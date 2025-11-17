Проф. Христо Йоцов с Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“: „Будителите трябва да присъстват във всичко, което ни заобикаля, защото това храни нашето самочувствие“

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ тази година бе присъдена на джаз музиканта и преподавател проф. Христо Йоцов. Церемонията се състоя в петък в Гранитната зала на Министерския съвет. „Както аз, така и всички почтени, достойни българи, носители на тази награда, не са се стремели към нея. Те просто са си вършили работата всеотдайно и са споделяли професионалните и човешките си постижения със своите ученици или с влиянието си върху обществото и съзнанието на хората. Голяма чест е да бъда приет в клуба на тези достойни българи. Тези будители са най-голямата ценност на една нация, с тях държавата трябва да се гордее и от тях да се възползва.“ – каза при получаването на отличието проф. Христо Йоцов.

За наградата проф. Христо Йоцов бе предложен от Плевенската филхармония, с която реализира няколко проекта, достигнали до буквално всички точки на България – три програми с Хилда Казасян, посветени на музиката от българското и световното кино, както и на творчеството на Гершуин, а също и авторски концерт, който многократно бе изпълняван в Плевен, София и други градове на страната. Jazz FM е медиен партньор на Плевенската филхармония, а също и на Банско джаз фестивал, на който бе представен първият от тези проекти.

Една година щастие: Хилда Казасян с любими музиканти и обичани филмови песни и пиеси в „Светът на киното в музика“ - Jazz FM

Светът на музиката в „Да обичаш Гершуин“ – трети концертен проект на Хилда Казасян с аранжименти на Христо Йоцов, с джаз музиканти и с Плевенската филхармония - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Творческата личност развива изкуството и променя света в авторски концерт на Христо Йоцов с Плевенска филхармония и солисти автора, Василена Серафимова, Михаил Йосифов и Велислав Стоянов - Jazz FM

Снимка: Калина Серафимова за Плевенска филхармония

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ се присъжда от Министерския съвет за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции. От учредяването ѝ през 2000 г. досега с нея са удостоявани основно майстори на словото – съвременни книжовници и учени – Валери Петров, Вера Мутафчиева, Владимир Зарев, Елка Бакалова, Йордан Радичков. Тя е връчвана и на творци като Стефан Данаилов, Васил Казанджиев, Людмил Стайков и Васил Михайлов, посочи на церемонията председателят на комисията тази година – заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов. Тя е в седемчленен състав, а нейното предложение с над 50 % гласовете, се представя на премиера. С четири гласа изборът тази година е направен още в първия кръг на тайното гласуване, съобщи проф. Мутафов: „И интригата приключи.“ – каза той.

Снимка: Илияна Кузманова за Плевенска филхармония

На церемонията той цитира аргументите на Плевенската филхармония: дългогодишен преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, проф. Христо Йоцов обучава и възпитава десетки млади инструменталисти и аранжори и изгражда мост между традицията и съвременността, между класиката, джаза и народната музика; много от произведенията му са изпълнявани в Европа, Северна и Южна Америка и с това е посланик на българската култура по света; произведенията му обогатяват репертоара за различни инструмента и привличат музиканти и аудитория. „От кратките цитати обаче липсва основното дарование – виртуозен барабанист. Не знам мотивите на другите трима членове на комисията да гласуват за тази номинация, но мога да споделя своите. За мен и част от моето поколение ритъмът, който този творец задаваше в изпълненията най-вече на легендарната „Акустична версия“, беше глътка свобода, глътка Запад през 80-те години на ХХ век. Изпълненията на качествен джаз, и то от български музиканти, ни даваха надежда, че можем да бъдем съизмерими с достиженията на световната култура и бяха бягство от престорената патетика на казионната музика. Дадох своя глас колкото за кандидата, толкова и за своята младост.“ – каза председателят на комисията и представи на вниманието на премиера Росен Желязков предложението с Държавната награда „Паисий Хилендарски“ да бъде удостоен проф. Христо Йоцов – „представител на високото изкуство в най-емоционалната му изява – музиката.“

„Акустична версия“ бе представена от Таня Иванова в рубриката „Цената на успеха“ на Празниците на изкуствата „Аполония“.

