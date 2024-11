UkeDuo на Петър Терзиев и Вилизар Гичев с втори албум. „Виж“ (2024 г.) е за израстването: нови пътища към красотата и хубавите неща в живота

Петър Терзиев: „Виж“ съдържа шест песни, от които пет са по моя музика и текст. Има и кавър на боса нова на много известен дует с мой български текст. Всички заглавия са аранжирани от двамата ни. Те са обединени от това, че са с текстове на български език и разказват лични и съкровени човешки преживявания в турбулентен период, свързан с промени, предизвикателства, заблуди, сблъсъци с истината. В крайна сметка това води до откриване на нови пътища към красотата и към хубавите неща в живота.

Вилизар Гичев: Всяка от песните е съпреживяна. Музиката наистина е много лична, историите – също. Като дует сме изпитали всичко това заедно. В този период с Пепи често пътувахме по турнета. Това прави моето участие много специално. Имах шанса да интерпретирам музика, която е лична, но в която съм и участвал.

Снимка: Ивана Боянова

Петър Терзиев: Песента „Есенно слънце“ даде началото на идеята да създадем такъв албум. Песента е написана в периода, когато слънцето не топли толкова много и създава илюзия. От играта на топло и студено в текста се стига до история за раздяла и любов.

Снимка: Светослав Николов

По-рано, по време на записите, разговарях с двамата музиканти.

Петър Терзиев: Тъй като песните са по моя музика и текст, основният избор, пред който се изправя авторът – и той не е лесен, е с кого и в какъв формат да ги реализира, за да стане най-близко до представите му. Аз нямах съмнения, че искам да ги запиша в дуо с Вилизар. Те изискват определена чувствителност, каквато той има. Доверието, което сме изградили в рамките на тези почти 10 години, бе причина изобщо да не се замислям.

В музиката, както я чух, има доста свобода, широки пространства, възможности всеки да намери нещо свое в нея. Как ти звучи музиката на Пепи, как намираш своето място в нея и какво довнасяш?

Вилизар Гичев: Много съм благодарен на Пепи, че ме покани. За мен е много ценно, когато музиката се преплита с историята на човека, който я е написал. Това е магия, която за мен е незаменима. Едно такова пътуване от първото изпълнение миналото лято до момента сега в студиото преминава през много завои, докато стигнем до най-чистата форма на музиката. Усещам се част от тези песни заради дългото ни приятелство. За последно влязохме в студиото през 2017 г., доста време сме заедно на сцената. За мен е най-важно да правя музика, която е изцяло от душата. Постарах се да дадем на песните красива форма. През годините свирихме боса нова, правили сме трибюти на Ману Чао, интерпретации на филмова музика… Но сега и двамата сме в територия, тъкмо открита от нас, много вълнуваща и необятна. Сякаш правим нещо на ръба на нашите възможности и това ни дава тласък, енергия и вдъхновение. Търсим нови хоризонти и крачим към тях смело, защото знаем, че не сме в дълбините и не се притесняваме.

Снимка: Ивана Боянова

Петър Терзиев: „Виж“ е песен за желанието и необходимостта да бъдеш забелязан и оценен от отсрещния човек. Тя рисува фантастични, невъзможни картини. Когато човек се чувства откъснат от реалността, те са жадувани от него и са свързани с мечта, макар и по нещо невъзможно.

Кога и как се открихте за музиката?

Вилизар Гичев: Познаваме се още от основното училище, но започнахме да свирим заедно в гимназията. Бяхме много близки приятели, прекарвахме почти цялото време заедно в разговори, в свирене, в пеене и пътувания. Свързваха ни общите мечти да създаваме музика, да я записваме, да я представяме пред хората. Това с годините прерасна в стремеж да сме сериозни артисти, активни почти постоянно. Затова и имаме късмета като хора да преживяваме много заедно, за да познаваме себе си в музиката и в личен план. Когато свирим заедно, си имаме доверие и търсим себе си през смелостта да пробваме неща в музиката, да сме искрени със себе си, със смислите, които искаме да споделим. Това се отразява в музиката ни.

Петър Терзиев: Не можем да отделим свиренето от приятелството. Едното без другото няма как да е възможно. В нашите отношения постоянно се провокираме един друг – и творчески, и личностно. Това е нашият път, минали сме през много триумфални и не толкова триумфални моменти. Но есенцията от всичко това дава отражение в този албум. Тъй като музиката е авторска, влагаме максимално от собствената си личност в дуетното ѝ правене.

Снимка: Ивана Боянова

Петър Терзиев: „Ти“ е морската песен от албума, такива са образите в текста. В нея става дума за фантастични картини, за блянове и мечти. Текстът завършва със среща с реалността, в която признанието е, че сблъсъкът с истинското лице на нещата може да е неприятен, но е необходим, за да стигнем до правилните изводи. Свързвам музиката и текстовете с човека, който търси любовта и красотата, но ги намира не там, където е очаквал, а в най-малките неща, които можем да изгубим в динамиката на отношенията в живота. Един красив морски пейзаж може понякога да осмисли живота ни доста повече от всякакви такива човешки взаимоотношения. Цялостно намирам албума за покана към всеки, който го слуша, да потърси красивото около себе си, то е навсякъде. В търсенето има и известна доза страдание. Търсещият човек страда, но и намира смисъл.

И така израства.

Концертната премиера на „Виж“ бе на шестото издание на организирания от двамата приятели и партньори в музиката „Уке фест“. Представяйки фестивала, ги попитах за развитието, което новият албум бележи спрямо първия.

Вилизар Гичев: Определено основното развитие в нашия дует е, че вече се изразяваме през авторска музика и импровизации. Това е част от пътя да намерим собствения език като артисти и музиканти, своя автентичен начин да изразяваме емоции и да разказваме истории. Първият албум бе голяма крачка в това да поемем по пътя в музиката изобщо, а вторият – по своя път като артисти.

