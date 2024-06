С Naïve (2024 г.) Даниела Белчева ни насочва към това да виждаме по-добрата и красива страна на живота

В албума Naïve Даниела Белчева споделя идеята всяко житейско преживяване, независимо от неговия знак, да ни води по пътя на доброто. Това е вторият албум, който тя записва с Милен Кукошаров, Димитър Семов и Михаил Иванов. Той съдържа оригинални произведения на вокалистката и една песен по музика на Милен Кукошаров, оформени с колективни аранжименти, почти всички направени с Милен Кукошаров и Димитър Семов. Албумът е записан в студиото на Константин Кацарски, а към края на звукозаписната работа се срещнах с музикантите.

Снимка: Светослав Николов

В деня на премиерата на Naïve – 20 юни 2024 г., Даниела Белчева го описа по Jazz FM със следните думи: „С албума исках да призная идеята за наивността като абсолютна необходимост. Тя не трябва да се крие. Живеем в свят, който я отрицава, а на мен ми се струва, че тя дава много по-свободен поглед към това, което ни заобикаля, и е ключ да виждаш неща в тяхната по-добра и по-красива страна.“

В „За албумите от техните създатели“ Даниела Белчева разказа:

Историята на една песен се дели на няколко части. Те са неизвестен брой. Една от тях поне е интимното, съкровено вълшебство – зараждането на идеята на самата песен. А следващите истории са свързани с растежа на това зрънце и съприкосновението му със света наоколо. В моя случай – с Милен Кукошаров, Димитър Семов и Михаил Иванов. За първи път имаме гост-инструменталист Кристиан Чернев. Много благодаря на Милен, че ме свърза с него. Албумът съдържа девет заглавия, бих казала девет и половина. Той започва с интродукция и завършва с извеждане – две кратки едни и същи музикални теми, облечени в различна аранжиментна картина. Текстовете са със сходна идея, но все пак са различни. В интродукцията като че ли предпазливо влизам в идеята за краткостта на живота, за необходимостта постоянно да опитваме да търсим щастие, колкото и да сме наясно, че то е мимолетно. Докато вече след деветте заглавия и преживяването на всичко, което се случва в тях, извеждането идва с много по-твърда убеденост за необходимостта от това да правим всичко възможно, за да търсим тези моменти на щастливост.

Заглавието на първата песен L.U.L.M. (Loving You, Loving Me – бел. авт.) е абревиатура, която всеки, който я чуе, ще разбере. Много добре си спомням, че писах този текст посред нощ, валеше дъжд. Посегнах към една мелодия, която стоеше без текст, за която бях сигурна, че стиховете няма да се появят. Имам много такива неща, които показват, че не могат да бъдат завършени. А една песен е песен, когато има начало и край. Много се радвам, че в тази нощ ми хрумна текстът. Идеята в него е за опита да пребивавам в онзи свят, който ми е в главата. Той понякога е доста по-хубав от реалния, доста по драматичен – признавам си – излишно, но с едни герои, които се държат различно от тези в живота ми.

Много ми харесва да работя с тези музиканти. Все повече ни става ясно как да работим един с друг, какво трябва да им дам и какво те да направят, за да прозвучи суровата идея като музикално цяло. Аз свиря съвсем малко на китара, имам бегли умения на този инструмент, водя се съвсем интуитивно от усещането си за песен на база на това, което съм слушала досега. След като им дам моята идея, Милен хармонически донамества нещата, като се придържа към формата, за солото си на пиано добавя по един или два хармонични реда. Митко винаги е с най-подходящото възможно ритмическо решение. Това са музиканти с много опит и са много наясно какво могат да направят. Михаил Иванов е прекрасен човек, свързващо звено, винаги показва готовност за разбирателство. Аз няма да спра да им благодаря.

Втората песен Green and Gold е по музика на Милен Кукошаров. Той отдавна ми даде своето демо и нотите към него. Тази мелодия нямаше заглавие, което означаваше, че имам пълната свобода да избера за какво да пиша. Не ми беше лесно, тъй като това си е отговорност дали нещата ще се случат. От това какво ще напиша, зависеше дали песента ще излезе. Когато му представих текста и идеята си, той съвсем неподправено реагира положително, че му харесва. За мен това бе знак, че в текстовете си мога да продължа с тази фантазьорска приказна посока. Една сутрин си помислих, че искам да напиша, провокирана от неговата мелодия, съвсем светла фантазьорска текстова линия за необходимото възраждащо чувство на зеленото – през април, когато се чувствам приповдигната, като че ли погълната от надежда... Тази фантазьорска посока не бе характерна за предните ми песни. Един артист съвсем реалистично трябва да отразява лично преживени истории и да носи своята тъмнина, своето вътрешно бурно море. Морето нека си го има, но тази напълно светла, напълно наивистична, лишена от всякакви пробойни приказна посока, също е необходимост и има своето място.

Третата песен Twin Heart е продължение на тази приказно-раказвателна нишка. Много мислех как да подредя песните в албума. В нея се надявам да съм успяла да предам усещането, че цялата тази светла приказка, пеперудите, които летят насам-натам, сънищата, които понякога са част от въображаемото, но и от деня, който преживяваме, цялото това усещане за светлина има своята нотка на обреченост.

