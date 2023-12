Живко Петров и неговото трио JP3 на турнето On the Way: романтичен поглед към живота в свят с много цветове и преживявания неизменно с положителен заряд

С много преживявания се завърна Живко Петров от пътешествието си по света за представянето на албума Change the Way на триото си JP3 и превърна спомените в музика, издадена в албума On the Way. Видяното, почувстваното и разбраното той предаде в образни, емоционални, докосващи и нежни пиеси, с които сподели вълнения, видения, копнения.

Снимка: Светослав Николов

В тях пулсира топлото сърце на скования от студ Монреал и преминава тръпката на любовта, която Рим разпалва, от тях сред тъгата и меланхолията бликва надежда в Лондон след дъжда или в Осло след Полярните нощи… В една от пиесите Живко Петров „слуша“ музиката на триото си по радиото в такси в Ню Йорк. И това наистина се случи. С On the Way той прикова вниманието на джаз средите в САЩ и Канада и албумът зазвуча в северноамериканския ефир.

Снимка: Светослав Николов

On the Way е личният отговор на Живко Петров на поставената с предходния албум на триото му Change the Way тема за промяната в отношението към живота, което времето изисква: вникване в дълбочина, концентриране в същността, споделяне със света на любовта, зараждаща се вътре в нас.

Снимка: Вихрен Маджаров

Тази идея, пресъздадена в музика, достига до нови публики на живо в България в турне на JP3 с пет дати. Началото бе на 17 ноември в читалище „Добри Войников – 1856“ в Шумен, откъдето са и снимките в публикацията, премина през концертните студия на БНР във Варна и в Пловдив, тази вечер е продължението в Първо студио на БНР в София от 19 ч., а следващите две представяния са в Добрич – на 19 декември от 18 ч. в Огледална зала, и на 20 декември от 19 ч. в Експо център „Флора“ в Бургас. Проектът е реализиран от „Арт ателие“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата и с медийното партньорство на Jazz FM. Билети се продават на място и в мрежата на Eventim тук: за София, за Добрич и за Бургас.

Снимка: Вихрен Маджаров

В програмата на концертите пътешествието по света се развива в пътуване във времето. Чули всички пиеси от On the Way, преминаваме с отделни изпълнения през дискографията на триото, за да чуем музиката на чувствата, която Живко Петров създава като композитор и аранжор и представя със своите колеги Димитър Карамфилов – контрабас, и Димитър Семов – барабани.

Снимка: Вихрен Маджаров

В своето емоционално съдържание това са творби на романтичния поглед към живота, с който виждаме света в неговите много цветове, а преживяванията са винаги с положителен знак, защото те са стъпките от нашия път. В него ни е леко и така приятно с музиката на Живко Петров и неговото трио.

Снимка: Вихрен Маджаров

А също – много интересно. На концертите музикантът отваря вратата към следващия си проект с филмова музика, за да погледнем напред към следващите хубави моменти, в които пак ще бъдем заедно, обгърнати от изяществото на музиката.

Снимка: Светослав Николов

За мисията на твореца и изграждането в музиката Живко Петров разказа пред учениците в СУ „Сава Доброплодни“ с профил изкуства в Шумен в поредната среща от съвместната инициатива на училището и Jazz FM „Джаз на четвъртия етаж“. След излъчването на репортаж в ефира на Jazz FM утре очаквайте публикация на сайта ни.