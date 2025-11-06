Живко Петров и Христо Вичев: американски дневници

Преди няколко дни приключи първото съвместно турне в САЩ на двама от най-утвърдените български инструменталисти и композитори – пианиста Живко Петров и китариста Христо Вичев. Днес с вълнение предлагаме на аудиторията на Jazz FM интервю с дуото, направено от Таня Иванова, както и специалния проект за нашия сайт, в който проследяваме пътешествието на Живко и Христо в САЩ през музиката, срещите, забележителностите, природата и не на последно място – приятелството, една от най-големите движещи сили в живота.

„Чувствам се много добре. Сега осъзнавам колко ми е било хубаво през тези десет дни в САЩ.“ – казва Живко Петров в ефира на Jazz FM и обяснява: „Това е моето първо турне в Америка и искам да благодаря на Христо за поканата да направим този експеримент, който беше доста успешен за нас. Тези концерти ме направиха изключително щастлив. Цял живот съм мечтал за едно такова турне, мечтал съм да стъпя на тази земя - земята на джаза. И видях какво е отношението на публиката към тази музика. Това всъщност е сцената за музиката, която ни вълнува и която проповядваме толкова дълги години.“ От своя страна Христо Вичев споделя: „За мен беше невероятно преживяване, също сбъдната мечта. Много пъти съм го казвал и ще го повторя - аз съм най-големият фен на Живко като слушател и след това много се гордея, че сме колеги и приятели. За мен това турне беше като инжекция адреналин. Зареден съм с енергия за много, много време напред и даже вече планираме още по-сериозни стъпки на този дуо проект.“



Живко Петров вече е в САЩ. Среща с Христо Вичев на летището в Сан Франциско

В СТУДИОТО В САН ХОСЕ

Преди да започне турнето двамата български джаз музиканти се събират в студиото на Робърт Бери - басиста на Сами Хагар и Emerson, Lake & Palmer, когато Грег Лейк напуска групата. Това е подготвителният етап, в който Живко и Христо работят по музиката, която са избрали за репертоара и която е адаптирана за дуо формат. Фокусът е основно върху музиката на пианиста, която той създава за своето трио JP3 и албума On the Way. Проектът представлява околсветско пътешествие и отвежда публиката на места като Рим, Ню Йорк, Мароко, Аржентина, Лондон, Стокхолм... On the Way вече е добре познат на американската аудиторията, след като в началото на 2023 г. постигна голям успех, превръщайки се във втория най-добавян и предпочитан албум от редакторите и диджеите, които селектират музика в САЩ. „Всъщност нещата се получиха от само себе си. Подредихме програмата така, че да има идея, градация, хубав финал.“ – разкрива Живко Петров за предварителната подготовка на дуото.

В следващите дни с всеки концерт спойката и химията между двамата музиканти ще става все по-силна. „Христо е прекрасен китарист, той е вълшебник, вълшебник с вкус, което е много важно.“ – твърди Живко и допълва: „На сцената с Христо преди всичко си доставихме удоволствие и сме щастливи, че въздействието и усещането върху хората, които бяха на нашите концерти, беше споделено.“

Христо Вичев описва емоцията от музицирането им така: „Да свириш в дуо с маестро Живко Петров е все едно, че цял оркестър стои зад теб. Можеш да се отпуснеш и винаги знаеш, че има на кого да разчиташ. Аз гледам на нашите взаимоотношения на сцената като на влюбване. Имал съм шанса да свиря с много брилянтни музиканти през годините, с които не сме могли да изградим никаква връзка. Мисля, че нашите взаимоотношения с Живко започват първо и най-вече като приятели и след това сме колеги.“

„Фактически с Живко посвирихме половин час в студиото и аз се усмихнах. Видяхме, че всичко е точно и отидохме на разходка.“ – признава китаристът. След репетицията посоката е тихоокеанското крайбрежие „за отпускане и вдъхновение преди първия концерт.“

НАЧАЛО НА ТУРНЕТО. КОНЦЕРТ В SISKIYOU JAZZ В АШЛАНД, ОРЕГОН, 19 ОКТОМВРИ 2025 Г.



Siskiyou Jazz

За отделните спирки от американското турне на дуото Христо Вичев разказва: „Всяко място има собствено излъчване, история и традиция. Първият ни концерт беше в едно планинско градче. Казва се Ашланд, в Орегон, което поне тук на Западното крайбрежие е известно с много голям Шекспиров фестивал, който се провежда през лятото. Тук има и голям университет. В Ашланд като цяло не се случват много неща, все пак става дума за курортен град. Мястото е много красиво, разположено е високо в планината.“ Двамата пътуват с кола до там в продължение на шест часа, което им позволява да се насладят на гледката.



