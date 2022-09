Живко Петров със софийска премиера на книгата си „20 прелюдии за пиано“

Живко Петров представя поредното си изящно творение - „20 прелюдии за пиано“, книга-албум, събрала размисли, фотографии и ноти на музиканта. Софийската премиера на луксозното издание, което излиза от каталога на „Колибри“, е на 27 септември в Casa Libri от 19 ч. Мястото е с адрес ул. „Цар Асен“ 64.

„Това всъщност е различна книга – вместо думи, има ноти. Отдавна имах идея да издам нотите на After 4 и TEN – двата ми солови албума до този момент.“ – разказва Живко Петров в интервю за Джаз ФМ радио. Преди всяка от пиесите той споделя кратки, но докосващи и насочващи мисли, свързани с музиката. „Преди всяка пиеса написах по 1-2 изречения, които усетих първосигнално. С тези размисли исках да дам начало на пиесата, исках всеки да бъде подготвен – дали слушателят или пък пианистът, който ще изсвири произведението, исках да ги въведа в самата пиеса.“ – разкрива Живко.

През годините много хора са искали да изпълняват неговите прелюдии, имало е интерес от студенти, ученици от Музикалното училище, негови колеги… „По този начин тези прелюдии виждат бял свят и другата гледна точка на изпълнителя. Много е интересна, според мен. Когато получих Голямата награда на „Аполония“ през 2020 г., тогава помолих Людмил Ангелов да изсвири няколко пиеси от After 4. Беше прекрасно. Много му благодаря за неговата гледна точка, за неговата интерпретация на това, което направих.“ – казва Живко Петров. Той споделя, че много би се радвал и други издатели да протегнат ръка на съвременните български композитори и да издадат тяхната музика. „Тази приемственост, която ще има, ще даде нова енергия на композиторите да пишат и да дават душата си.“ – посочва пианистът.

Неговата красива книга „20 прелюдии за пиано“ се допълва от фотографии на Стефан Щерев от 3inspirit, направени за албума After 4, както и кадри на Тина Халкова за TEN. В изданието намират място три текста, написани от Маргарита Димитрова, Таня Иванова и Димитър Стоянович, както и флашпамет под формата на ключ със студийните записи от двата солови проекта на Живко Петров. „Това е ключът към душата ми.“ – категоричен е музикантът.

Премиерата на „20 прелюдии за пиано“ беше в началото на септември по време на фестивала „Аполония“ и беше съчетана със самостоятелен концерт. За тази среща с публиката Живко Петров разказва: „Стана нещо много магично. След концерта получих толкова красиви изражения на хора и лица, които ме прегръщаха, плачеха и се радваха на това, което чуха и вече книгата завърши цялото впечатление от вечерта. Разписах огромно количество книги. Това е нещо специално и много лично, което споделям за първи път в моя живот.“

С годините прави силно впечатление, че Живко Петров е все по-свързан с пианото, а моментите на пълно и безгранично сливане зачестяват. Тази любов към инструмента датира още от 3-годишна възраст. „Баща ми купи пиано от Берлин, влюбих се и така започна всичко и продължава до ден днешен. Всъщност така си изливам душата. Този инструмент знае всичко за мен и аз се опитвам да науча от него възможно най-много в този живот. Бих желал и в следващия живот, ако има такъв, да продължа да се уча от пианото. Влюбен съм в този звук и го търся постоянно.“ – описва своята силна връзка с пианото Живко Петров, а що се отнася до това, което този инструмент олицетворява за него, пианистът казва: „Това е целият звук, събран ведно. Звукът на цялата вселена може да намериш в пианото. Въпрос на усещане, познания, на това колко си отворен към света, колко обичаш себе си и света, колко обичаш красивите неща в живота.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Живко Петров може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

На 27 септември от 19 ч. в Casa Libri в София е премиерата на книгата на Живко Петров „20 прелюдии за пиано“. На 16 декември изданието ще бъде представено с концерт в кино „Люмиер“.