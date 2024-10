В Goraswing III (2024 г.) формацията на Стефан Горанов е вече квинтет с Димитър Льолев, Арнау Гарофе, Николай Костадинов и Васил Хаджигрудев

Стефан Горанов записва трети албум от поредицата Goraswing с авторски композиции и преработки на джаз стандарти в квинтет с Димитър Льолев и Арнау Гарофе – саксофони, Николай Костадинов – пиано, и Васил Хаджигрудев – контрабас. Проектът води началото си още от втория албум от серията – на промоцията му съставът изпълнява и незаписвани до тогава композиции. Следва турне, в което те още повече се сближават, и тогава влизат в студиото за Goraswing III. Стефан Горанов и Кристина Топалова разказват повече в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM в разговор със Светослав Николов. Предаването се излъчва на 16 октомври от 19 ч. с повторение на 19 октомври от 14 ч. Промоцията на албума е на 18 октомври в Schroedinger.

Достигайки до тази трета стъпка в поредицата, какво виждаш, че обединява тя, как тя отваря пътя пред теб?

Всички композиции в албума са авторски. Някои от тях са базирани на известни джаз стандарти Lulu’s Changed, например, е базирана върху Lulu’s Back in Town. По-различното при този албум е, че го свирихме доста дълго преди да го запишем. С предишните два влизахме в студиото скоро след написването на пиесите. А сега направихме турне в България, имахме много участия заедно. Още на промоцията на втория албум започнахме да свирим композиции от третия. Още нещо различно е, че за първи път в целия албум сме квинтет. Goraswing започна като трио с Димитър Льолев и Васил Хаджигрудев с гости в някои пиеси. Сега във всички заглавия сме петима. Колкото повече добавяш към групата, толкова повече намалява свободата в тоталната импровизация. Това, че го свирихме повече, ни даде възможност да се опознаем. С Арнау в Sofia Jazz Sessions стигнахме до 132 концерта, а преди това имаше и още, свирили сме заедно в над 200 концерта. Когато влязохме в студиото, идеята бе да можем да направим всичко от първия тейк.

Квинтетът на концерт в Добрич

Belashtitsa Blues е шега с Митко Льолев. Именно в това село, където той има къща, бе последният ни концерт преди записите. Той ме призова в четвъртия албум да напиша пиеса за Белащица. Тази до тогава бе със заглавието Blues I – първи блус за тази формация. Реших да го изненадам и нарекох творбата на неговото село.

Какво ви свързва в квинтета?

С Николай Костадинов най-малко бяхме свирили преди този албум. Първото ни официално участие бе преди няколко години на укулеле фестивала на Петър Терзиев и Вилизар Гичев. Те бяха поканили Ники и Краси Зафиров, които пък ме поканиха да направим трио. Не бяхме свирили заедно и импровизирахме върху джаз стандарти. Чувството с Ники бе, че много пъти сме били на сцена. Още от втория албум, в който участваше Любо Цанев, бях усетил, че много добре се получава с пиано. Самият аз обичам да измислям хармонии на пианото. Във втория албум бях написал няколко хармонии, но Митко Льолев ми каза, че не се чуват в трио със саксофон и контрабас. Предпочетох пианото пред китарата като хармоничен инструмент. С Ники много хубаво ставаха нещата. Макар да сме свирили много малко заедно, усещането е за много близко музициране. Той свири на пиано като на барабани. Хората ще разпознаят това, като слушат албума.

Postromantic Syndrome като мелодия идва от етюдите на Черни, с които се упражнявам на пианото. Променил съм хармонията и ритъма. Пиесата звучи по-романтична от останалите, затова поставих това заглавие.

Разкажи ни за пътя си в музиката и това, което бе определящо в него.

Пътят си тръгна от барабаните. Типично за плевенски тийнеджър започнах с „Металика“ и други такива група. Любопитството ме отведе към различни други стилове. В момента ми е най-интересно да се занимавам с джаз.

