Живко Петров в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен: „Много е важно да харесваш музиката, която създаваш – тогава си ти“

С оформянето на изящния си музикален почерк Живко Петров запозна учениците от паралелките по музика в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен в четвъртата среща от съвместната инициатива на училището и Jazz FM „Джаз на четвъртия етаж“. Събитията са отворени за всички деца в града и техните преподаватели. Живко Петров разказа за пътя в професионалното развитие, за превръщането на вълнението от сцената в енергия за изпълнението, за изразяването пред публика. Възхитен от изпълненията на трима от учениците, той ги насърчи в пътя им в изкуството. След това седна пред пианото и засвири…

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Живко Петров е с шуменски корени от род на музиканти, допринесли за културното развитие на града – майка му е от тук, дядо му е свирил в Шуменската филхармония. „Аз съм четвърто поколение музикант и съм изключително щастлив, че съм имал късмета да се родя в такова семейство. Винаги съм знаел какво искам от живота – това е музиката. Разбира се, имаше малко футбол и рисуване – нормалните неща за всяко дете. Но музиката ме прави щастлив вече много години.“ – сподели едно от най-големите си вълнения той.

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Посвещението на музиката като професия трябва да бъде съзнателно взето решение, в което сме честни със себе си, постави отправната точка той и даде ориентир сред множеството възможности пред нас: „Много е хубаво преподавателите да помагат в тази посока. Първият въпрос, който да зададат на детето, да бъде дали наистина иска да се занимава с музика. Иначе е много хубаво всяко да свири за обща култура.“

Снимка: Вихрен Маджаров

И когато изборът е да превърнеш музиката в професия, започва вълнуващо пътешествие. При Живко Петров основата поставя преподавателят му в Музикалната школа във Велико Търново Тодор Кисьов: когато разучава ново произведение да свири бавно, за да се почувства комфортно, и да използва метроном. „Нотите оживяват само когато са в темпо.“ – подчертава Живко Петров. След това заживяваш с изкуството: „Завършването на музикално образование е само една добра основа. Всеки ден е изпълнен с музика, музика, музика. Музиката трябва да е част от нас. Който иска да бъде музикант, трябва изцяло да е в нея. Това важи за всяка професия – обичай я, за да осмислиш живота си.“

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Живко Петров създава прелестни мелодии – образна музика на преживяното и почувстваното, която изразява неговия красив вътрешен свят. Как се оформя изискан музикален почерк? „Всеки намира своя начин. Моят е да се записвам, когато свиря. Когато човек е честен и искрен към себе си, слушайки се, може да коригира изсвиреното и да избира това, което му харесва. Много е важно да харесваш музиката, която създаваш. Тогава излиза това, което усещаш, тогава си ти. Много е важно да бъдем себе си, а не някой, когото харесваме. Харесвам Уитни Хюстън и Оскар Питърсън – да, те оформят личността. Но най-важното е да си влюбен в това, което правиш.“

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Отвориш ли сърцето си за музиката, тя ти дава всичко. „Тя е необятен свят, в нея граници няма.“ – прикани Живко Петров учениците да се отправят към тези простори и любознателно да ги изследват. Той специално избра да развие пред учениците темата за това как да превърнеш вълнението от сцената в енергия за изпълнението: „Доста съм мислил в тази посока. Всеки се вълнува преди да излезе на сцена и иска да овладее емоцията – това е много важно. Но трябва не да се притесняваш, а да приемаш моментното си състояние. Ако не сте научили идеално произведението – използвайте наученото. Винаги си казвайте: „Много е важно да се насладя на това, което правя в момента.“ И се наслаждавайте на всяка фраза, на всеки тон. Правете динамика, както я усещате – нито повече, нито по-малко.“

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Гостуването на Живко Петров в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен започна с подписване на автографи и разглеждане на материалната база в СТЕМ центъра, оборудван с кабинети по изкуства, включително по музика, и дори със звукозаписно студио. Преди да застане пред учениците Живко Петров разговаря с техните преподаватели. Те бяха подготвили трима свои възпитаници за изпълнения пред госта. Представянето им той високо оцени.

