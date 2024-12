Възхвала на доброто, празник на живота: Руми Коцева пее вечните коледни песни на български език на концерт, който пренасяме в ефира на Jazz FM

Вълшебни коледни песни от цял свят преминават през столетията и ни носят посланията за живот в любов, в който правим добро и това ни изпълва с радост, в концертна програма на вокалистката и вокален педагог Руми Коцева. Превела ги през 2004 г. и издала ги в първия български коледен албум веднага след това, тя ги представи за първи път на живо през тази година с инициативата и подкрепата на Jazz FM. Оркестрациите направи Славил Димитров, дирeктор на Симфониета Шумен, който бе диригент на концертите на 2 декември в зала „Венета Вичева“ в Шумен и на 4 декември в зала „България“ в София.

Снимка: Марияна Гугалова

Специални участници са Васил Петров – дуетен партньор на вокалистката от „Златният Орфей“, един от първите ѝ ученици Никола Попов – докторант в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, и дъщеря ѝ Таня Апостолова. В концерта пеят и талантите от Младежка хорова капела към Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София, подготвени от диригента Таня Никлева-Владева. Гост музиканти са преподавателите в НМА Цветан Недялков – китара, и Кристиан Илиев – пиано, както и Ивайло Звездомиров, който тук свири на шестструнен бас, също активно ангажиран с обучителна дейност.

Руми Коцева пее вечните коледни песни в свой превод на български език и с оркестрации на Славил Димитров на 2 декември в Шумен и на 4 декември в столичната зала „България“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

И когато във късен час

аз целуна те за лека нощ

и изляза навън в този мраз,

ще ме топли твойта нежна любов.

„Нека сняг да вали“ (Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!)

Влизаме в празнично украсена зала и заемаме местата си в сладко предчувствие, обгърнати в уютна коледна атмосфера. Тези два концерта са сред първите специални събития за годината и задават тона на празненствата за многобройна публика. По Jazz FM излъчваме изпълненията от зала „България“. „Този концерт, тази зала, вашето присъствие тук сбъдват моя 20-годишна мечта. Благодаря ви!“ – обърна се към публиката Руми Коцева. И благодари на продуцентите Таня Апостолова и Крис Поповски, определили годината, в която събитието да се проведе. „Един от най-ревностно настоявалите за концерта е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.“ – сподели тя. „Защо коледни песни и защо на български език? Защото коледните песни са толкова прекрасни, имат толкова хубави мелодии, имат такава богата хармония, разказват такива чудни истории, поучителни, и така топлят душата. Когато бях в чужбина, пеех много от тях и виждах хората колко много ги харесват, както аз самата. Като се върнах в България тогава, не се пееха коледни песни, защото нямахме Коледа. След това имахме, обаче трябваше време да се напишат и да се изпеят коледни песни. Още тогава си помислих, че е хубаво и българският слушател да чуе тези песни на своя роден език. Защо не?! Те са преведени и се пеят на всички езици по земята. Прослушах повече от 100 коледни песни, избрах 20 от тях, написах текстове за 10, записах ги със симфонични аранжименти на Румен Бояджиев – син и ги издадох. От тогава досега все си мисля кой ден ще ги изпълним на живо с оркестър, с маестро, на сцена... И ето че едва днес този ден дойде. Благодаря на вас, на маестро Славил Димитров, на целия оркестър – Симфониета Шумен!“ – обърна се Руми Коцева към музикантите и публиката.

Руми Коцева пее коледни песни от цял свят на български език, за да достигнат техните послания до слушателя по най-близкия до сърцето начин - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Оркестрациите на Славил Димитров използват пълните възможности за емоционално изразяване чрез големия, свирещ съпричастно със случващото се оркестър, който съвършено дирижира. Групите си партнират, всеки път – по различен и винаги удачен начин, в изграждането на единна силно въздействаща звучност от тембри в много багри. Известен с отношението си към гласа, Славил Димитров го поставя удобно върху пъстра канава, за да заблести изпяването мощно и с органична лекота. Румяна Коцева сияе в сребърна рокля, изящна в изпълненията. Подходът ѝ към песента с пълноценна изява на специфичните нюанси на всяка свидетелстват за 45 години в постоянен контакт с публиката и умение за владеене на нейните емоции. Сцената ѝ дава свобода, тя е пространство за артистично пресъздаване на безкраен набор от чисти чувства.

Снимка: Светослав Николов

Вечерта ще си шепнем пред камината светла

за наш’та мечта, родена в снега

в чудна зимна приказна страна.

