гласът на България“ по bTV и Mike Sax @ X-Key на Милен Стойков. В предаването излъчваме пиесата „Тракия“ на Project 7 в състав Павел Цонев, Валентин Данев, Станислав Георгиев и Никола Енев. През 2025 г. организираният от Jazz FM пътуващ общностен фестивал „Джаз в цялата страна“ ще гостува през юни в Плевен.

"Джаз в цялата страна" - bTV Media Group - bTV

Фестивалното лято продължи с „Джаз Велинград“ през юли, като тази година темата бе етноджазът и отново имахме множество съвместни участия на музиканти от страната и света с местни любители творци. Основни изпълнители бяха Калин Вельов с Amazonia Dance Project с участници от няколко континента и Теодосий Спасов с неговия фолк квинтет.

Снимка: Светослав Николов

В образователната програма деца подготвиха хореографии към произведения от двата концерта, проведе се работилница по перкусии, също завършила с общо изпълнение на площада.

Снимка: Светослав Николов

Теодосий Спасов и членовете на неговата група говориха пред младите таланти за пресъздаването на фолклора в съвремието.

Снимка: Светослав Николов

След импровизациите – снимка за спомен.

Снимка: Светослав Николов

Концертите препълниха площада.

Снимка: Светослав Николов

Велинград видя своите млади таланти редом до професионалните музиканти.

Снимка: Светослав Николов

И след края на концерта танците продължиха.

Снимка: Светослав Николов

Фестивалът се организира от Община Велинград с инициативата и партньорството на Jazz FM. Албум със снимки във Фейсбук.

Снимка: Светослав Николов

Танцът е темата на третото издание на „Jazz Велинград“ с открит урок по музика, работилници и концерти на Калин Вельов & Amazonia и Теодосий Спасов фолк квинтет - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

С взривяващ концерт започна третият Джаз фестивал във Велинград | Община Велинград. Велинград - СПА столица на Балканите.

Снимка: Светослав Николов

Паралелно се провеждаше Международният джаз конкурс в Букурещ, на който отново бях председател на журито и водещ. Всяка година Jazz FM пренася в ефира изпълнения от него, в обзора на проектите от годината представяме в общо изпълнение призьорите – с Гран при – формацията на Яша Бингам от Великобритания, с наградата за вокалист – Емануеле Скиавоне от Италия, и с наградата за най-добра група – Котаро Хирамицу трио от Япония. През 2025 г. Международният джаз конкурс в Букурещ ще се проведе от 4 до 14 юли и вече се подават заявки за участие.

Самостоятелни изяви и съвместно музициране, състезание и партньорство между участници от цял свят на Международния джаз конкурс в Букурещ през 2024 г. с финалисти от Великобритания, Япония и Италия - Jazz FM

През цялото лято центърът на София бе огласян от джаз в поредното издание на цикъла „Остров на музиката“, организиран от Общински културен институт Дом на културата „Средец“ в партньорство с Jazz FM.

Акробатите на перкусиите „Престо“ с първо цялостно представяне в София – утре на „Остров на музиката“. „Изграждаме цялостен музикален мироглед“ – казва основателят и ръководител на състава Пенчо Пенчев - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Ансамбъл „Престо“ към НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив в „Остров на музиката“

И отново на една сцена бяха утвърдени музиканти и млади таланти, с техния личен поглед към традицията и с оригинални произведения, за да покажат богатството на джаз живота в столицата, облагородявайки непосредствената ни среда. Концертите се провеждат на Лятната естрада в Борисовата градина.

Снимка: Светослав Николов

Ансамбъл „Престо“ към НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив в „Остров на музиката“

Силата на един е сила на всички „Спектрум“ и Freeplay закриват „Остров на музиката“ тази вечер на Лятната естрада в Борисовата градина - Jazz FM

Един от тях бе на водена от китариста Димитър Благоев формация с участието на Велека Цанкова, Борислав Илиев и Димитър Шанов и в тяхна интерпретация слушаме Cheek to Cheek.

