Алея на джаза в Банско пази паметта и вдъхновява за бъдещи постижения

Алея на джаза в Банско по жив и непосредствен начин разказва за историята на жанра в България чрез приноса на неговите творчески личности. Асен Овчаров, Леа Иванова, Милчо Левиев, Вили Казасян, Румен Тосков – Рупето… Делото на установилите традицията и отворилите нови пътища на джаза в България е увековечено от скулптури, изработени от автори от цялата страна в открити за публиката ателиета по проекта „Музиката в камъка“ на Асоциация Фестивалите в България, реализиран в партньорство с Община Банско и с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

От Банско джаз фестивал, ден първи: завърши подготовката за откриване на Алея на джаза, концерти на български легенди и млади таланти, на Мишел Сахрауи и на носителя на „Грами“ Джейсън Майлс - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Скулптурата на Леа Иванова

Поставен бе и бюст на основателя на Банско джаз фестивал д-р Емил Илиев, чиято дългогодишна мечта бе създаването на такъв мемориален кът. Преди години бяха изработени бюстове на Людмил Георгиев и Вили Казасян: първият е поставен край голямата фестивална сцена, а вторият е в читалището в Банско сред предметите от първата постоянна експозиция „Джазът в България“.

История на устояване и развитие – първа Постоянна експозиция „Джазът в България“ бе открита в Банско по инициатива на Асоциация Фестивалите в България - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Тя бе създадена през миналата година по инициатива на Илияна Щерева, председател на Асоциация Фестивалите в България, с партньорството на Jazz FM. Асоциацията пое организирането с Община Банско на Банско джаз фестивал след смъртта на основателя му д-р Емил Илиев. И още в първата година създаде сцена „Млади таланти“ в парка, която на следващата година надгради с „Джаз точки в града“ по пешеходната улица „Гоце Делчев“ и с „Банско джаз академия“.

Снимка: Светослав Николов

Така, тръгвайки от концертите на българските и световните звезди на голямата сцена, фестивалът се обърна към младото поколение, а след това го свърза с традицията в родния джаз. „С днешното откриване на Алея на джаза нашият град става по-богат в истинския и стойностен смисъл на тази дума, защото става богат на култура. От вчера Банско живее под знака на джаз музиката, с вълненията и емоциите на „Банско джаз фестивал“ – един фестивал, който тръгна по алеята на джаза преди 27 години. Най-напред беше малко екстравагантно за нашите традиции и бит събитие, но стигнахме до днешния му мащаб и днешното му значение като ключово музикално събитие за България и най-важно в културния и туристическия календар за Банско.“ – каза на церемонията по откриването кметът на Банско Стойчо Баненски.

Снимка: Светослав Николов

Скулптурите заживяха. Деца веднага припознаха каменните ноти от една от тях като място, на което могат да бъдат креативни, да се забавляват, да се докоснат до музиката и изкуството въобще.

Снимка: Светослав Николов

В студиото на Атанас Карадечев в Пловдив при подготовката за изработването на скулптурите на Милчо Левиев и д-р Емил Илиев

„Това са славни хора, но не бяха суетни. Те бяха хора с мисия и имаха отговорност да я носят.” – каза вдовицата на Милчо Левиев – джаз певицата Вики Алмазиду.

Снимка: Светослав Николов

„Алеята на джаза в Банско още веднъж дава възможност хората да се докоснат до изкуството с различните си сетива, до познанието за тези музиканти – хора, допринесли за джаз културата на България от 40-те години до днес. Това е продължение на нашите усилия да вървим по линията на приемственост и традиции, уважение и почит към музиката и нейните създатели, към творците, оставили следа в историята на българския джаз. Даваме път на младите и им показваме, че този път е отворен от музикантите преди тях.“ – определи замисъла в интервю по Jazz FM председателят на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева.

Снимка: Светослав Николов

Скулптурата на Милчо Левиев

Така едно цяло ново поколение има опора в примера на колосите. Но алеята говори и на по-широката аудитория. Тези скулптури разказват историята на родното джаз изкуство. Това напомня още веднъж, че духовното остава и то бележи цялата нация. Авторите на петте скулптури са (от ляво надясно на снимката долу): Здравко Здравков, Олга Йорданова, Рашо Митев, Иван Стоянов и Атанас Карадечев.