„Чудна зимна приказна страна“ (Winter Wonderland)

И между песните опознаваме празника, неговото съдържание и отношението му към живота ни днес. Това е и целта на превеждането на вечните коледни песни на български език. В програмата Руми Коцева поднася шарен букет от теми, които разкриват различните страни на празника. „Една част от коледните песни разказват за самото събитие – Рождество Христово, раждането на Божия син Иисус Христос на земята. Те възпяват нощта, звездата в небето, Божията майка – Пресветата Дева Мария. Втората група песни разказват за обичаите, които с течение на вековете са се установили в човешкото общество при отбелязването на този празник – да украсим елхата и дома си, да се събере цялото семейство вкъщи около празничната трапеза, да си разменим подаръци. И третата група – най-веселите, разбира се – са тези за децата, които най-много се радват на Дядо Коледа и на песните за зимата и за красотата ѝ.“ След това тя изпя най-старата от програмата – немската Stille Nacht, heilige Nacht от австрийския композитор Франц Грубер и изпълнена за първи път през 1818 г. „И е била толкова успешна, че е завладяла за няколко години целия свят, била е преведена на повече от 320 езика и диалекта и всички са я знаели и пеели по Коледа. За нея се казва, че по време на Първата световна война са обявили коледно примирие, спрели са войната и войниците от двете страни на Западния фронт са я изпели заедно – едните – на немски, другите – на английски език. Ето как една песен може дори воюващи страни да обедини.“ – подчерта силата на музиката Румяна Коцева. И запя…

Снимка: Марияна Гугалова

Господ Спасител ни прати,

с вяра и дух ни дари. (…)

Нека стихнат страстите зли,

нека всички да бъдем добри!

„Тиха нощ, свята нощ“ (Silent Night, Joly Night)

Освен ярък изпълнител на националната и световната сцена, Румяна Коцева е и вокален педагог, който въвежда младите в света на музиката и им разкрива неговата прелест. Тя води клас по поп и джаз пеене в НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ в София, организира концерти с български и световни евъргрийни и създаде Evergreen Fest Sofia, на който е директор. На сцената тук тя представи своя голяма гордост – вокалистът Никола Попов.

Снимка: Марияна Гугалова

„Има още една песен, която възпява нощта на Рождество Христово. Тя е френска, нейното оригинално заглавие е Cantique de Noël. Написана от френския композитор Адолф Адам в средата на XIX в., тя също възпява Коледната нощ, но в целия англоезичен свят е известна като O Holy Night, затова на български я нарекохме „О, свята нощ“. За нея ще поканя на сцената един млад оперен певец. Той е един от първите ми ученици, започна да учи при мен поп и джаз пеене, но след това се влюби в операта, завърши Музикалната академия с оперно пеене и сега шества из оперните сцени в България. Да не пропусна да кажа, че той също като мен е възпитаник на Немската гимназия в София. Тя обединява много, много таланти. Може би някои от вас вече са го гледали в главната роля в мюзикъла „Спондж Боб“ в Кукления театър в София. Дами и господа, посрещнете на сцената Никола Попов!“ – покани ни да го приветстваме Румяна Коцева. „Но той е толкова млад!“ – възкликва някой до мен, докато Никола се отправя към мястото си на сцената. Той хваща ръката на своята скъпа първа учителка, целува я и ѝ благодари.

Снимка: Светослав Николов

Той ни научи на обич помежду ни

и как да бъдем добри към света,

как да простим и как да се покаем,

смирено как да отхвърлим греха. (…)

Бог се роди, Спасител на човека,

в нощ, Божествена нощ, на Рождество.

„О свята нощ“ (O Holy Night)

И когато запява – стабилен и развълнуван, ни носи на ръце с топъл глас и красиви жестове. Извайва фразата в градация, издига ни до кулминация, задържа тона на върха – в Божествените висини, и ни прегръща на финала в спокойствието на Рождествената нощ. Нещо, случило се в мига, бележи вечността със силната си емоция.

Снимка: Светослав Николов

От едната страна чувам „Брей!“, от другата – „Браво!“, още преди възхитените аплодисменти на финала. Никола Попов започва да учи при Румяна Коцева, привлечен от музиката. С нея опознава музикалния необят, намира собствен път в него. Овладял изказа на жанровете поп и джаз, завършва оперно пеене в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, където сега е докторант към катедра „Музикално-сценично изкуство“.

Снимка: Марияна Гугалова

В навечерието на концертите той публикува пътеводител сред предстоящите си изяви по маршрута София, Плевен, Шумен, Варна, София с опера на Моцарт, мюзикъла „Спондж Боб“ в Столичния куклен театър, срещите с Руми Коцева. „О, свята нощ“ идва и с ангелогласните изпълнения на Младежката хорова капела към НМУ „Любомир Пипков“ – София, подготвена за концерта от диригента Таня Никлева-Владева. Никола Попов остава на сцената за още едно изпълнение с Румяна Коцева – на Ave Maria от Шуберт, една от песните, които не са включени в албума от 2005 г.

Снимка: Марияна Гугалова

Богоизбрана сред жените,

Пречиста и Преблагословена,

Нескверна, Неопетнена,

Ти чрез твоето Преславно раждане

Бог с човека събра.

„Аве Мария“ (Ave Maria)

И виждаш как, за да разцъфне талантът, е било нужно вътрешният порив да бъде изваден на повърхността от умеещ, обичащ преподавател. В това е призванието на учителя – да разбере детската душа и да се погрижи за нейното израстване. Чуваме го не само в пеенето на Никола Попов, но и в признателността и уважението, с които произнася името на Румяна Коцева в края на изпълнението. Музиката е неговата същност. За да я реализира, е имал в първите стъпки до себе си всеотдаен учител.

Снимка: Марияна Гугалова

„Кой се радва най-много на Коледа? Разбира се – децата. Естествено! Защото Дядо Коледа ще им донесе подаръци. Обаче какво? Само ако слушат, ако си ги заслужат. Затова много от майките използват това, за да ги накарат да бъдат по-послушни. Дядо Коледа ще дойде в града, внимавайте, деца!“ – анонсира Руми Коцева следващото изпълнение.

Внимавай дете, бъди по-добро,

внимавай добре, ще ти кажа защо –

Дядо Коледа ще доде в града.

Той вижда добре кой как се държи

и мисли кого с какво дари (…)

„Дядо Коледа ще дойде в града“ (Santa Claus Is Coming To Town)

Снимка: Марияна Гугалова

„Сега следва най-известната песен в целия свят. Коя е тя? Е, Jingle Bells, разбира се. Тя при нас се казва „Пей, звънче!“ Надявам се, че и вие ще се включите в тази весела детска песничка.“ – обявява следващото изпълнение Румяна Коцева. Публиката още от началото започва да отмерва ритъма с ръце, включвайки се в песента. Отдавна сме се почувствали участници в разгръщащото се пред нас вълшебство.

Снимка: Марияна Гугалова

Пей звънче, пей звънче с весело гласче!

Ех, че радост е това да се возиш на шейна!

„Пей, звънче!“ (Jingle Bells)

Тези вечни коледни песни, изпети на български език, ни предават по най-непосредствен начин същината на празника. Те имат тази важна задача, станали част от установяването на традицията за отбелязване на Коледа у нас.

Снимка: Марияна Гугалова

„Следва една сериозна песен, много стара също, която ми направи впечатление с историята, която разказва. Това е историята на едно малко момченце, което било много бедно, притежавало само своето барабанче и нямало какво да подари на новородения Иисус Христос. Затова му подарило едно свое изпълнение. Тази история толкова ме трогна! От нея научаваме, че най-скъпият подарък не е този, който струва най-много пари, а този, в който влагаш сърцето си.“ От следващата песен преоткриваме размяната на подаръци в символиката на Божия дар за хората, изпратил ни Спасителя, сближаваме се с Твореца.

Снимка: Марияна Гугалова

От сърце засвирих ра-па-па-пам

и Той дари с усмивка мен и моя барабан.

„Малкият барабанчик“ (The Little Drummer Boy)

Дар за семейството на Румяна Коцева и Апостол Апостолов е тяхната дъщеря Таня Апостолова. „За следващата песен ще отстъпя микрофона на моята най-голяма радост в живота, на моето щастие в живота, на моята единствена дъщеря.“ – представи я Румяна Коцева.