Още по-модерни и с подчертано фънк звучене: Catch 22 свирят днес на „Остров на музиката“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Групата Catch 22 на „Остров на музиката“

Преди няколко години Велека Цанкова накара целия бряг на Синеморец да танцува на фестивала „Велека кайт и джаз фест“, организиран от плаж „Велека“ и Jazz FM. Тази година там слушахме две формации – триото Димитър Льолев, Айрис Дженстър и Роб Елфринк и дуото Миро Найденов и Владислав Мирчев. И отново на брега на морето се понесохме волно на вълните на джаза във вълшебно преживяване.

Димитър Льолев с Айрис Дженстър и Роб Елфринк и Миро Найденов с Владислав Мирчев са участниците във „Велека кайт и джаз фест“ тази година - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Правим ви съпричастни в нашия обзор със следващото изпълнение на Миро Найденов – китара, и Владислав Мирчев – бас китара, на песента The Blues Is Alright.

Снимка: Светослав Николов

И от морския бряг – към планината, също озвучена от джаз. Jazz FM е участващ партньор в провеждането на Банско джаз фестивал, организиран от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с подкрепата на Министерството на културата. С идеята за приемственост в развитието на сцената в центъра на града излязоха ярки български и световни изпълнители в премиери и със специално създадени проекти. Като продължение на първата Постоянна експозиция „Джазът в България“ бе открита Алея на джаза.

Алея на джаза в Банско пази паметта и вдъхновява за бъдещи постижения - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

И докато се вдъхновяваме от миналото и слушаме най-добрите образци от съвремието, продължаваме да възпитаваме в духа на джаза младите таланти. Заедно с Илина Стойнева бях водещ на концертите на голямата сцена в центъра и срещах артистите от сцена „Млади таланти“ с големите звезди на „Банско джаз академия“, проведена от „Брас асоциация“. За първи път тази година академията бе международна, имахме гости от Сърбия, а младите артисти музицираха с ярки световни изпълнители. В една от тази общи импровизации Алюн Уейд, който закри тазгодишното издание на фестивала, остана впечатлен от Ани Ставрева, Аглея Канева, Цветомир Радев, Александър Хариев и Самуил Даскалов и ги покани на сцената. В обзора представяме този момент.

На сцена „Млади таланти“ Jazz FM тази година връчихме специална награда – медийна подкрепа в комуникацията с аудиторията за популяризиране на дебютния албум на UkeDuo – Петър Терзиев и Вилизар Гичев. Поканихме ги за участие на фестивала „Деца на джаза“ в Шумен, организиран от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM и с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и социално отговорния местен бизнес.

Снимка: Бояна Петрова

В ранни концерти фестивалът представи млади артисти с шуменски корени – единият бе на UkeDuo, а другият – на Анна Янова – Катур и Джаред Катур. Темата на фестивала тази година бе вокалът, а основни преподаватели – Вики Алмазиду и Марина Господинова, които изнесоха концерти.

Снимка: Бояна Петрова

Практическа работа с преподавателите: Марина Господинова, на пианото е Самуел Ефтимов

Вики Алмазиду и нейни ученички изпяха с Антони Дончев, Джанер Каптан и Атанас Попов песни на Милчо Левиев – ученик на шуменеца Панчо Владигеров.

Снимка: Бояна Петрова

Вики Алмазиду на концерта с филмовите песни на Милчо Левиев и Джанер Каптан – контрабас

Тя разказа заедно със Златна Костова историята на превръщането на тези пиеси в песни.

Снимка: Бояна Петрова

Марина Господинова ни срещна с песни от предстоящия си албум, посветен на джаз наследството, с Константин Костов, Димитър Карамфилов и Атанас Попов.

С преподаватели Вики Алмазиду и Марина Господинова, с концерти още на Мими Николова, на млади музиканти от шуменски родове, както и с песни на Михаил Шопов, e второто издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“ - Jazz FM

Преподавателите на фестивала „Деца на джаза“ в Шумен Вики Алмазиду и Марина Господинова изнесоха лекции пред обучаващите се вокалисти от цялата страна – от Шумен, от София, от музикалните училища в София, Варна, Плевен и Бургас. Младите присъстваха на дискусия за джаза с музиканти, автори на песни, педагози и журналисти и подготвиха изпълнения за галаспектакъл под ръководството на Даниела Станкова.