Четвъртата песен е Silver Lining. Издадохме я като пилотен сингъл. Благодаря на Мира Арнаудова и Станислав Евстатиев, че заснеха прекрасно видео с репортажни кадри от звукозаписната сесия. Ще се радвам повече хора да го видят. Виждате ли как Silver Lining идва след Twin Heart. Silver Lining означава лъч надежда. Буквалният превод е за обримчващата тъмния облак нишка, когато слънцето е зад него. Постоянно се редува усещането за светлата нишка и за обречеността на приказката. Почти всички, които се занимават с творчество, са наясно с това редуване и с тези лутания. Съвсем ок е да бъдеш в тунела. Точно това казвам в последния куплет на Silver Lining.

Вторият албум на Даниела Белчева с Милен Кукошаров, Димитър Семов и Михаил Иванова затвърждава връзката между музикантите. „Всяка една чисто продукционна работа ми носи нови знания за самата мен заради влизането в много близко взаимодействие с останалите музиканти и другите участващи в проекта. Ние се опознаваме не на база нормално ежедневно общуване, а на база творческо влагане на тази съкровена мисъл, която всеки носи в себе си. Много се радвам, че работя с тези музиканти, благодаря на Димитър Семов, че събра този екип. Без да съм очаквала, виждам, че те носят същите добродетели. Получава се.“ – разказа Даниела Белчева в интервю по Jazz FM в деня на премиерата на албума на 20 юни 2024 г.

Let Magic Live On е готова като сурова идея много отдавна и чакаше реда си. Тя е за това чувство на убеденост, че не трябва да нищиш другия до себе си и да се опитваш да го познаваш докрай. Винаги е по-добре леко да преместиш погледа и да си запазиш възможно най-хубавата представа за него, за да може магията да продължи по-дълго. От гледна точка на миналото време до тук достига нишката на тази наивитетска нагласа. Избрах заглавието година преди да кандидатствам за този проект и преди песните да са измислени. Остана си „Наивна“ и това обобщава идеите на тези песни.

Baby Rainbow е песен за нуждата от някого или нещо, които да възприемеш като много по-силни от самия теб, много по-голямо, което те кара да искаш да растеш.

И още за творческия процес по създаването на Naïve от интервюто по Jazz FM с Даниела Белчева в деня на премиерата: „Работният процес е доста интензивен. За кратко време сме в звукозаписна сесия. Като че всяка една песен провокира различно настроение. Доколкото имам тази интуиция мога да усетя настроенията на всеки. Мен като певец и автор ме отличава от музикантите, които гледат на песента по-многопластово и като хармонично-ритмическо богатство, това, че преживявам текста като линейна посока, като вълна. При тях мисленето е с много широк обхват, съсредоточен предимно върху звука. Преди всяка песен им разказвах за какво се пее в нея, за да поведа посоката на аранжимента.“

Всички мои приятели ми казват, че Good Is More After All е най-танцувалната песен, която съм правила. А аз не свързвам себе си с танцувална музика. Нямам нищо против. Като че представям себе си като по-баладичен артист, но съм винаги готова за експерименти. Много се радвам, ако всеки намери своето си нещо в една песен. Нямам нищо против това да е танц.

Осмата и деветата песни са с участието на Кристиан Чернев, с когото Милен ни свърза. Той свири много красиви линии на виолончело, композирани от Милен Кукошаров. Тези две заглавия станаха много интересни.

Pocketful of Love е конструирана като редуващи се музикални картини – акустична и електроннообразна. В акустичната свири челистът, а електроннобразната част е със синт звуци. Митко Семов измисли характерен за стила ритмичен риф. Доста време отделихме на тази песен, не знаехме какво ще се получи. Но Константин Кацарски е доста запознат с всичките библиотеки с ефекти, гласът ми звучи различно. Получи се нещо много интересно нещо. Искам да благодаря на изпълнителите и на хората от постпродукцията – Косьо Кацарски и Митко Семов – музикален продуцент на албума.

Broken Surface ми е много на сърце по отношение на личната, съкровена и много изстрадана идея, за която няма да говоря. Основно мога да кажа, че счупеното доверие е причина да се търси нов път към другия, който обаче минава през ново познание за самия себе си. Понякога, когато ни се случи нещо в живота, ни попада песен или стихотворение, което ни помага да преминем по-лесно през изпитанието. Точно тогава ми бе попаднало стихотворение на Ницше. Там той казва, че „душата ми е тълпа от много личности“. Представих си колко много и непознати личности са в душата на всеки един. Тази идея тогава ми помогна да разбера състоянието, в което се намирам. От там тръгнах в песента за облекчаващото чувство да познаваш малко повече от тях. Това се случва чрез сблъсъци, в неочаквани моменти.

Много ще се радвам, ако тези песни намерят своето място в сърцата на повече слушатели. Благодаря!

NAIVE (full album) by Daniela Belcheva, 2024

Обложката на албума е създадена от видния джаз плакатист и автор на оформлението на множество корици на албуми през десетилетията Димитър Трайчев.

Звукозаписите на Naïve бяха реализирани по проект на Фондация за култура предприемачество и образование по програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“.

Албума Naïve на Даниела Белчева слушаме с нейния разказ в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 26 юни от 19 ч. и на 29 юни от 14 ч.

