Авторите и аудиторията в най-близко споделяне: „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM през 2024 г.

В „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM и през 2024 г. свързвахме авторите и изпълнителите с тяхната аудитория в най-близко споделяне. Чувствата и на артистите, и на слушателите се фокусираха в музиката, за да може всеки да се огледа чрез нея по най-чистия възможен начин. Щастливи сме, че бяхме до млади артисти в първите им стъпки и до ярки музиканти в техните поредни открития и нови проекти. В следващия обзор ще се спрем на българската музика от 2024 г. така, както я представихме в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM. Ще чуем изпълнения от над 10 проекта, издадени през 2024.

Stories (2024 г.) е дебютен албум на Postcard – квартет на Неделчо Нинов, Ралица Тонева, Вилизар Гичев и Теодор Тошков; малък бигбенд, когато са със специални гости. Такъв е случаят с този албум във формат секстет с участието на Арнау Гарофе и Христо Минчев. Какво дава на младите артисти работата в групата?

Застъпник на музиката – така се представя с дебютния си албум като лидер Димитър Благоев, и тази идея е още в заглавието – The Trinketeer, правещо алюзия с доблестта на мускетарите. В основния състав в албума до Димитър Благоев са Даниеле Феббо и Кристиан Желев. Множеството специални гости включва Венци Благоев, Христо Йоцов, Вили Стоянов, Димитър Льолев, Станислав Арабаджиев. С този албум композиторът и китарист празнува 30-ия си рожден ден. И в това има много символика. Както казва Димитър Благоев: „Няма по-голямо щастие от това да се събудиш на следващия ден с мисълта, че си оставил нещо след себе си.“ Ето какво разбиране за музиката споделя той чрез музиката.

Музиката обобщава етап от житейския път на китариста Михаил Йосифов, който дори посочва, че албумът „Морски фар“ се е получил по неволя: „Нямах много друг шанс, освен да облека миналото в музика и да изразя себе си.“

През 2024 г. Александър Леков изостави китарата и се върна към баса за нов албум Old Ways, New Ways, с който ни води в път към светлината заедно с Иван Мелин – тромбон, Павел Цонев – клавишни, и Начо Господинов – ударни. Тяхната музиката материализира в себе си нишките ни на връзка със света. За тях трябва да отворим сетива, към света да се обърнем с чисти чувства. От албума Old Ways, New Ways да чуем пиесата със заглавие „Слънцето е винаги над облаците“, метафора за това, че каквото и неприятно да ни се случва, то винаги има край. А музиката – като композиционна форма проследява издигането на самолет през облаците, с проблясъци на слънцето тук-там, докато накрая то сияе в пълнота.

В обзора на „За албумите от техните създатели“ за 2024 г. оставаме в темата за контрастите в житейските преживявания. На тях е посветен вторият албум „Виж!“ на UkeDuo Петър Терзиев и Вилизар Гичев. И ако ни се случи нещо, което не отразява нашите желания, то със сигурност е, за да ни покаже нов път и да ни отвори повече възможности. Албумът е призив да се вгледаме в тайнствата на живота, даващ ни онова, което ни е нужно. Слушаме заглавната песен от албума „Виж“ на Уке Дуо – Петър Терзиев и Вилизар Гичев. Тя е за желанието и необходимостта да бъдеш забелязан и оценен от отсрещния човек. Това са картини – фантастични, невъзможни.

В музика трансформира преживяното и почувстваното в музика и барабанистът Мартин Хафизи. One Step Back, Two Steps Forward е озаглавен вторият албум на триото му, към което се присъединява вокалистката Тамара Лукашева. Образен, новият албум на Мартин Хафизи прави емоцията видима. Той осмисля. Ще чуем в пиесата „Преди един живот“, че е можело сегашния живот да го изживеем по специален и стойностен начин. Това е нашият естествен път, от който имаме навика да се отклоняваме.

Още един албум на барабанист от 2024 г. е този на Стефан Горанов. Той ни поднася вече трета част на проекта си GoraSwing. Формацията му е вече квинтет с Димитър Льолев, Арнау Гарофе, Николай Костадинов и Васил Хаджигрудев. Както предходните два албума, и този съдържа авторски композиции и преработки на джаз стандарти. Този път има важен нов елемент – любовта в личния живот. Стефан Горанов е в студиото ни с Кристина Топалова и ѝ посвещава пиеса.