Петър Терзиев: Започнахме много рано да свирим на живо и записахме първия си албум на 15 – 16-годишна възраст. В този етап чисто житейски се случват толкова много неща, че една година е като десет. Трупа се много опит, който е и немузикален. Нещата, които ти се случват извън музиката, по всякакъв начин влизат в нея; двете са много свързани. Доста пораснахме като хора. Това пътуване продължава вече 10 години и се надяваме да продължи още много.

Петър Терзиев: В „Дори и днес“, както и във „Виж“, имаме специален гост. Тук това е Владислав Мичев – флюгелхорн. Песента се роди с началната фраза: „Дори и днес отново бих се влюбил във нощта.“ Идеята бе да напиша текст с идеята, че повтаряме грешки от миналото. Но в това няма нищо страшно, защото то не означава, че сме същите като преди. Не трябва да бъдем твърде строги към себе си, когато понякога изглежда, че допускаме същите грешки – те са сенки от миналото, които рано или късно ще избледнеят и ние ще успеем да поемем в нова посока.

Петър Терзиев: При създаването на албума имаше доста творчески избори, свързани с инструментите. Използвахме три различни китари – акустична, Fender Stratocaster и hollow body джаз китара. За баса ми имахме колебания дали да е електрически, но в крайна сметка заради тембъра избрахме укулеле бас – инструмент, на който всъщност започнах да се уча да свиря. Доста доволни сме от тези решения. Бе много важно и включването на двамата гости – Влади Мичев с неговия флюгелхорн и Весела Морова – вокал.

Снимка: Светослав Николов

„Превръщаш се в мъгла“ чух за първи път по време на записването ѝ в студиото „Нове мюзик“. Тогава двамата разказаха...

Снимка: Ивана Боянова

Петър Терзиев: Това е най-различната пиеса в целия албум. В другите доминира боса нова пулсацията. Той ще разказва цялостна история с възходи и падения, но ще има линеен смисъл. Идеята на „Превръщаш се в мъгла“ е свързана с това, че мечтите ни се оказват заблуди. Използваме повече ефекти и дилей, за да пресъздадем с абстрактното звучене идеята за разпад. Песента започва с текст, а в третата си част, когато се връща пеенето, то е само със срички.“

Вилизар Гичев: Албумът запечатва историята ни като дует. Давам си сметка, че двамата с Пепи сме в търсене на себе си. Това е и причината да пробваме различни инструменти. Започнах да свиря на класическа китара, в Академията продължих да търся своя звук на джазова китара. Записите на албума бяха в момент, когато поех в съвсем различна посока със солидна електрическа китара с ефекти и лампов усилвател. Пробваме изцяло нови неща. За нас е винаги много важно да се предизвикваме и да търсим музиката, която най-много ни провокира. Такива са и песните на Пепи. За мен това е най-смисленото като артист.

Петър Терзиев: Всяка песен предлага на музикантите предизвикателство. Понякога то може да се окаже много по-трудно. Композирането и писането на текста на „Превръщаш се в мъгла“ ми отнеха няколко дни, но след това аранжирането и намирането на правилния начин да я представим бе много по-трудно. Затова решихме да използваме освен дисторшън и ривърб дилей ефект в солата и в акомпанимента на китарата. Това е непрекъснато търсене на нестандартни решения, за да изразиш идеите си в по-чист вид.

Вилизар Гичев: Едно такова решение бе включването на Константин Бейков с вокали и описване на хармонията по изключително интересен и подходящ за тази песен начин. Изключително съм благодарен, че подходи креативно и с толкова отворено съзнание към нашата музика и към албума, че бе наистина всеотдаен в студиото. В момента на случване се появиха много идеи, които реализирахме и които сега, слушайки резултата, не можем да осъзнаем как се стигна до тях. Безкрайно сме щастливи, изпитвам невероятна наслада! За мен това е най-важното.

Снимка: Ивана Боянова

Петър Терзиев: „Изаура“ е песен от репертоара на Жоао Жилберто и неговата първа съпруга Миуча. Тяхното изпълнение преди няколко години ме вдъхнови. Когато реших, че албумът ще е концептуален, знаех, че искам той да завърши с тази песен. Също така знаех, че искаме да поканим Весела Морова. Тя бе човекът, с който и двамата бяхме убедени, че „Изаура“ ще прозвучи автентично и с много характер.

Накрая на предаването – време за благодарности…

Петър Терзиев: Иска ни се да благодарим на организационния и на творческия екип! Константин Бейков и Йорданка Янкова заедно направиха тракинга, а той самостоятелно – и микса и мастъринга, също така записа беквокали в „Дори и днес“ и „Превръщаш се в мъгла“. Визията е дело на Ивана Боянова. Имахме доста колебания как да изглежда албумът. Избрахме доста интересен формат. Дискът съдържа седем картички, шест от които са с илюстрации към композициите. Нейно дело е и лентовият кадър, който избрахме да бъде на корицата на албума. Направен е на скалите над Синеморец.

Точно в този момент сте говорили за оформлението на албума.

Вилизар Гичев: Точно на този хълм сочех към небето и казвах колко ще е хубаво албумът да е с корица от лентов кадър. По-късно се чудехме как да го направим, обсъждахме всякакви варианти, когато ни се обади Ивана и ни каза, че е проявила лентата. Изпрати ни кадрите. В момента, в който видяхме този, бяхме сигурни, че има план, който не знаем, но в него всичко е на мястото си.

„Виж“ на UkeDuo – Петър Терзиев и Вилизар Гичев, представяме в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 13 ноември от 19 ч. с повторение на 16 ноември от 14 ч.