Живко Петров с нова концертна програма с JP3: Beyond The Flesh е за непреходното, с което бележим живота

И макар да сме само временно на този свят, да живеем с мисълта, че действията ни бележат живота, продължаващ отвъд нашето присъствие тук. Новата концертна програма на Живко Петров с триото му JP3 Beyond The Flesh („Отвъд плътта“) е дълбоко осмислен проект, стартирал от създаването на музиката към филма „Плът“ на Димитър Стоянович.

Снимка: Светослав Николов

Тя идва с идеята да опознаем своя богат вътрешен свят, за да сме съзнателни за неговите проявления върху външния. Затова и композициите се движат емоционално в две посоки – колкото е по-голямо разбирането ни за нашата същност, толкова е по-значимо въздействието ни върху света. А този отпечатък оставяме с уважението си към живота и любовта, с която го изпълваме. Затова и в края на програмата Живко Петров се обръща с еднозначен призив към публиката: „Обичайте се и бъдете щастливи!“

Снимка: Светослав Николов

Аплодисментите след тези думи в Шумен прераснаха в отмерване на ритъма към най-ранните композиции на Живко Петров с триото му. Докато слушахме две пиеси от Understandable, танцувахме между редовете и ръкопляскахме, а концертът наподобяваше църковна служба, в която празнуваме живота и връзките – с нас и помежду ни, в новооткрита лекота, окрилени. Концертите едновременно с това отбелязват и излизането на плоча на предходния албум на Живко Петров On the Way, както отбеляза той: „Музиката видя света“.

Снимка: Светослав Николов

Успехът на излезлия в пандемията Change the Way доведе до световно турне на триото веднага след падането на ограниченията, а събраните впечатления добиха формата на музика и ни пренесоха от дъждовен Лондон до джазов Ню Йорк, където и албумът постигна нечуван за българския джаз успех. Миналата година той стана вторият най-добавян и предпочитан албум от американските радио редактори и диджеи. Преминахме през Мароко и се завърнахме в София в спокойната неделна утрин на удовлетворение от постигнатото.

Снимка: Светослав Николов

Така личният опит на Живко Петров намери потвърждение в музиката, която изпълва с радост, свързва ни със себе си и със света, обогатява живота. Доказателство за нейната сила бяха и многото деца, които родители бяха довели на концерта в Шумен, които слушаха запленени и после с радостно очакване отваряха обложките на дисковете, за да видят в тях автографа на вълшебника на пианото.

Снимка: Светослав Николов

Концертната програма премина в турне през Бургас, Варна, Шумен и Велико Търново, което продължава тази вечер в Sofia Live Club. Вратите отварят в 19 ч., а началото на концерта е в 20 ч. Последният концерт е на 11 декември в Концертното студио на Радио Пловдив. Турнето се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Снимките в публикацията са от концерта в Шумен на 3 декември.