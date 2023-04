Живко Петров със столична премиера на книгата си „20 прелюдии за пиано“ и концертна среща с изкуството на соло пианото

Днес в Sofia Live Club от 20 ч. Живко Петров събира своите почитатели за столичната премиера на книгата си „20 прелюдии за пиано“ (изд. „Колибри“), а събитието ще бъде съпроводено от соло пиано концерт. „Вълнувам се от факта, че за първи път в София ще споделя цялата музика от книгата с ноти. Ще изсвиря всички прелюдии в Sofia Live Club. Това е моят първи солов концерт в клуба и се вълнувам.“ – разкрива Живко Петров в ефира на Джаз ФМ радио.

„20 прелюдии за пиано“ се появи през септември миналата година и за първи път стана достояние на публиката на фестивала „Аполония“. Луксозното издание, което привлича вниманието със своето съдържание, елегантност и изящна изработка, включва размисли, ноти, фотографии и музиката от двата солови албума на Живко Петров. „Отдавна имах идеята да издам музиката от After 4 и Ten. Точно преди година разказах на Жаки Вагенщайн и тя предложи да облечем тази идея с фотографии и текст. Най-важното нещо са нотите, които споделям за първи път с хората. Има и флаш памет, която е под формата на ключ с аудио записи от двата албума – това е ключът на моето сърце.“

After 4, който беше издаден през 2015 г. и който вплита влияния от класическата музика, донесе на Живко Петров награда „Икар“. Вторият солов албум на пианиста Ten се появи през 2019 г. и затвърди майсторството на Живко да изважда есенцията от своите музикални идеи и да я поднася в концентриран вид под формата на музика, която с лекота променя тъканта на реалността ни. Открити и честни албуми, After 4 и Ten са едно вглеждане навътре, и едно съзерцание, и една амалгама от различни влияния и нишки, които въздействат в силно емоционален план и ни свързват помежду ни. „Това е нашата мисия на музикантите – да споделяме това, което усещаме и да го даряваме, да го даваме и да правим света по-красив.“ – описва своята работа Живко Петров, а за реализирането на тези две заглавия от дискографията си е категоричен, че те са му донесли спокойствие: „По-скоро съм спокоен за себе си и за това, което правя. Чувствам се завършен по някакъв начин и мога да продължа спокойно по пътя.“

Тази вечер предстои поредната среща на Живко Петров с неговата публика, но както всеки концерт и този ще бъде отделно преживяване, което никога няма да се повтори. Предстои артистът ще застане сам на сцената – уязвим и открит, но това е в сърцевината на изкуството на соло пианото. „Тръпката е незаменима от този факт, че си сам на пианото, че си сам с пианото – това пък е най-голямото щастие, за мен специално. Оставям се на тази връзка между мен и пианото, особено в началото. След това поглеждам и към публиката, но в началото сме аз и пианото.“ – споделя Живко Петров. Цялото интервю на Таня Иванова с пианиста може да чуете чрез плейъра под основната снимка.