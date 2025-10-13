Пианистът Живко Петров и китаристът Христо Вичев с първо турне в САЩ като дуо

След броени дни започва съвместното турне в САЩ на двама от най-уважаваните и успешни български джаз музиканти – пианиста Живко Петров и китариста Христо Вичев. Програмата включва общо 4 концерта, като началото е на 19 октомври от Siskiyou Jazz в Ашлънд, Орегон. Следващата спирка е на 22 октомври в Alvas Showroom в Лос Анджелис, Калифорния. Третото събитие, което е предвидено за 23 октомври, ще отведе дуото в престижната институция SFJAZZ в Сан Франциско, Калифорния, а заключителният концерт на 24 октомври ще се състои в Kuumbwa Jazz в Санта Крус, Калифорния.

Това професионално пътуване ще се превърне в сбъдната мечта на Живко Петров да свири в САЩ, а китаристът Христо Вичев от години е избрал Америка за свой дом. „Това ми е мечта от малък и съм спокоен за себе си. Нямам очаквания, което е нещо хубаво. Знам, че ще си прекараме много добре с Христо на сцената, защото той е прекрасен музикант, работохолик, професионалист, перфекционист и ще ни се получи. Ще представим наша музика, както негова, така и моя, която сме адаптирали за дуо.“ – разкрива Живко Петров в студиото на Jazz FM.

Пътищата на двамата музиканти се пресякоха през 2022 г., когато Христо Вичев се присъедини към триото на Живко Петров за специален проект от програмата на Bansko Jazz Festival. Няколко месеца по-късно се появи първият съвместен запис на китариста и JP3 – A Lonesome Tango, а през настоящата година сътрудничеството им продължава и с работата по саундтрака Flesh, който Живко Петров създаде за игралния филм на Димитър Стоянович „Плът“.

Живко Петров направи своеобразен пробив на американския и канадския пазар с албума на JP3 On the Way, който в началото на 2023 г. се превърна във втория най-добавян и предпочитан албум от редакторите и диджеите, които селектират музика в САЩ. Преди няколко дни до нас достигна друга великолепна новина – новият, шести албум на JP3 Beyond the Flesh е включен в първия етап от гласуването за наградите „Грами“.

За подготовката по предстоящото американско турне Живко Петров разказва: „Не знам откъде Христо намира толкова много енергия да се занимава с различните етапи от организирането на подобни събития, отделно откъде черпи енергия за творческата част. Това според мен е най-шокиращото. Всъщност той не спи – работи по този начин.“

Двамата с Христо Вичев имат много сходства като музикални и сценични партньори – и двамата имат отношение към мелодията, наблягайки на нейното силно въздействие в своята музика, и двамата споделят близка музикална естетика и вкус, и двамата са безкомпромисни професионалисти в своята работа. „За мен е привилегия да свиря с още един хармоничен инструмент. Ние дълго време сме свирили заедно с Ангел Заберски в пиано дуо. Важното е двамата музиканти в дуото да уважават това, което правят. Посочвам, че е важно, защото може да се получи голяма грешка, т.е. да не се получи музика, да стане война. Но когато прибереш егото и оставиш музиката да се случи, когато оставаш повече пространство за нея, когато приоритетът е тя, а не самият ти, тогава нещата се получават. В момента с Христо Вичев подготвяме много хубав репертоар. Христо е влюбен в моята музика. Той също е прекрасен композитор. Пише много красива, сложна музика и ще изпълним и няколко негови пиеси.“

„Като малки мечтаехме много, но всичко е свързано с труд и то в правилната посока. Труд, труд и труд. А талантът е отгоре, което ти е дадено. Господ е дал талант на всеки. Всъщност трябва да уважаваш таланта и да го обличаш с много труд. Ние знаем какво е нивото на музикантите в САЩ. Там са най-добрите музиканти. Освен с красиви идеи и музика няма с какво да ги учудиш. Така, че в това отношение съм спокоен за себе си.“ – посочва Живко Петров. Той описва ролята на музиканта така: „Ние правим музика с желанието тя да достигне до хората, да ги обогатим чрез нея, да ги ощастливим, да им дадем някаква надежда. Това е нашата работа.“

След концертите на Живко Петров и Христо Вичев в САЩ ще предложим на аудиторията на Jazz FM дневник от турнето. В очакване сме и на дуо албум, за което самият Живко Петров потвърди с думите: „Предстои да направим албум със Христо Вичев - има много материал, има много музика.“ Цялото интервю на Таня Иванова с пианиста може да чуете чрез плейъра под основната снимка.