Снимка: Вихрен Маджаров

Живко Петров и неговото трио JP3 на турнето On the Way: романтичен поглед към живота в свят с много цветове и преживявания неизменно с положителен заряд - Jazz FM

Снимка: Вихрен Маджаров

Живко Петров бе в Шумен за концерт, поставящ началото на национално турне с новия албум On the Way на триото му с Димитър Карамфилов и Димитър Семов. В него той пресъздава усещанията си от пътуванията по света за представянето на своя предходен албум Change the Way. Композициите са изпълнени с преживявания, гледки, впечатления. Как светът около него се превръща в музика? На първо място – трябва да си спонтанен: „Много е важно да изхождаме от сърцето – разбира се, трябва да го култивираме, то да бъде чисто – енергията да бъде концентрирана и да полетиш. Първо си записвам моментната емоция. Когато имаш хармонични познания, започваш да търсиш средствата за изразяване. Точния вариант усещам с вътрешното си чувство. И си казвам: „Това е!“ Всеки трябва да намери своя начин. Симпатизираме на много хора, но всеки трябва да бъде себе си.“

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

В края на срещата с учениците Живко Петров направи обобщение на най-важното, което те трябва да знаят за предизвикателствата и преодоляването им. „Да контактуваш с други музиканти е велико, защото тогава се срещат енергиите и действаш на съвсем друго ниво. Егото е най-големият враг. Разбира се, всеки от нас го има – за да се качиш на сцената, ти трябва малко самочувствие. Но когато правите заедно музика, трябва да се съобразявате с другия артист до теб. За един музикант са най-важни усетът и вкусът. Това се формира в семейството и в училище. Тук вие сте в прекрасни ръце! Много е важно да обичате това, което правите.“

Снимка: Вихрен Маджаров

И време за въпроси. „Като дете по колко часа сте свирили и искали ли сте?“ – дойде първият. „Като дете съм свирил по 7 – 8 часа. Но имаше период, точно преди седми клас, в който се увличах по футбола, и тогава и 20 минути на ден нямаше. Самоцелното свирене също е вредно. Инструментът трябва да стане част от вас, за да можете да комуникирате по най-добрия начин, да се свържете с него и да извличате всичко най-хубаво, за да можете да изразите всички чувства. За да оживее пианото – с което не можеш лесно да правиш динамика и дълбочина – и то да въздейства, ръката трябва да стане продължение на струните и клавишите. Най-важното е да си създадете комфорт на свирене. Когато седнете, да не се притеснявате от инструмента, а да си го прегърнете и да засвирите.“

Снимка: Вихрен Маджаров

И отново аплодисменти, след което Живко Петров изсвири Understandable от първия си албум, появил се с желанието джазът да достигне до най-широки аудитории със своята благозвучност и благотворно влияние. А след общата снимка ученици, вдъхновени от чутото и преживяното, се втурнаха към пианото и засвириха, други зададоха лично въпросите си на Живко Петров, трети се снимаха с него. И вълнението от случилото се остана като заряд за тях. Подарък за Живко Петров бе картина, нарисувана от ученик от училището.

Снимка: Вихрен Маджаров

След края на срещата останахме заедно. Участниците бяха поканени като специални гости при свободен вход на концерта на триото на Живко Петров JP3 в Шумен – първи от национално турне, осъществено с подкрепата на Министерството на културата.

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

В инициативата „Джаз на четвъртия етаж“ от април досега учениците от СУ „Сава Доброплодни“ и други шуменски деца с интерес към музиката се срещнаха с Велислав Стоянов, който им разказа за своя дядо – Патриарха песента Йосиф Цанков, с Мирослава Кацарова и Павел Терзийски, които ги запознаха с вокалното майсторство, и с Николай Карагеоргиев – представил им изкуството на джаз китарата.

Репортаж за събитието от Телевизия „Шумен“: