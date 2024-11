След успеха в Брюксел, Люксембург и Берлин изложбата „БЪЛГАРИЯ. ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ“ на Даниела Тодорова и Тодор Тодоров е с премиера у нас в Шумен

На 12 ноември премиерно в България ще бъде представена изложбата „БЪЛГАРИЯ. ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ“ на „София хартиен арт фест“. „Този проект е много важен за нас. През 2021 г. замислихме съвместно с българското посолство в Белгия да направим представяне на страната ни в Брюксел. Изключително важно е България да бъде позната чрез съвременно изкуство, но и да разкажем повече за духовните и културни пластове, оставили много дълбока следа в световната история. Те идват от древни времена. Зрителят моментално е провокиран да научи повече.“ – посочва за замисъла на изложбата Даниела Тодорова от фондация „Аматерас“, представяйки и своите свитъци в изложбата. За музикалните скулптури на Тодор Тодоров посочи, че те звучат с отглас от древни времена и разкриват българите като музикален народ. Премиерно изложбата е показана в две галерии в Брюксел, след това – в галерията на Европейския съд в Брюксел и накрая – в Българския културен институт в Берлин. „Правейки тези експозиции, които предизвикаха възторг и интерес към България, си дадохме сметка, че е време да я представим в България.“ – разказа Даниела Тодорова.

Това за първи път ще се случи на 12 ноември в ХГ „Елена Карамихайлова“ в Шумен. В този град е една от творбите на Тодор Тодоров – водната каскада, която свързва историческото минало на страната ни с живия ритъм на града. Хоризонтално разположеният монумент, наречен „1300 години България“, е отправна точка при изкачването към паметника „Създатели на българската държава“, който от 1981 г. се извисява на платото над града. „Каскадата е едно великолепие, което е символично представяне на историята на България. Всяка една от скулптурите, през които преминава водата на времето, символизира един век. Идеята е да „потънеш“ в историята на времето и да станеш част от нея. Но това не ти се натрапва, паметникът е абсолютно абстрактен, той само внушава идеята за вечността с магнетичния звук на водата.“ – разказа за него Даниела Тодорова. Фондация „Аматерас“ показва снимки на каскадата по цял свят на местата, на които се представя Тодор Тодоров. „Творбата получава не само поздравленията на професионалисти в скулптурата, но и на хора, които се занимават с градоустройство.“ – каза за отзвука Даниела Тодорова. Тя подчерта специалното значение на паметника за Шумен: „Когато се обърнем към своето минало, предизвикваме публиката, местната общност, да започне да говори отново за това, което може да се случва в града, и то вече има дълбоки корени.“

Свитъците на Даниела Тодорова са също свързани с региона: „Вградила съм азбуката, но и много елементи от графити. Един от тях е свързан с Велики Преслав.“ В произведенията си тя прави симбиоза от фрагменти – стенописи от гробници, соларната символика, образа на Великата богиня майка. Цялостно творбите показват дълбоките връзки на България с останалите европейски страни чрез митове, ритуали, легенди, музика и архeтипи. С езика на хартията и бронза символично са представени тайнствата на древните траки и на богомилите, показани са достиженията на християнската култура и на писмеността.

Подреждането на изложбата в ХГ „Елена Карамихайлова“ ще се проведе при отворени врати. Ученици от града са поканени да се запознаят с авторите, да открият спецификите на хартиеното изкуство, да научат как се подрежда комплексна изложба и да се включат в безплатни работилници на 11 и 12 ноември от 16 ч. до 17 ч., както и на 12 ноември от 11 до 12 ч. след предварително записване на електронен адрес [email protected].

Изложбата „БЪЛГАРИЯ. ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ“ можем да разгледаме в ХГ „Елена Карамихайлова“ в Шумен до 10 декември при вход свободен. Откриването е на 12 ноември от 17:30 ч. На събитието ще прозвучат творби на шуменски класици в изпълнението на Камерен състав към Симфониета Шумен: Гергана Петрова, Теодора Юлкова и Галя Ушева. Водещ ще бъде програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Изложбата е част от „София хартиен арт фест“ – 2024, който се организира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и програмите „Визуални изкуства“ на Министерството на културата и „Създаване’23“ на Национален фонд „Култура“ и е в Календара на културните събития на Столична община. Тя гостува в града с партньорството на Община Шумен. „София хартиен арт фест“ е основан през 2011 г. и до момента в него са взели участие над 3000 артисти от близо 60 държави. Той е носител на знака за качество на Европейската комисия EFFE – „Европа на фестивалите, фестивалите за Европа“.

Д-р Тодор Тодоров е известен на световната сцена като творец в областта „ЕлементаЛна скулптура“, като включва природните енергии в произведенията си. Монументален скулптор, познат с произведенията си в градската среда, той е автор на Водната каскада „13 века България“ в Шумен. Това е най-големият хоризонтален паметник в България. В началото на творческата си кариера той изпълнява и редица мозайки, сред които тази на св. св. Кирил и Методий в църквата „Сан Клементе“ в Рим. В 72 реализирани проекта негови творби одухотворяват обществени пространства в 21 държави на пет континента. Работите му в малък формат са притежание на държавни и частни колекции в целия свят. Изложбите му от кавалетна скулптура у нас и в чужбина са над 100 групови и 28 самостоятелни. Член е на Съюза на българските художници, Кралското британско дружество на скулпторите, Международната организация за кинетично изкуство и др. Негови статии и лекции за монументалната скулптура в градска среда отразяват съвременните тенденции в областта. Д-р Тодор Тодоров е и преподавател, а през 2014 г. издава „ЕлементаЛна скулптура – теория и практика“.

Даниела Тодорова е автор в областта на хартиеното изкуство и куратор в сферата на изящните изкуства. В три последователни години – от 1985 г. до 1987 г., печели национални конкурси за дизайн на стъкло, а след това – и множество отличия за съвременно изкуство. През 2000 г. двамата с Тодор Тодоров създават в шотландския град Хамилтън монументален комплекс от скулптура и витражи, обявен за най-добрия обект, посветен на Милениума. Има над 55 самостоятелни изложби и участва в близо 200 групови, както и в 39 резиденции по цял свят. Като арт директор на председателстваната от д-р Тодор Тодоров фондация „Аматерас“ е създател на „София хартиен арт фест“ с международен конкурс и с десетки международни изложби в България и по света. Важен фокус на фондацията са събитията за развитие на творческите способности на младите творци. Член е на Съюза на българските художници и на Световната асоциация на работещите с хартия автори IAPMA.