Снимка: Светослав Николов

Паралелно се проведоха работилници по драматургия с Таня Иванова, Алис Кюркчиева и мен, и по писане на хайку с Владислав Христов. Така галаспектакълът „Деца на джаза“ обедини музика, поезия и драматично изкуство. От него слушаме изпълнението на Преслав Христов от Музикалното училище в Плевен с ученици от Училище за певци The Stars – That’s Life.

„Деца на джаза“: Mузикален фестивал събра млади таланти в Шумен - bTV Новините

Снимка: Бояна Петрова

Работилница по хайку с Владислав Христов

На финала на галаспектакъла „Деца на джаза“ в Шумен всички десетки ученици се събраха в общо изпълнение, подготвено от хоровия диригент Деница Узунова по съхранявани в Държавен архив – Шумен произведения на шуменеца Анастас Стоянов.

Снимка: Светослав Николов

На фестивала се обърнахме и към най-малките с джаз концерти в детска градина „Космонавт“ и в залата на Младежкия дом на Живка Шопова и Деница Шопова. Те ни представиха песни за деца на Михаил Шопов и именно от Шумен започна честването на 100 години от рождението му.

Снимка: Светослав Николов

Към учение и добро поведение насочиха децата и оригинални песни на Константин Цеков и Живка Шопова. В групата бяха Александър Логозаров, Димитър Горчаков, Димитър Сираков и Стефан Цеков.

Снимка: Светослав Николов

А в самото начало на фестивала се обърнахме към музикалната история на Шумен. Илюстрована лектория поднесохме заедно с Мими Николова, която разказа за работата си с родения в Шумен диригент Васил Стефанов, с когото прави първите си записи, за съвместните изяви с Милчо Левиев, ученик на шуменеца Панчо Владигеров, за първата Първа награда на „Златният Орфей“ от 1965 г., която печели песента „Калиакра“ в нейно изпълнение.

Снимка: Светослав Николов

Мими Николова гостува в СУ „Сава Доброплодни“ в съвместната инициатива с радиото ни „Джаз на четвъртия етаж“

Към публиката се обърнаха няколко артисти, родом от Шумен – вдовицата на организатора на фестивала „Златният Орфей“ – Дариана Генова, продължила неговото дело през 90-те, вокалистката и вокален педагог Снежина Темелкова, оперната певица Александрина Милчева и актрисата Жоржета Чакърова. Песента от филма „Часовете“ с нейно участие е записана от Мими Николова и сега в Шумен за първи път прозвуча на живо със Самуел Ефтимов на пианото.

Мими Николова получи Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest за цялостен принос към музиката - Jazz FM

Мими Николова тази година бе удостоена с наградата за цялостен принос към джаза на Пловдив джаз фест, на който Джаз ФМ също сме партньор. Партнираме и на фестивалите Ей ту джаз в София, и на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“ в с. Кърпачево и на много други джаз фестивали и концерти. Таня Иванова проведе разговор с членовете на „Акустична версия“ на фестивала „Аполония“.

Антони Дончев, Христо Йоцов и Петър Славов с мъдър поглед към живота и музиката в рубриката на „Аполония“ „Цената на успеха“ - Jazz FM

Снимка: Тихомира Крумова за Празници на изкуствата „Аполония“

Антони Дончев бе третият участник в поредицата от джаз срещи, които провеждаме съвместно с MusicArtissimo в организирания от тях фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ след концертите срещи с Мими Николова и Любомир Денев.

Антони Дончев в концерт среща от фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“ тази събота - Jazz FM

Поставяйки титаните в центъра, продължаваме да се грижим за развитието на младите таланти. В лекцията си към участниците в Младежки джаз фест София през 2024 г. ги призовах: „Джазът е път към съвършенството. Изпълвайте живота със смисъл, любов и красота“.

Програмният директор на Jazz FM Светослав Николов към участниците в Младежки Jazz Fest – София: „Джазът е път към съвършенството. Изпълвайте живота със смисъл, любов и красота“ - Jazz FM

В още един жест към най-младото поколение в музиката Jazz FM и цялата bTV Radio Group бяхме партньори на Нов български университет в провеждането на конкурса за нова песен на български език New University Talent. Бяхме в помощ на участниците с насоки в творчески диалог, в който участвах заедно с Ангел Заберски, Етиен Леви и Илиян Парасков. Обърнах се към младите със съвета да мислят за песента като личен изразител, който да докосне и да промени слушателя, да извади на преден план у него онова, от което точно в момента има силна нужда. Наградата на bTV Radio Group връчихме на квинтет „Еуфония“ за песента „Луд гидия“, която слушаме в обзора.

