JP3 тръгват на национално турне с музиката от албума си On the Way, който тази година намери много нови почитатели извън пределите на България

JP3 възобновяват традицията по това време от годината да се срещат със своята публика в различни градове на България. Една от най-обичаните български джаз формации поема отново на национално турне. Първият концерт е на 17 ноември в Шумен, а финалът ще бъде на 20 декември в Бургас. Сред останалите спирки са Варна, Пловдив и Добрич. Триото на Живко Петров посрещаме в София на 17 декември в Първо студио на БНР.

Групата е нарекла настоящото си турне On the Way по заглавието на новия им албум, който е роден от идеята за пътя, за откривателствата и радостта от живота. Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани) ще отведат публиката на околосветско пътешествие със своите изпълнения, като някои елементи от програмата на триото загатват за предстоящото в тяхната дискография. „За нас е щастие, че отново имаме възможност да споделим On the Way благодарение на Национален фонд „Култура“. Благодарим за подкрепата! Освен композициите от On the Way ще изсвирим няколко пиеси от саундтрака към новия филм на Дими Стоянович, който се казва „Плът“ и чиято музика направих. Тепърва влизаме в студио с JP3 да записваме и ще имаме специални гости като Христо Вичев, Теодосий Спасов, Росен Захариев - Роко и Васко Василев, така че ще бъде доста цветно и смея да твърдя, че се получи много хубава музика с продължителност над час.“ – разкрива Живко Петров в ефира на Jazz FM. Той описва саундтрака на „Плът“ като комбинация от джаз и класика, тъга и щастие. Творчеството на Живко Петров винаги е будило силни визуални асоциации, така че беше въпрос на време той да се насочи към филмовата музика. Саундтракът към „Плът“ предстои да бъде издаден като самостоятелен албум в дискографията на JP3.

В разговора с пианиста преди националното турне на триото му се връщаме към една от най-хубавите новини за българската музика през 2023 г. В началото на годината On the Way на JP3 получи разпространение в САЩ и Канада и това доведе до голям интерес за излъчване по американските радиостанции. Това спечели и много нови почитатели на българската формация. Този международен успех и музиката, която не познава граници, Живко Петров коментира така: „Музикантът създава музика за хората. Музиката не е самоцелно изкуство. Ние даряваме любов. Това е нашата комуникация, ние се свързваме по този начин с душите на хората и когато вълнуваме, за нас е огромно щастие. И тогава намираме смисъл да продължим.“

Музиката от On the Way на JP3 звучи по джаз радиостанциите в САЩ и Канада

В момента Живко Петров е в много активен творчески период. Той изнася десетки концерти заедно с Хилда Казасян, представяйки двете ѝ програми с българска и световна филмова музика. Тази вечер пианистът ще бъде на една сцена с Хилда за премиерата в Плевен на най-новата ѝ концертна програма „Да обичаш Гершуин“. От утре JP3 тръгват на национално турне, а след няколко дни триото влиза в студио за записите на саундтрака към филма на Димитър Стоянович „Плът“. Как успява да се концентрира при толкова много различни ангажименти, за да успее да си свърши добре работата? „Времето е много ценно, може би с годините го разбираме. Аз си поставям за цел да си разпределям времето, което е най-важното за всеки един от нас, за да ти стигне това време, за да може да го изживееш по най-добрия начин. Това ме спасява и общо взето животът ми е музика. Намирам смисъл в нея. Така че всеки човек, ако намира смисъл в това, което прави и което обича и наистина го прави с цялата си любов, мисля че няма да се изморява чак толкова много и ще му стига времето за всичко.” В добавка Живко Петров споделя: „Плюс това сутрин си правя някакви ритуали, благодаря няколко минути, концентрирам се, пожелавам си някакви неща и денят започва.“ Цялото интервю на Таня Иванова с пианиста може да чуете чрез плейъра под основната снимка.