В най северната част на Калифорния, минавайки през Националния парк Шаста с едноименния връх, висок 4322 метра



Old Siskiyou Barn е 200 годишна плевня в планината, която е възстановена и превърната в зала за камерни концерти



Христо Вичев и Живко Петров с публиката в Siskiyou Jazz

КОНЦЕРТ В ALVAS SHOWROOM В ЛОС АНДЖЕЛИС, 22 ОКТОМВРИ 2025 Г.



На път за Калифорния

В Лос Анджелис двамата български музиканти свирят в Alvas Showroom - една от историческите зали за фюжън музика, където Алън Холдсуърт и Маркъс Милър често изнасят концерти и използват мястото за репетиции и записи.



Саундчек в Alvas Showroom в Лос Анджелис

Интересът към всички концерти от американското турне на дуото е голям, а след всяка тяхна изява публиката си тръгва очарована. И четирите събития събират аудитория от цял свят, сред която съвсем естествено има и българи. „Да си призная честно не сме правили голяма рекламна кампания сред българската общност. Все пак цялата българска общност знае за Живко, познава го, виждали са го по телевизията, слушали го по радиото, той е национално богатство, както се казва. Аз по-скоро исках да представя Живко пред американската публика и тя да оцени нещо, което за тях вероятно е непознато. Това все пак беше първата изява на Живко по тези земи и затова промоционалната ни кампания беше свързана с реклама, насочена като цяло към джаз средата, но в тази джаз среда има и много българи и ние бяхме много щастливи, че навсякъде по време на всички концерти имаше и българи, които бяха дошли да ни подкрепят.“ – разказва Христо Вичев.



Живко Петров и Христо Вичев с група българи на концерта в Лос Анджелис

КОНЦЕРТ В SFJAZZ В САН ФРАНЦИСКО, 23 ОКТОМВРИ 2025 Г.

Това събитие беше дългоочаквано от българското дуо, тъй като SFJAZZ е една от най-престижните джазови институции в света. За нея Христо Вичев казва: „SFJAZZ в момента се смята за най-голямата професионална музикална организация в цяла Америка. Това е модерно място, сградата е построена с аудитории със специална акустика, с всякакъв вид модерни технологии.“

Концертът на Живко Петров и Христо Вичев беше част от богатата програма на SFJAZZ, включваща през октомври концерти на имена като Ледиси, Иван Линс, Джейкъб Колиър, триото на Данило Перес, Джон Патитучи и Адам Крус и др.

„Така се програмира SFJAZZ, че винаги има по две групи в две отделни зали, но сетовете се разминават с половин час, така че първата група може да гледа другата за определено време и обратното.“ – пояснява Христо Вичев. Оказва се, че въпросната вечер програмата събира на едно и също място по едно и също време българското дуо с Бранфорд Марсалис квартет, които в SFJAZZ представят новия си албум Belonging – интерпретация на легендарния проект на Кийт Джарет от 70-те г. със същото заглавие.

„За нас беше голямо удоволствие да се срещнем с квартета. В твоята компания седи такъв великан като Бранфорд Марсалис, но той те вижда като абсолютно равен, няма никакво чувство за превъзходство. Просто се чувстваш сякаш си с приятел, когото познаваш цял живот. На преден план е усещането, че сме тук заради музиката и изкуството и всичко друго няма абсолютно никакво значение, като това откъде идваш, какъв цвят на кожата имаш, каква религия изповядваш. Все неща, които ни разделят и с които си замърсяваме живота ежедневно. Тук вече говорим за друг свят. Музиката е истински ценното и това да си искрен.“ – така Христо Вичев описва срещата с Бранфорд Марсалис и неговия квартет.