Два албума представи през 2024 г. Христо Йоцов. Първо той продължи проекта си с Михаил Йосифов – Йо-Йо бенд. Двамата са категорични – с втория си албум – „Шега“, едноименната пиеса от който ще чуем, групата израства. Музиката ѝ става композиционно все по-усъвършенствана, а като звучност – по-многолика и пъстроцветна. Това се дължи на спойката в групата, която дава пълен простор за изява на всеки в постигането на общата цел.

И още един албум от 2024 г. на Христо Йоцов. Той написа Камерно-джазова сюита „Зодиак“ с идеята на продуцента Марио Кръстев за музикално писмо до Харуки Мураками. И я записа с идеята за общност с членовете на своето семейство – брат си Борислав Йоцов (кларинет) и дъщеря си Надежда Йоцова (пиано), с която за първи път музицира, с Калина Андреева – контрабас, и със Струнен квартет „София“ в състав: Василена Милева и Йордан Димитров – цигулка, Любомир Ников – виолончело, Валентин Геров – виола.

А Михаил Йосифов, когото преди малко слушахме с Христо Йоцов, е солист в новия албум на Ангел Заберски „Изповед на един син“. Този проект композиторът и пианист посвещава на своите родители Ангел Заберски и Маргарита Радинска, дали му музикално образование и жетйско възпитание. Това е мечтан от него формат – симфоничен джаз – идея, по която работи от 2008 г. насам. И споделяне. Приятелство и колегиално уважение в избора на Ангел Заберски на музиканти за проекта „Изповед на един син“. В триото са още Борис Таслев и Стоян Янкулов, на чиято пиеса Вода има нова преработка. А на Михаил Йосифов е посветена „Танцуващият тромпетист“.

Албумът Ballad D’Amore на Васил Спасов в трио с Петър Славов и Атанас Попов изразява идеята на автора за живота като стремеж към съвършенство в път на любовта. Той пристъпва към записите, насърчен от начина, по който Jazz FM посрещнахме концерта с този проект през 2022 г. в Пловдив.

В албума си от 2024 г. Naïve Даниела Белчева ни насочва към това да виждаме по-добрата и красива страна на живота. В песните тя споделя житейски преживявания с различен знак и признава идеята за наивността като абсолютна необходимост. Записите са направени с Милен Кукошаров, Димитър Семов и Михаил Иванов в студиото на Константин Кацарски. В две от песните гост музикант е Кристиан Чернев.

Основаната от музиканта и педагог Йордан Владев група ABND само за няколко години спечели всички важни джаз конкурси в България, включително като лауреати на Националния конкурс за млади джаз изпълнители те участваха в организирания от Jazz FM пътуващ фестивал на джаз общността „Джаз в цялата страна“ през 2024 г. в Стара Загора. Участниците в нея израснаха неимоверно много и вече стъпват на професионалната сцена. Така например Ани Ставрева стана през 2024 г. финалист в „Гласът на България“ по bTV. През годината младите артисти издадоха дебютен албум.

Самият Йордан Владев издаде два албума с театрална и филмова музика, които събират творчеството му за сцената и екрана през последните години, и ги представи в голям концерт. Композирайки за театъра и киното, той обхваща двете посоки на професионалното си образование.

И още албуми от 2024 г. предстои да представим в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM – на Ангел Демирев, на Мартин Денев, на Илин Илиев, на Иван Мелин и още, и още… Очаквайте предаването всяка сряда от 19 ч. с повторение в събота от 14 ч. Завършваме обзора с изпълнение на новосформираната група The Oldie Goldies с музика, родена от танца и приканваща към танц: Happy Feet. Групата е основана от Борислав Петров и в нея са още Арнау Гарофе (саксофон), Велека Цанкова (вокали), Александър Миланов (тромпет), Александре Мерансиен (алт саксофон), Арнау Гаррофе (тенор саксофон), Станислав Арабаджиев (пиано), Борислав Илиев, Васил Хаджигрудев.

