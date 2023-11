Христо Вичев и JP3 с първа съвместна композиция, наречена A Lonesome Tango

След като миналата година Христо Вичев и JP3 очароваха публиката със своя концерт на Bansko Jazz Festival, китаристът и триото на Живко Петров правят крачка напред в своето сътрудничество, създавайки първата си съвместна композиция A Lonesome Tango. С нея музикантите поставят началото на албум и споделят открито колко са развълнувани и щастливи от появата на пиесата. „Идеята се роди преди повече от година, когато за първи път имах голямото щастие да концертираме заедно с Живко Петров и неговото трио на Bansko Jazz Festival, което беше и първата моя изява в родината. Това е момент, който ще помня цял живот. Беше много специална вечер. И още от първата нота, която изсвирихме с Живко, аз знаех, че това ще бъде една много дълга музикална връзка и приятелство. На първо място те са невероятни хора и приятели и на второ място сме и колеги, които може да творим върху това богато и прекрасно общуване. А когато сме приятели, тя музиката се ражда сама.“ – разказва Христо Вичев в ефира на Jazz FM.

Едно признание, получено наскоро дава тласък на съвместната работа на китариста и JP3. „Преди месец-два получих малка финансова помощ от San Jose Jazz. Те имат общо и със San Francisco Jazz. Това са две организации за района на залива в Калифорния и тази година финансират композирането на нови пиеси в стил джаз. Бях много щастлив, че ме наградиха с тази субсидия.“ – казва Христо. Той приема това финансиране като възможност да работят заедно с JP3 по нова музика, макар и от разстояние. „Композицията се роди доста бързо. Аз бях много вдъхновен и първоначално я написах в малко по-различен вариант от това, което ще чуят слушателите като мелодия и хармония.“ В отделен разговор за Jazz FM Живко Петров се връща към началото на работния процес: „Преди няколко седмици Христо предложи съвместно да направим тази пиеса, изпрати ми неговата идея и аз я доразвих. Вече с триото съвсем я оформихме. Смея да твърдя, че се получи нещо много хубаво. Винаги, когато нещо се прави с любов, се получава в крайна сметка. Ние сме големи фенове на Христо, както и той на нас и няма начин да не стане нещо хубаво.“

Благодарение на развитието на новите технологии и опита за работа от дистанция, придобит по време на пандемията, музикантите си сътрудничат успешно въпреки голямото разстояние между тях - триото записва от България, а Христо Вичев от САЩ, където живее от дълги години. „За мен лично това да бъдем заедно и да свирим едновременно всички е съвсем друга магия, но и това е начин, когато имаме нужда един от друг, когато искаме да споделим една идея, да я оформим, да я поднесем на слушателя по най-добрия начин.“ – казва Живко Петров, а Христо Вичев коментира създаването на музика от разстояние така: „Технологията позволява това много плавно да се случва. С тези видео комуникации може да се срещнем четиримата и за 5 минути да обсъдим нещо, да вземем решение сякаш сме в една стая.“ Всеки един от музикантите документира работата си по A Lonesome Tango с видеозапис, който става част от видеоклип към пиесата. Него ще имаме възможност да споделим след дни с аудиторията на Jazz FM радио.

„Нарекох композицията A Lonesome Tango („Самотното танго“), защото като се роди първата фраза на мелодията, веднага ми напомни за музиката на Астор Пиацола, а аз съм много вдъхновен от нея и си казах, че това сигурно ще стане някакъв вид модерно танго.“ – разкрива още за историята на създаването на пиесата Христо Вичев и продължава: „След това се замислих, че при танца танго двойката символизира този толкова близък контакт, където двамата партньори стават едно цяло. Танцът е много емоционален, същото е и в една джаз група, в един джаз квартет, в който всеки един елемент трябва да е свързан с другия в реално време, всеки се вдъхновява от това, което изсвири другия. После като се сетих, че всеки един от нас трябва да записва самотен в своето студио, си казах: „Колко иронично – хем е танго, хем ще е самотно по някакъв начин.“

A Lonesome Tango привлича слушателя със своето лирично звучене и мечтателна атмосфера, както и с нескритото удоволствие от работата между съмишленици. Пиесата е израз на артистичното развитие на Христо Вичев през годините. В нея се усещат, както неговите влияния, така и израстването му отвъд тях и превръщането му в този вдъхновяващ и комплексен музикант, който е днес. Почеркът на Живко Петров оставя силен отпечатък върху A Lonesome Tango, което не е изненада за никого, имайки предвид колко ярък и характерен е стилът на музициране на пианиста. Той винаги успява да извлече есенцията от една идея и да я претвори по възможно най-изящния и обаятелен начин, както се случва и в A Lonesome Tango. За солидната основа на записа допринасят и другите двама брилянтни музиканти в групата – басистът Димитър Карамфилов и барабанистът Димитър Семов. С A Lonesome Tango четиримата с лекота ни въвличат по своя щедър начин в света на приятелството и творческата си вселена, непризнаваща граници и разстояния.

Между китариста Христо Вичев и пианиста Живко Петров има много допирни точки в музиката, която двамата създават. Те споделят сходна естетика и музикален вкус, и двамата имат отношение към хубавите мелодии, към лиричното звучене. За другите елементи, които водят до близостта помежду им Живко Петров казва: „Дори не мога да го обясня. Може би вкусът оформя това приятелство. Христо е много близко до нашата естетика и философия за живот. Това ни прави големи приятели дори и от разстояние. Чуваме се по няколко пъти на ден, обменяме опит, говорим си и за живота, и за музика, за семейството, за хубавите неща, за нещата, които ни вълнуват.“

С пиесата A Lonesome Tango Христо Вичев и JP3 официално поставят начало на съвместния си албум. Очакванията ни към проекта Живко Петров обобщава с думите: „Получи се симбиоза. Някак си нещата стават много леко, хомогенно, защото вкусът ни е един, така че по този начин музиката на JP3 ще се обогати с прекрасния звук и фраза на Христо, с неговите идеи. Това ни дава връзка с повече светове, срещаш повече души по този начин и това осмисля нещата.“

Интервютата на Таня Иванова с Христо Вичев и Живко Петров може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

