Акробатите на перкусиите „Престо“ с първо цялостно представяне в София – утре на „Остров на музиката“. „Изграждаме цялостен музикален мироглед“ – казва основателят и ръководител на състава Пенчо Пенчев

Перкусионният ансамбъл „Престо“ неизменно впечатлява, когато ги слушаме и гледаме. Те са като акробати на перкусиите – свирят виртуозно в удивителен синхрон. Със своето музициране показват, че няма граници във възможностите на човека да създава музика. След като спечелиха много награди и огромно признание в цялата страна, утре за първи път ги слушаме в самостоятелна програма в София. „Престо“ ще свирят на Лятната естрада в Борисова градина в цикъла „Остров на музиката“. Концертът е при вход свободен с начален час 19:30 ч. Фестивалът се организира от Общински културен институт Дом на културата „Средец“ и през тази година протича под знака на 50-ата му годишнина. „Остров на музиката“ се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата, част е от Лятната културна програма на Столична община, а Jazz FM е медиен партньор.

През 2022 г. „Престо“ спечелиха медали на Националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора и свириха на галаконцерта.

Само няколко месеца по-късно им се удивихме Младежката сцена на Банско джаз фестивал.

Снимка: Светослав Николов

Какво стои зад успехите на „Престо“, попитах в интервю по Jazz FM основателя на ансамбъла и негов ръководител Пенчо Пенчев. „Много труд и постоянство на деца, които имат една цел – да работят в екип и да се стремят към високи резултати, да изпитват удоволствие от разнообразието и качеството на музиката и от многото концертни изяви.“ – отговори той. Пенчо Пенчев специално подбира участниците сред учениците по ударни инструменти в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив. Така ансамбълът направлява и подпомага развитието – не само тяхното, но и на съучениците му. Пенчо Пенчев първо благодари на директора Нели Попова и след това разказа историята на ансамбъла, като подчерта промяната, до която той е довел: „Като млад преподавател, за да амбицирам учениците си, създадох конкурс за ударни инструменти „Пендим“, за да видят учениците ми как музицират връстниците им от цяла България. Още от второто му издание направих конкурса международен и създадох категория „Ансамбли“. Пристигнаха деца от Европа и азиатските страни. Не мога да ви опиша какво шоу стана в Пловдив. Ентусиазмът на децата от това, което чуха на конкурса, бе невероятен. Чрез техния интерес ми бе лесно да формирам първия ансамбъл „Престо“. От тогава до днес учениците по ударни инструменти в нашето училище са пет пъти повече. Бях сам, сега сме четирима преподаватели и не смогваме.“

През последните четири години в „Престо“ са Александър Вичев – солист, Аглея Канева – вокал и перкусии, Живко Иванов – барабани, Ира Илиева – вокал и перкусии, Веселин Стефанов – перкусии, и Антон Костадинов – вокал и перкусии. Ансамбълът стимулира всички останали изучаващи ударни инструменти да се стремят към постиженията на своите съученици, казва Пенчо Пенчев. „Престо“ възпитава в ценности. „Възпитаваме ги в любов към българската музика – задължавам ги всеки концерт да започват и да завършват с народна музика. Другата ценност, която изграждам у тях, е да се уважават един друг като музиканти. И не на последно място – в целия им репертоар се използват произведения от класиката, джаза и евъргрийни. Така се изгражда цялостен музикален мироглед.“

С репертоара „Престо“ утвърждава приемствеността. На концерта утре в София ще чуем Imperial от Астор Пиацола, „Полетът на бръмбара“ от Римски-Корсаков, „Танц със саби“ от Хачатурян, „Чардаш“ от Монти. В програмата са и съвременни произведения. Участвалият в конкурса в Пловдив китайския музикант Хенг Лиу пише Face to Face – „нещо невероятно за дуо“, казва за творбата Пенчо Пенчев. Extravaganza от Ото Уит, Tamakun на китаристите Родриго и Габриела, Trio per Uno и „Проклети корени“ от Небойша Живкович. За последната пиеса Пенчо Пенчев разказа: „Тя е много нежна. Попитах автора защо я озаглавил така. Той ми каза: „Пиша, пиша, искам да напиша нещо класическо, а в един момент излизат мотиви от сръбската и българската народна музика. Хвърлих молива с думите: „Проклети корени!“ От джазовата музика ще чуем Blue Rondo à la Turk от Дейв Брубек, Summertime на Гершуин, Don’t Worry Be Happy на Боби Макферин Пенчо Пенчев е съчетал в един аранжимент с Can’t Touch This на Ем Си Хамър, Hit the Road Jack на Рей Чарлз, Airmail Special на Бени Гудман. От българската музика ще чуем Моминско хоро, Дайчово хоро, „Китка народни ритми“ и „Ръченица“ от Петко Стайнов, „Хоро Стакато“ на Владигеров – Динику.

През изминалите месеци „Престо“ са гостували на „Камерна сцена“ – Пловдив, в концерта „Отклонение“ на Вики Алмазиду с филмовата музика на Милчо Левиев, в концерт за 100 години от рождението на Добрин Петков в Русе, в 59-ия Международен фестивал за камерна музика – Пловдив, в благотворителните концерти за Георги Гаджев и на Боби Вълчев в Голямата базилика, във Военния клуб в София. На 6 август „Престо“ ще свирят в Царево на фестивала на музиката и поезията „Бастет“, а на 6 септември ще имат изява в центъра на Пловдив по случай Деня на Съединението.