Снимка: Марияна Гугалова

Вокалист и продуцент на концерта, Таня Апостолова добави своите думи на благодарност: „Като главен инициатор този концерт да се осъществи точно през тази година ще кажа, че за Румяна Коцева и за нас, нейните близки, това е една сбъдната мечта. Благодаря, че сте с нас тази вечер и споделяте нашата емоция! За мен, за нас наистина е чест и огромно удоволствие да бъдем тук всички заедно. Ще изпълня една от моите най-любими коледни песни, която е изключително емоционална за мен. От една страна я свързвам с тържествеността на празника, със сцени като тази, със събития, тържества. А от друга – с интимността на Коледа, когато си вкъщи с най-любимите хора и е време за неприкосновена от външния забързан свят тишина. Повечето от моите Коледи в детството бяха тихи и самотни, защото семейството бе призовано от поредната далечна сцена. В тези моменти мой верен приятел и слушател на най-искрените ми желания и мечти беше елхичката.“ И Таня запява „Елхичката“ с детските трепет и невинност, с които като малка е танцувала около украсеното дърво вкъщи.

Снимка: Марияна Гугалова

Със своята вечнозелена дреха елхичката ни учи,

че постоянството и верността ни носят утеха и сила по всяко време.

„Елхичката“ (O Tannenbaum)

В тази необикновена вечер предстои на сцената да излезе пореден специален участник. „Сега дойде време да ви представя следващия гост в нашата програма. Вие всички го познавате, аз – от около 40 години. В началото сме пели заедно дуети, дори през 1992 г. представихме на „Златният Орфей“ песен по музика на Александър Миладинов – „Пътеки“. След това имахме други записи. Но когато дойде време за албума с коледните песни, го поканих да изпеем два дуета заедно. Сега ще го поканя на сцената, за да ви ги представим и на живо.“ – с тези думи на Румяна Коцева посрещаме Васил Петров.

Снимка: Марияна Гугалова

В диалог между двамата узнаваме историята на написването на White Christmas: „Ървинг Бърлин е дете на емигранти от Сибир, където има много, много сняг. Отиват в Калифорния, където сняг няма. Той само си спомня и си мечтае за него. Детските си спомени е въплътил в най-популярната американска коледна песен.“

Снимка: Марияна Гугалова

С пожелание за светли дни

нека Коледа в бяло да блести.

„Бяла Коледа“ (White Christmas)

Кадифеният глас на Васил Петров се разлива в залата с усещане за безвремие и безпределност. В динамика на настроението със следващата песен се завръщаме към Коледа днес, когато бързаме да смогнем с купуването на подаръци. Но вече знаем, че ценността е в отношението, което влагаме в тях.

Снимка: Марияна Гугалова

„Следва моята най-любима сред коледните песни. Тя говори за коледната хектика през декември, когато всички бързат напред-назад да купят подаръци, да ги приготвят, а непрекъснато във въздуха се чуват хубави сребърни камбанки.“ – описва атмосферата между избледняваща поезия и засилваща се прагматичност на празниците днес Руми Коцева. Това е поредна покана да се обърнем към същността им.

Снимка: Марияна Гугалова

Режисира, дирижира в нощта

Дядо Коледа своя спектакъл.

Като сцена осветена оживява градът,

скоро е Коледа пак.

„Сребърни камбанки“ (Silver Bells)

Ето, това е нашият безценен празник! Усещаме душите напоени, осезаемо по-благородни, признателни сме и благодарни. „Следва по-сериозна песен, която приканва вярващите да се поклонят на мястото, на което се е родил Иисус Христос – „Елате, блажени“ – Adeste fideles. Дълго време мислех кои са тези блажени. Блажени са вярващите.“ – укрепва с думи и с песен Румяна Коцева.

Ликувайте, блажени, и името славете

сега и завинаги, во веки веков.

„Елате, блажени“ (Adeste fideles)

Снимка: Марияна Гугалова

Въодушевени се събираме в празника с финалното изпълнение на всички артисти и цялата публика с пожелание: „Честита да ни е Коледа!“ Бяхме и оставаме заедно.

От все сърце и с благослов

желаем успехи и много любов

за мен, за теб и за всички нас!

Да греят много усмивки на празника свят!

„Честита да ни е Коледа“ (We Wish You a Merry Christmas)

Снимка: Марияна Гугалова

„Това бе за мен празник, надявам се, че и вие сте се чувствали добре, благодарим ви от все, от все сърце!“ – обръща се към публиката Румяна Коцева. И поемаме по софийските улици със стоплени сърца, пеещи славни песни, вечни песни на родния език. И като се настигаме, се обръщаме един към друг за още една усмивка след многото в залата.

Снимка: Светослав Николов

Концертът „Вечните коледни песни на български език“ излъчваме ексклузивно в радио ефира по Jazz FM в две части в предаването ни за музика на живо „Джаз емоции“ на 24-и и на 26-и декември от 21 ч. с повторение на 28-и и на 29-и декември от 19 ч.

