JP3 с първа плоча, нова музика и национално турне

Преди няколко дни Живко Петров беше гост в студиото на Jazz FM, за да поговорим за всичко ново, което се случва с неговото трио – JP3. Още в началото пианистът подари на нашия екип току-що излезлия на плоча албум On the Way, който донесе международен успех на българската формация. Миналата година той очарова публиката в САЩ и Канада и се превърна във втория най-добавян и предпочитан албум от американските радио редактори и диджеи. Припомняме, че On the Way на JP3 тогава беше в селекция с нови заглавия на Бъстър Уилямс, Тио Крокър, Christian McBride's New Jawn и др. Сега меломаните могат да преживеят околосветското пътешествие, заложено в музиката от On the Way и на винил. Първата плоча в дискографията на групата вече се разпространява в музикалните магазини и книжарници в страната. Ще го откриете на www.jivkopetrov.com, както и по време на концертите на JP3.



Снимка: Николай Лазаров

Следващата година очакваме новия албум на триото - Beyond the Flesh, който е създаден като саундтрак към игралния филм на Димитър Стоянович „Плът“. „Във филма японски писател пише книга за плътта, тъй като по нея може да се познае как е преминал един човешки живот.“ – разказва за сюжета Живко Петров и разкрива още: „Докато героинята на Пламена Гетова превежда книгата, тя разбира, че е болна от рак и така тръгват нейните неволи и тези на децата ѝ – в ролите са Весела Бабинова и Руши Видинлиев.“

Поканата от страна на Димитър Стоянович към Живко Петров за сътрудничество идва още преди официално да започне работата по „Плът“. „Ние сме големи приятели с Дими. На първо четене веднага се влюбих в сценария. Трудното дойде, когато гледах филма, защото той е прекрасен, но е много тежка драма. Дими излезе с ясна концепция, като ми каза: „Оттук до тук искам музика.“ – разкрива Живко Петров за работния процес и споделя още: „Много трудно ми беше да напиша тази музика. Цяла година работих върху нея. След това с JP3 я изпълнихме на живо, после добавих семпли, щрайх, синтове и поканих моя приятел Христо Вичев, който изсвири прекрасни китари, за което му благодарим.“

Това е първият филм, за който Живко Петров цялостно създава музиката. Феноменът „филмова музика“ той коментира така: „Това е много сложна материя, продължение на класическата музика. Това е океан и какво можеш да направиш с магията на киното зависи от фантазията и вкуса ти.“ Въпреки тежкия сюжет на филма Живко Петров открива път към светлината със своите пиеси, които пише за „Плът“: „Това е да намериш баланса между драмата и да извлечеш позитивното от тъгата, защото е нещо човешко. Когато душата в един момент напусне тялото, няма нищо страшно в това. Животът продължава така или иначе и основната идея е, че красотата е в това да го живееш този живот. Без страх.“

В следващите дни JP3 потеглят на национално турне с програмата Beyond the Flesh. То започва на 30 ноември от Бургас и ще продължи с дати във Варна (1 декември), Шумен (3 декември), Велико Търново (4 декември), София (9 декември) и в Пловдив (11 декември). Столичната среща с публиката ще бъде в Sofia Live Club. „След завършване на музиката усетих, че това е готов албум, който трябва да издам. Благодарение на Министерство на културата и на „Арт ателие“ в лицето на Маруся Русева тръгваме на турне, за да изчистим пиесите за трио. Добавихме и композициите, които не влязоха във филма и се получи програма със самостоятелен живот.“ – разказва Живко Петров и описва преживяването така: „Концертът става много цветен, жив, с различни изразни средства – джаз, поп, класика, в него има всичко, което обичаме.“

Седмици преди началото на своето турне JP3 разпространиха новия си сингъл Beyond the Flesh и представиха видеоклип към него, заснет от Крум Янков. Видеото е в характерната за триото минималистична и много елегантна стилистика, открояваща се със силно въздействие и внимателна работа по синхронизацията на звук и картина. „Добрата част е, че нямаше его и мисля, че се получи много красиво.“ – коментира Живко Петров. Той споделя, че Beyond the Flesh е любимата му пиеса от саундтрака на „Плът“ и разкрива, че тя започва с финалните надписи на филма.

Цялото интервю на Таня Иванова с Живко Петров може да чуете чрез плейъра под основната снимка.