Снимка: Светослав Николов

„Хората първосигнално започват да търсят прилика в образите. Но понеже джазът е изкуство на импровизацията, дадохме на творците свобода да вложат виждането си за артиста и да превърнат скулптурите в произведения на изкуството, а не в паметници. Тази алея е наистина на мястото си. Добре е да са в симбиоза различните изкуства. Скулптурите влязоха в духа, в усещането за музиката, влязоха в джаза, „присъстват“ на концертите, едновременно с това почитателите на джаза и гостите на Банско имаха възможност да се докоснат до артистите, работещи с природните материали. Тази симбиоза между изкуствата ми носи удовлетворение.“ – каза още Илияна Щерева. Публиката на Банско джаз фестивал научи още за творците от Алеята на джаза в един от модулите на съпътстващата програма, посветен на легендарните артисти. Водещи бяха журналистите от БНР Лили Големинова и Цветан Цветанов. Илияна Щерева създаде този формат през миналата година, когато Светослав Николов от Jazz FM срещна публиката с легендите Лени Вълкова, Мими Николова, Лиана Антонова, Недко Трошанов и Стефан Славов, както и с продуцента, режисьор и сценарист на джаз филми Радослав Спасов, а Таня Иванова проведе разговор пред публика с Живко Петров.

Снимка: Светослав Николов

След откриването – при скулптурата на Румен Тосков – Рупето

Основният материал, с който скулпторите работят, е пирински гранит. Така Алеята прави връзката между планината и града, между силата на природата и силата на човешкия дух. Олга Йорданова изработва от стъкло образа на Вили Казасян. Вечер той е осветен отвътре с идеята за светлината, която изкуството ни дава. Скулптурата веднага привлече вниманието на деца, които докоснаха образа от стъкло и за кратко смутиха нашия разговор. Започваме го с анализ на идеята за запазване на паметта по този начин – памет за изкуството, памет за творците чрез тяхното наследство. Скулптурата съдържа в себе си същността на музиката и на създалата я личност. „На първо място е уважението към твореца. Второто е идеята, която всеки от нас има. Всеки е подходил по различен начин и използва различен допълнителен материал. Работата със стъкло при мен е сякаш водата замръзва за миг и този миг се увековечава. Този миг е в снимката, която използвах за образа – тя е от по-ранните години на Вили Казасян. Но тази усмивка, това застиване в мига, много ми се върза с идеята за стъклото.“ – разказва за реализацията на творческата си идея Олга Йорданова.

Снимка: Светослав Николов

Осветеният лик на Вили Казасян

Тя избира да направи скулптурен портрет на Вили Казасян, защото безкрайно много му се е възхищавала: „Музиката, която е създал, идеите, които е прокарал в джаз обществото... Тази негова специфична усмивка винаги много ми е харесвала – много искрена, много честна. В скулптурата е уважението ми към този човек.“ Неговият лик е озарен. „Осветлението е насочено назад, към камъка, и от там се връща в стъклото. То се осветява много нежно и образът изскача напред, всичко останало остава на заден план.“ – описа ефектът авторката.

Снимка: Светослав Николов

Край образа на Асен Овчаров са разпръснати камъни, символизиращи нотите от петолинието, които могат да се използват като места за сядане и за игра, както съвсем непосредствено показаха, докато правя снимки, двама малчугани. Те не спряха да тичат и докато разговарям с автора Рашо Митов. Асен Овчаров е една от най-забележителните личности с мисията да организира професионалната ни джаз сцена. „Като четох за него, ми хареса неговото отношение, отдадеността му към изкуството, към живота. Той се е жертвал за изкуството. Работата, която направих, исках да създава пространство около себе си – място, на което хората биха могли да се покатерят, да поседнат...“ – казва Рашо Митов. В някои от символите е спиралата, която води нагоре с идеята за развитието, в други – отпечатъка, който оставяме. Човекът е крехък, но следата в гранита показва колко трайно е неговото наследство. Всичко това се предава по съвсем естествен начин. Поведението на обживилите скулптурата деца го доказват.

Снимка: Светослав Николов

„Пробвах да направя нотите във форма. Това си заживява, хората го усещат, даже да не разбират какво е.“ – коментира авторът. Всеки сам създава своята връзка. А какви са връзките, които прави самият Рашо Митов? „Банско, планината, след това – темата за джаза. Ние сме творци, работещи във форма, и изобразяваме хора, които работят със звук. Музиката е изкуство, много по-директно докосващо хората като въздействие.“

Снимка: Светослав Николов

Така Алеята на джаза пази паметта и вдъхновява за бъдещи постижения.

На основната снимка: след церемонията по откриването от ляво надясно са заместник-министърът на културата Илко Ганев, авторите Здравко Здравков, Олга Йорданова и Рашо Митев, кметът на Община Банско Стойчо Баненски, председателят на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева и авторът Атанас Карадечев.