В лабораторията „Изкуството на песента“ към конкурса New University Talent Ангел Заберски, Етиен Леви и Светослав Николов подпомагат млади музиканти в създаването на техните творби - Jazz FM

Докосваме се и до други жанрове, отново през призмата на музикалното майсторство и общественото развитие.

Съвместно с Държавен архив – Шумен и пианистката Венета Нейнска представихме шуменския архив на Димитър Ненов.

Димитър Ненов в показани за първи път документи от Държавен архив – Шумен: посветен на музиката, предан на българския народ - Jazz FM

Снимка: Клоаж от снимки на Вихрен Маджаров и Светослав Николов: Владислав Мирчев

Съвместно с Държавен архив – Шумен, Община Шумен и НЧ „Добри Войников – 1856“ чествахме Христина Ангелакова.

Човек на големите идеи и на мащабните реализации – честваме Христина Ангелакова в града на детството ѝ Шумен - Jazz FM

В Художествената галерия в Шумен с фондация „Аматерас“ представихме изложбата „България – иновации и традиции“ на Даниела Тодорова и Тодор Тодоров – автор на една от емблемите на града – Водната каскада – мемориал „1300 години България в Европа“.

Снимка: Ивайло Сакелариев

Изложбата откри кметът на Община Шумен проф. Христо Христов

След успеха в Брюксел, Люксембург и Берлин изложбата „БЪЛГАРИЯ. ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ“ на Даниела Тодорова и Тодор Тодоров е с премиера у нас в Шумен - Jazz FM

Снимка: Ивайло Сакелариев

Даниела Тодорова (вдясно на долната снимка) проведе работилници по хартиено изкуство с обучаващи се в ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ и I СУ „Панайот Волов“.

Снимка: Светослав Николов

Тодор Тодоров (вляво на горната снимка) отговаряше на въпроси на учениците за своите елементални скулптури, за вдъхновението на твореца, за ролята на изкуството в личностното развитие.

Снимка: Светослав Николов

Сред организираните по инициатива на Jazz FM и проведени с наше партньорство събития бе и премиерното представяне в София на Концерт за комбо и щрайх от Милчо Левиев, съпътствано също от първо изпълнение в столицата на песни, създадени по неговата филмова музика. Събитието в зала „България“ осъществихме с Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ и работещият към него ансамбъл „Софийски солисти“ под диригентството на Константин Добройков и бе с участието още на Вики Алмазиду и плеяда от джаз музиканти. Очаквайте скоро запис в ефира.

Момчил Георгиев в Портал „Култура“ за концерта „Легенда за Милчо“

Скоро ще чуете и изпълненията на дуото „Зенит“ – Чавдар Гочев и Георги Илиев, от концерт, проведен от Зелен образователен център – Шабла с медийното партньорство на Jazz FM.

„Зелената седмица“ по Jazz FM: Зелен образователен център – Шабла изпъстря лятото с джаз и класически концерти, работилници, изложби, Фестивал на хвърчилата - Jazz FM

Завършваме двучасовия обзор с изпълнение от джаз клуб In the Mood, с който продължаваме да развиваме сътрудничеството си в нови инициативи, насочени към младите таланти, както и към популяризирането на джаза. Ще чуем изпълнение на Васил Спасов, който по-рано през годината направи именно тук премиерата на вдъхновения от Jazz FM албум на неговото трио Ballad D’Amore, но ще го чуем с най-новия му проект – Smooth Experience с Радослав Славчев – Riverman и Никола Данев.

Желаем ви нова година със здраве, във връзка с изкуството, помежду ни и с творческата ни природа!

На основната снимка: програмният директор на Jazz FM Светослав Николов с Мими Николова и директора на Общински младежки дом – гр. Шумен Дияна Христова в първия ден на фестивала „Деца на джаза“.