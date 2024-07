С „Морски фар“ (2024 г.) Михаил Владимиров Йосифов затваря отминал етап от житейския си път

Албум на споделянето, на затварянето на глава от житейския път, на погледа напред – „Морски фар“ от 2024 г. на Михаил Владимиров Йосифов. Композиторът и китарист го представя в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM.

„Морски фар“ е първи самостоятелен авторски албум на Михаил Йосифов - Jazz FM

Морският фар присъства в живота ми от малко дете. Моят баща – художникът Владимир Йосифов, е запален фен на морските фарове като изображение, визуално присъствие и функционираща машина. Той обича да ги вкарва в своите творби. А вкъщи има годишни календари с морски фарове от цял свят. Те не спират да работят, има сантимент към тях. Физическото място от заглавието е морският фар на нос Емине, където баща ми и майка ми от малки ни водят на море. Разположеното отгоре село Емона бе място за художници – с. Емона. Там съм израснал с летните емоции и дългите лета. Когато започнах да събирам албума от разхвърляни скици, трябваше да се спра на име. А в музиката освен щастие, любов и позитивни емоции, има и носталгия, която ме връща не само към детството, но и към други преживявания. Това е биографичен албум, който направих не защото имам нужда от самостоятелен солов албум, а защото така се стекоха събитията в живота ми. Един етап, който отмина, трябваше да бъде затворен. Нямах много друг шанс, освен да го облека в музика и да изразя себе си. Албумът се получи по неволя.

Албумът е автобиографичен. Три от седемте пиеси са написани за двете ми дъщери и тяхната майка Андрония. „Морски фар“ започна от заключението на пиесата. В него се повтаря детска мелодийка, с която приспивах като бебе вече 13-годишната ми дъщеричка Марина. Това бе моят начин да го правя и сработваше много добре. В пиесата има въртеливо движение като светлината на морски фар, около което построих идеята. А разработката представлява темата за мореплавател – човек или животно, който пътува на всякакви места, случват му се какви ли не неща, но винаги се завръща в дома. В пиесата съм вложил това мечтание, желанието да се завърнеш и щастието пак да отпътуваш. В пътя те срещат трудности и предизвикателства, с които се справяш, като винаги си представяш своя дом. Мястото, което най-лесно ще го видиш с фара.

Очаквайте целия разказ на музиканта в текст, а аудиото можете да чуете в плейъра под основната снимка.

„За албумите от техните създатели“ за „Морски фар“ на Михаил Владимиров Йосифов слушаме по Jazz FM на 17 юли от 19 ч. с повторение на 20 юли от 14 ч.