А защо барабани?

Знаци от Вселената. Бях 7 – 8 клас, нямаше толкова много достъп до музика от плочи и касети. Гледах MTV и MCM, като по втората имаше и документални филми. Веднъж, докато слушам, хванах два молива и започнах да барабаня по възглавницата. Седмица по-късно ми се обадиха приятели от училище, че имат група, но им липсват барабани. Предложиха ми да се запиша на уроци.

Кой е първият ти учител?

Христо Митков в Плевен. Той свири на бас, но даваше уроци по музика на различни инструменти на деца, които събираше по училищата. Най-много бяхме учениците от Математическата. В музиката е важно не толкова да учиш теория, колкото да свириш с хора. Той направи това. Много хора в Плевен сме му благодарни, че създаде това движение.

No е базирана на джаз стандарт от Уейн Шортър – Yes or No. Втората част е по-нестандартна – 6 такта в 4/4, което е осем такта в ¾. Реших да променя ритъма, мелодията и хармонията и се получи тази пиеса.

Следващата пиеса е посветена на любовта на живота – Кристина Топалова, с която двамата имате обща творческа организация, която стои зад турнето с Goraswing II.

Кристина Топалова: На нас ни харесва да правим всичко заедно. От доста време мислех за организация, за да можем да правим повече и по-големи неща по-професионално. С нашето Сдружение за изкуство и култура кандидатстваме с много проекти. Това бе първият, одобрен от Национален фонд „Култура“. В „Джаз спирка“ обиколихме пет града и села, в които джаз не звучи толкова често. Действително хората бяха много очаровани. За тях тази музика е необичайна. В представянето на концертите казвах, че за да свириш джаз се изисква доза свобода, но тя е нужна и за да слушаш джаз – да оставиш това свободно музициране да достигне до теб и да се опиташ да го усетиш. Хората успяха да направят това, довериха ни се. Още ме държат положителните емоции, макар че мина време. Градовете бяха Добрич, Балчик и Ямбол, а селата – Белащица и Татарево.

Какво е да свириш пред такава публика – хора, които нямат ежедневен контакт с джаза и той често идва като нещо ново и непознато, в което трябва да ви се доверят и да се свържат с вас?

Стефан Горанов: Има една история за басиста Чарлз Мингъс, който, докато бил в болница, слушал джаз. След първата седмица медицинските сестри вече си тананикали мелодиите. Той споделя това с приятел и казва: „Не е недостъпна нашата музика, просто има нужда да я показваме на хората.“ Излезем ли от големите градове, виждаме, че хората инстинктивно харесват тази музика. Те разбират, когато чуят нещо хубаво. Виждаш радостта им от нея.

Кристина Топалова: Идеята бе да дадем пример за това, че е важно и на такива места да се случват джаз събития.

Сега продължаваме със специалното музикално посвещение – пиесата „Кристина“.

Ние заедно имаме стендъп, в който аз свиря, а тя пее и говори. Много от шегите са в музиката, което е свързано с джаза. „Кристина“ е базирана на заглавната пиеса от стендъпа – „Девет живота“. Музиката е организирана в групички от девет бийта – три ¾ такта, което е по-нестандартно, хармонията е базирана на пиесата от стендъпа, а мелодията съдържа препратки към нея. Пиесата се казва „Кристина“ не само защото Кристина е вдъхновение, но и като признание за творчеството, защото заедно сме го измислили.

Lulu’s Changed е втората пиеса, базирана на джаз стандарт – Lulu’s Back in Town. Използвал съм хармонията и съм написал различна мелодия, която е отново в духа на бибопа. Мислил съм си за квартета на Бранфърд Марсалис и албума му Crazy People Music – много любим на Димитър Льолев.

GORASWING III by Stefan Goranov

И още можете да чуете в звуковия файл под основната снимка. Очаквайте тук скоро целия текст на разказаното в студиото ни от Стефан Горанов и Кристина Топалова.