Живко Петров за работата си по филма „Плът“: „Ние музикантите общуваме с душите на хората. Това е нашата работа – да осмисляме плътта.“

С появата в киносалоните на дългоочаквания режисьорски дебют в игралното кино на Димитър Стоянович публиката получи възможност да чуе саундтрака към филма „Плът“, чийто автор е пианистът и композитор Живко Петров. Творческият процес го среща с редица предизвикателства и го изправя пред сериозни творчески решения. Работата му отнема около година, в която той гледа „Плът“ стотици пъти. Така създава музиката, която най-добре приляга на филма, следвайки визията на режисьора. „Аз написах двойно повече музика. Тръгнах доста драматично, което беше пагубно и реших, че музиката трябва да бъде много мека и дълбока в същото време, да бъде себе си, да бъде нещо различно от това, което се случва, да дава възможност на зрителите да гледат с лекота, да даде глътка въздух. Това беше и идеята на Дими. В крайна сметка се получи.“ – споделя Живко Петров в ефира на Jazz FM.

Чрез саундрака пианистът успява да изгради нежен и утешителен воал върху страданието, за което се разказва във филма и така да придаде друг нюанс на отделните сцени. Историята в „Плът“ поставя сериозни екзистенциални въпроси, фокусирайки се върху темата за тленното. В лентата героинята на актрисата Пламена Гетова се разболява от рак и зрителите стават свидетели на личната ѝ битка с тежката болест.

Димитър Стоянович за филма си „Плът“: „Това е една поетика на края, края на човека.“

Саундракът на „Плът“, наречен Flesh, е записан на живо от Живко Петров и неговото трио JP3, в което свирят други двама ярки инструменталисти - Димитър Карамфилов (бас) и Димитър Семов (барабани). За по-силно потапяне в атмосферата паралелно със записите тримата музиканти гледат картини от „Плът“. „Така преживявахме всеки път различните сцени и се опитвахме да не пречим, а да помагаме на това, което се случва.“ – разкрива Живко Петров. За осъществяването на саундтрака той добавя семпли, щрайх и синтове и се обръща към още един свой колега - китариста Христо Вичев, живеещ от години в САЩ. „Освен за музиката, аз съм благодарен на Христо и за приятелството. Той е толкова слънчев човек и така се включи, че за един ден изсвири всички тракове и ми ги върна готови. Просто не знаех какво да кажа.“ – посочва пианистът.



Flesh (Original Motion Picture Soundtrack) вече е достъпен за публиката във всички стрийминг платформи. Можете да го чуете тук.

„Не за първи път пиша филмова музика, но Дими Стоянович ме покани да създам целия саундтрак, да осмисля филма „Плът“ и това ми даде криле.“ – казва Живко Петров. В резултат на това окриляване, на много труд и размишления се появяват два отделни албума, колкото свързани помежду си, толкова и самостоятелни от творческа гледна точка. От една страна, е саундтракът Flesh, от друга, музиката от него, разгърната в шестия студиен албум на JP3 - Beyond the Flesh.

„Във филма Дими Стоянович разказва за плътта – единственото честно нещо, по което може да познаем как е преминал един човешки живот, а нас музикантите ни интересува нещо друго – какво се случва отвъд плътта. Затова и реших да направя този албум с триото.“ – обяснява Живко Петров и продължава: „Събрах Димитър Семов и Димитър Карамфилов и им казах: „Направихме саундтрака към „Плът“, но ми се иска да направим нещо повече.“ Предложих им да доразвием образите, да разкажем за тях по нашия си начин с много импровизация, хармония, мелодии, добавихме пиеси без да нарушаваме драматургията на сюжета на филма, така че да дадем възможност на слушателя да гледа филма без да го е гледал всъщност и да направи своя филм и сценарий. Смея да твърдя, че се получи хубава, разнообразна и цветна музика.“

За създаването на Beyond the Flesh допринасят още Димитър Ганчев – смесване, Дейв Хоръкс – мастеринг, Лада Янкова и Слав Танев – дизайн и обложка. Концертната премиера на албума е на 2 април в Sofia Live Club от 20 ч. По време на събитието проектът ще бъде наличен на компактдиск. В следващите дни ще бъде достъпен в стрийминг платформите и търговската мрежа. Разпространява „Орфей Мюзик“.

Beyond the Flesh излиза след албума на JP3 On the Way, който постигна международен успех и беше приет радушно от публиката в Канада и САЩ. Beyond the Flesh е шестото заглавие в дискографията на триото, което с всяка следваща продукция утвърждава професионализма си и доказва своя огромен потенциал. С какво Beyond the Flesh обогатява дискографията на JP3? „Музиката е много дълбока и по някакъв начин осмисля целия ни път дотук. Ние музикантите проповядваме идеята за отвъд плътта, но за да я осмислиш и да можеш да я разкажеш, трябва да изминеш определен път. Мисля, че по някакъв начин сме го постигнали. Разбира се, слушателите ще кажат и времето ще покаже.“ – заключава мъдро Живко Петров.

Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.