Самостоятелни изяви и съвместно музициране, състезание и партньорство между участници от цял свят на Международния джаз конкурс в Букурещ през 2024 г. с финалисти от Великобритания, Япония и Италия

Таланти от цял свят представиха самостоятелни програми, музицираха съвместно, състезаваха се и си партнираха, изявяваха се в най-добрата си светлина и добавяха още знание към своята любов към джаза на поредното издание на Международния джаз конкурс в Букурещ. Във водени от мен концертни вечери ги оценявахме жури, на което бях председател, и в което бяха още композиторът Петру Стоянов от Румъния, барабанистът Стив Райт от Австралия и пианистът Лука Алета от Италия. Всички ние бяхме и лектори и водихме работилници. В полуфиналите влязоха 19 групи с музиканти от 20 държави от три континента. До финалите достигнаха формации от Великобритания, Япония, Италия. Представяме ги, като добавяме още музика от дните на конкурса, в две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ на 16 и на 18 юли от 21 ч. с повторение на 20 и на 21 юли от 19 ч.

Международният джаз конкурс в Букурещ се организира от jm Events с подкрепата на Министерството на културата на Румъния, Националния музей на изкуствата, конкурсът за млади таланти „Дину Липати“ и Европейската асоциация на преподавателите по струнни инструменти. Той е част от фестивала EUROPAfest, с 31-во издание през 2024 г. Jazz FM вече 10 години е специален партньор на конкурса в България. Събитията се провеждат в концертната зала на Кралския дворец в Букурещ, като почти 20 години конкурсът се провежда под патронажа на принцеса Маргарита и нейния съпруг – принц Раду.

Първото предаване „Джаз емоции“ с акценти от Международния джаз конкурс в Букурещ през 2024 г. започваме с изпълненията на британското трио на пианиста Яша Бингам, спечелило Гран при. В групата са още Шон Блейк – контрабас, и Адам Скот – барабани. Тримата са студенти в Консерваторията в Лийдс и се изявяват на сцените в този британски град. В конкурсната си програма те представиха импровизации по класически пиеси от различни течения на джаза. В предаването слушаме The Peackocks на Джими Раулс, Billie’s Bounce на Чарли Паркър, Solar на Майлс Дейвис и Over the Rainbow, композирана от Харълд Арлън.

Носител на индивидуална награда като изпълнител на джемсешъните стана италианският вокалист Емануеле Скиавоне. В „Джаз емоции“ го представяме с конкурсните изпълнения на групата му Josho Band, в която са Франческо Конилио – пиано, Винченцо Пероне – бас китара, и Матео Лела – барабани. Те поднасят в съвременни джазови версии с подчертано баладично и фънк звучене поп песни, превърнали с в джаз стандарти. За предаванията сме подбрали Nature Boy на Нат Кинг Коул, Estate на Бруно Мартино, Lawns на Карла Блей. Своето вълнение от джаз музиката Емануеле Скиавоне споделя и с оригинални текстове – той пише стихове към Hargroove на Кени Гарет и превежда на италиански език Mack the Knife.

Първото предаване „Джаз емоции“ включва и още един индивидуален призьор, носител на специална награда – пианиста Марчело Конти от Италия, получил специална покана да поднесе изпълнение на галаконцерта.

Второто предаване започваме с изпълнения на японското трио, водено от пианиста Котаро Хирамиц, в което на контрабаса е Хироюки Демия, а на барабаните – Хиро Омори. То спечели Наградата за най-добра група. В конкурсните изпълнения те съчетаха оригиналния си поглед към традицията със собствено творчество. В селекцията за ефира към Ishafan от Дюк Елингтън и Confirmation от Чарли Паркър, в която барабанистът свири мелодията заедно с пианиста, добавяме две оригинални композиции на Котаро Хирамиц.

На Международния джаз конкурс в Букурещ млади таланти от цял свят се съизмерват в уменията си и в артистичната си находчивост, но също така и музицират заедно в джемсешъни във всяка от конкурсните вечери. Всеки влага елементи от своето разбиране за джаза, добавя щрихи от своята стилистика и така до публиката достигат богати на нюанси изпълнения. В „Джаз емоции“ даваме два примера за това с водещото участие на вокалиста Емануеле Скиавоне. От джемсешъна на концерта „Най-доброто от джаз музиката“ го слушаме с Яша Бингам – пиано, Хироюки Демия – контрабас, Хиро Омори – барабани, в My Funny Valentine, а от джемсешъна на Галаконцерта – с Котаро Хирамиц – пиано, Шон Блейк – контрабас, и Адам Скот – барабани, в Caravan.

През годините България е имала силно присъствие на EUROPAfest. Призьор в класическия конкурс през 2016 г. бе пианистът Емануил Иванов, който след това спечели и конкурса „Бузони“.

Снимка: Camelia Sirli за EUROPAfest

През същата година Голямата награда на джаз конкурса бе присъдена на американското трио Triism, поднесло джаз интерпретации на български фолклорни теми и музика на Милчо Левиев.

През 2023 г. специалната награда Млади звезди на джаза получи формацията ABND.

Лауреатът на Международния джаз конкурс в Букурещ – пианистът Luca Aletta, през 2024 г. бе член на журито и изнесе солов рецитал, в който отбеляза филмовото наследство с музиката на Нино Рота и Енио Мориконе, а след това почете Пучини с няколко джаз версии на оперни арии. В „Джаз емоции“ слушаме една от тях – Nessun dorma от „Турандот“. В 31-то си издание EUROPAfest обнови музикалното си лого и то вече е композицията на Лука Алета Treee с метафората за клоните на дърво, устремили се към небето. За първи път на живо я чухме именно на сцената на фестивала в съвместно изпълнение с участниците в конкурса Шон Блейк – контрабас, от Великобритания, и Хиро Омори – барабани, от Япония.

С нея завършва второто издание на „Джаз емоции“ от Международния джаз конкурс в Букурещ през 2024 г. Предаванията се излъчват по Jazz FM на 16 и 18 юли от 21 ч. с повторение на 20 и 21 юли от 19 ч. Документалните стерео звукозаписи обработи Владислав Мирчев.