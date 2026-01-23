Зрял и същевременно свеж подход към създаденото от JP3 до този момент: Живко Петров с триото си в концерта The Best Selection в Sofia Live Club

В първи си концерт за 2026 г. JP3 – Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани), избраха да представят някои от най-добрите си композиции, създадени през годините.
Живко Петров в „Джаз истории“:
Събитието, което беше наречено The Best Selection, обедини най-разпознаваемите и обичани от публиката пиеси на групата.
2015 г., Between the Worlds:
На сцената на Sofia Live Club прозвуча музика от цялата дискография на JP3.
Началото беше поставено през 2007 г. с DVD-то Understandable, последвано от It’s a Dream (2012), превърнал се в най-продавания дигитален джаз албум в Източна Европа.
2017 г., спомен за Understandable
През 2015 г. беше издаден Between the Worlds, а в разгара на пандемията през 2020 г. се появи Change the Way, с който дойде и промяна в състава на триото.
2020 г., Change the Way
Тогава мястото на Веселин Веселинов – Еко зае басистът Димитър Карамфилов, който и до днес е член на формацията.
2021 г., между Change the Way и On the Way
Следващият албум On the Way (2022) донесе голям международен успех на JP3, чиято музика достигна до аудиторията в САЩ и Канада.
2022 г., On the Way:
Проектът се превърна във второто най-предпочитано за излъчване джаз заглавие по американските радиостанции.
2023 г., отглас от On the Way, съвместно творчество на триото с Христо Вичев след концерта им на Банско джаз фестивал
Миналата година JP3 издадоха Beyond the Flesh – най-новата си продукция с филмова музика, базирана на саундтрака към игралния филм „Плът“ на Димитър Стоянович.
2024 г. / 2025 г., Beyond the Flesh
Да се направи селекция с най-доброто от качествената музика, създадена през годините от пианиста Живко Петров за JP3 с толкова финес и професионализъм, с такъв превъзходен вкус и мяра не е лесна задача, но удоволствието от подобно музикалното преживяване като The Best Selection беше гарантирано.
2024 г., On the Way на плоча:
Концертът в Sofia Live Club не беше просто пътуване във времето, защото нито една от изпълнените пиеси не прозвуча като произведение от миналото, а се превърна в постепенно изграждане, напластяване и наслагване на един цялостен, будещ възхищения портрет, портрет на една от най-влиятелните и вдъхновяващи български джаз формации през последните две десетилетия.
2025 г. дойде с продължение на сътрудничеството на Живко Петров с Христо Вичев:
В програмата на концерта прозвучаха знакови произведения на JP3, които с любовта на публиката се превърнаха в съвременни класики.
С фокус върху образованието и вдъхновение за млади таланти:
Сред тях чухме Understandable, It’s a Dream, Look Around, Fantasy Love, One Day in Paris, Follow the Sun, It’s a Thrill, Memories of a Summer with You, Morocco Vibe, One More Step и др.
2022 г. / 2023 г., книга албум:
The Best Selection на JP3 беше белязан от един зрял и същевременно с това свеж подход към създаденото от JP3 до този момент.
Освен радостта от любимата ни музика, която концертът ни донесе съвсем естествено, събитието не пропусна да отвори пространство за новите хоризонти пред триото и се превърна в окриляващ поглед към бъдещето на една формация, която е в разцвета на силите си, а музикалният ѝ полет непрекъснато я издига до нови висоти, пише Таня Иванова в ревюто си за концерта.
В навечерието на събитието Светослав Николов разговаря с Живко Петров за неговата музика, създадена с идеята да е близка до хората, те да я възприемат като свое вълнение и своя естествена среда.
Основни носители на тази идея са подчертаната лиричност на мелодията и усещането за съвременност.
Триото се появи в момент, когато все още жадно се запознавахме с джаз образците, недостъпни за нас в годините зад Желязната завеса.
Тогава на българската музикална сцена чрез JP3 възникна ново течение в инструменталния джаз, носещо полъха на E. S. T., но в по-светли тонове.
Идеята за създаването на триото дава Веселин Веселинов – Еко. До тогава тримата с Живко Петров и Димитър Семов акомпанират на вокалисти в новата стилистика на популярната джаз песен, като Камелия Тодорова, Мария Илиева, Белослава.
„На един мой солов концерт на „Аполония“ Еко предложи да оформим музиката като трио. Така започна всичко.“ – разказа Живко Петров. Басистът става и кръстникът на групата. Живко Петров сподели, че за име е мислел акроним от имената на тримата в групата.
„За мен JP3 е религия. Трима души, които се свързват и си имат пълно доверие. Благодарение на това събиране израстваме като музиканти, оформяме собствен стил и вървим напред. За мен мелодията е най-важното в музиката, за да се възприема тя по-добре. Музиката не е егоистично изкуство, тя е за споделяне. Музиката е нашата връзка с хората.“ – каза Живко Петров.
„За мен този концерт е много специален, защото събира музика от всичките албуми – тя е над четири часа. Да изберем най-слушаните пиеси, а и да има драматургия, бе много трудно. Спряхме се на пиесите, които през годините се доказаха като вълнуващи публиката.“
Произведенията на триото се превърнаха в инструментални хитове. „Пиесите ще покажат как тримата музиканти са израснали през годините, какво сме научили.“
Превръщането на On the Way като един от най-слушаните албуми в САЩ и Канада и влизането на Beyond the Flash в първия етап на селекцията за „Грами“ стават причина за такъв обобщителен концерт, идеята за който дава мениджърът на Sofia Live Club Петър Коев.
Избират 18 пиеси, които ще представят в синтезиран вид, без да се впускат в дълги импровизации. „По-скоро искам да се чуе музиката. Импровизацията е част от драматургията, част от пиесата и не може да е самоцелна. В този забързан свят хората имат нужда да релаксират, да се насладят, да си тръгнат с усмивка от концерта.“ – казва Живко Петров.