С Бранфорд Марсалис

След концерта на Живко Петров и Христо Вичев, част от SFJAZZ Festival, един от отзивите, който двамата артисти получават за музиката си, идва от една дама от публиката, която има сериозно отношение към джаз музиката, тъй като това е Лиса Абъркромби - съпругата на големия китарист Джон Абъркромби. „В душата ми всеки тон влиза директно.“ – разкрива казаното от нея Живко Петров и заключава: „Тези думи са достатъчни за всеки един артист, който има някаква идея и послание, за да се почувства добре и да разбере, че върви в правилната посока.“



На сцената на SFJAZZ

Освен топлите отзиви от публиката и успехите на сцената за незабравимото първо пътешествие на Живко Петров в САЩ допринася и неговата дъщеря Петра, която преди време живееше в Лондон, а от няколко месеца е избрала за свой дом и за професионалната си реализация Ню Йорк. Тя се присъединява към своя баща в Сан Франциско. „Бяхме 4 дни заедно и това ме направи някак си пълен.“ – не крие радостта си пианистът.



Живко Петров с дъщеря си Петра

Животът на път е много интензивен и често е свързан с огромен стрес, за който публиката рядко си дава сметка. „За съжаление за 12-13 дни престой тук, ние имахме само един свободен ден, в който не се пътува. В Америка разстоянията са по-големи и за да се стигне за тези концерти, в повечето случаи се лети със самолети и не добиваш никаква представа за нещата наоколо, защото всичко е свързано с опашки, чакане, чекиране. За съжаление видяхме малко, но това ще се промени в близко бъдеще.“ - категоричен е Христо Вичев. В единствения свободен ден от това турне българските музиканти отделят време, за да разгледат Сан Франциско.

КОНЦЕРТ В KUUMBWA JAZZ CENTER В САНТА КРУС, КАЛИФОРНИЯ, 24 ОКТОМВРИ 2025 Г.

Още едно легендарно място в САЩ за джаз на живо. От суахили в превод името означава „акт на спонтанно сътворение“. „Този клуб се помещава в стара сграда от 40-те г. В него са свирили най-големите майстори на тази музика. Мястото е създадено от един джентълмен, който се казва Тим Джаксън. Той е директорът на Monterey Jazz Festival, който е смятан за най-престижния и най-дълго провеждащия се без прекъсване джаз фестивал в света. Това фактически е клубът на фестивала. Намира се в едно градче Санта Крус, разположено на океана. Бохемски град, нещо като столица на сърфа за региона.“ – описва пространството Христо Вичев.

През годините в Kuumbwa Jazz са свирили истински светила като Бил Евънс, Джон Колтрейн, Хърби Хенкок, Майкъл Брекър, Пат Матини и мн. др. „Попадайки там и фактът, че ти като музикант продължаваш да раздвижваш тези молекули във въздуха на такова пространство със забележителна история, за мен лично преживяното беше десертът на всичко. Да не говорим, че при последния концерт от турнето музиката вече е еволюирала и за нас случилото се беше като тържество.“ – казва още китаристът.

В интервюто си за Jazz FM Христо Вичев и Живко Петров разказват, че директорът на Monterey Jazz Festival Тим Джаксън присъства на всеки концерт и винаги се качва на сцената, за да представи лично музикантите, остава за около половин час, за да чуе част от програмата, след което си тръгва. „Видяхме, че Тим остана за целия концерт и след това си поговори с нас. Беше страхотен момент. Гледаме на случилото се като на добър знак.“ – споделя Христо Вичев.



Българските музиканти с Тим Джаксън

КОГАТО НАЙ-ДОБРОТО ПРЕДСТОИ...

Преживяното по време на първото си турне в САЩ Живко Петров обобщава така: „Щастието от споделянето на музиката е най-голямата награда за нас и след това поставям нещата, които очаквах да видя. Първо, видях приятелство, видях добри очи и души срещу нас, видях възпитана публика, която пази абсолютна тишина и е с теб през цялото пътешествие, те дишат с музиканта на сцената. Цялата енергия е във въздуха и това ти дава смисъл да продължиш. Запознахме се с много колеги, продуценти и това някак си осмисли престоя ми в САЩ.“

„Аз даже няма как да опиша емоциите с думи. Много се надявам някой ден да ги опишем заедно с нови композиции и нови музикални приключения. За мен беше изключителна чест и гордост да бъда с Живко на една сцена и да представя един човек, който е вдъхновение за мен.“ – посочва Христо Вичев и допълва: „Идеята е да продължаваме напред. Вече видяхме, че химията съществува. От тук нататък ще се пише нова музика специално за този проект. Ще се опитаме сега през февруари месец да направим още едно американско турне. Може и Канада да включим, Европа също.“

В Jazz FM очакваме с вълнение следващите музикални приключения на дуото и благодарим от сърце за музиката, вдъхновението и доверието към нашия екип, както и за възможността да разкажем за това първо турне в САЩ.