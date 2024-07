Още по-модерни и с подчертано фънк звучене: Catch 22 свирят днес на „Остров на музиката“

Разширили репертоара си от по-модерния джаз към фънка с произведения на Гроувър Уошингътън джуниър, Рой Харгруув, Браян Симпсън, но и поднасящи класики от автори като Коул Портър, в цикъла „Остров на музиката“ на Лятната естрада в Борисова градина днес слушаме групата Catch 22. Началото е в 19:30 ч., а входът е свободен. Цикълът се организира от Общински културен институт Дом на културата „Средец“ и е част от Лятната културна програма на Столична община. „Остров на музиката“ се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата, а Jazz FM е медиен партньор.

Catch 22 се събраха специално за участие на конкурса на Младежки джаз фест София и спечелиха призове. „Много ни харесват пиесите, които направихме, разбираме се добре, решихме да продължим.“ – разказа продължението на историята в студиото на Jazz FM Георги Селенски. Миналото лято те направиха много силно впечатление на Младежката сцена на Банско джаз фестивал. Творческият им път продължава и сега те ще се представят пред столична публика на „Остров на музиката“.

Банско джаз фестивал ни срещна с устремени към музиката артисти на сцена „Млади таланти“ и на Джаз точки в града, обучавайки ги в „Банско джаз академия“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Георги Селенски цени в джаза, свободата, която той дава: „С него можем ясно да изразим себе и да проведем разговор помежду ни под формата на музика.“ Тервел Вълчанов възприема джаза като импровизиран театър: „Почти всичко се случва на момента, включително комуникацията между музикантите. Това много ми харесва.“ Техните специфични интерпретации на любими произведения са резултат от приноса на всеки един. За Георги Селенски е най-важно песента да е възможно най-танцувална и да има ритъм, който те кара да се движиш. И двамата събеседници подчертават като определящо за техния избор посланието на песента. „Да го чуем и да го реализираме в живота си.“ – призова Тервел Вълчанов.

Catch 22 днес излиза в състав: Борис Селенски – вокал, Деян Стаменов – пиано, Тервел Вълчанов – бас, Ивайло Манев – барабани, Кристиян Радев – саксофон, Георги Селенски – китара.

През 2024 г. концертният цикъл „Остров на музиката“ преминава под мотото на честването на 50 години от създаването на Дом на културата „Средец“.