Таня Иванова след концерта на „Акустична версия“ на „Аполония“: „Те отварят портал между детството и величието на зрелостта“ - Jazz FM

Снимка: Тихомира Крумова за Празници на изкуствата „Аполония“

Антони Дончев, Христо Йоцов и Петър Славов с мъдър поглед към живота и музиката в рубриката на „Аполония“ „Цената на успеха“ - Jazz FM

Снимка: Тихомира Крумова за Празници на изкуствата „Аполония“

Групата представихме и в проекта „Джаз истории“:

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ I: летящ старт за Антони Дончев и Христо Йоцов с първи награди от престижни конкурси в Белгия и Германия - Jazz FM

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ II: дуото става трио; неиздаван досега албум на групата звучи за първи път в българския ефир - Jazz FM

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ III: Антони Дончев и Христо Йоцов в подкрепа на младите таланти; през годините в групата свирят различни басисти - Jazz FM

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ IV: минало, настояще, бъдеще - Jazz FM

„Акустична версия“ бе чествана и на Plovdiv Jazz Fest, организиран от колегата Мирослава Кацарова. На групата в лицето на нейните основатели Антони Дончев и Христо Йоцов бе връчена наградата за цялостен принос към джаза.

„Акустична версия“ и басистите: истории от миналото на групата и поглед към предстоящия концерт на Plovdiv Jazz Fest - Jazz FM



Снимка: Константин Зайков

Аргументи добави министърът на културата Мариан Бачев: „Проф. Йоцов не е само джазмен. Той е не само неразривно свързан с джаза, но и с академичната сила, която носи в себе си – да заразява десетки млади музиканти да работят и да свирят по сцените на България.“ Той цитира девиза на проф. Йоцов, с който пленява младите последователи: „Трябва да си готов да посрещнеш късмета си.“ И допълни, че за да работиш толкова усърдно и да постигаш своите цели, се изисква огромна всеотдайност: „Проф. Йоцов обикаля света, но винаги се връща в България, за което му благодарим – че превръща всяка сцена в място на свещенодействие, а музиката – в универсален език, какъвто може да бъде само джазът – езикът на свободата.“ Министър Бачев поздрави проф. Йоцов за високото отличие и му пожела да бъде „здрав, обичан, ценен и вдъхновен.“

Снимка: Рад Димитров за Jazz FM

Jazz FM поканихме проф. Христо Йоцов на организирания от нас Пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“ в Стара Загора, за да свири със своя студент, роден в града, Ивайло Манев.

Над 60 джаз артисти от Стара Загора излизат на сцената в третото издание на организирания от Jazz FM Пътуващ общностен фестивал „Джаз в цялата страна“ - Jazz FM

Снимка: Рад Димитров за Jazz FM

За любимия учител той написа своето първо произведение, което остава и единствено досега.

Снимка: Светослав Николов

Проф. Христо Йоцов бе основен преподавател на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен, организиран от Общинския младежки дом в партньорство с Jazz FM и подкрепен от Министерството на културата.

Снимка: Вихрен Маджаров

Той представи един от проектите си – Yo-Yo Band...

Снимка: Светослав Николов

... И обучава млади таланти, които изпълняваха негова музика.

Премиерът Росен Желязков заяви: „Тази награда носи името на най-големия будител на българския народ – Паисий Хилендарски, който със словото си събуди националното достойнство и даде път на много будители на българския народ, затова и олицетворява българския дух. Но не само словото е онази отправна точка на човешкото разбиране за съзнание, за бит и за емоция. Музиката е не по-малко силна стихия, която отприщва доброто, смисленото, емоционалното, емпатията в човека, добродетелите във всеки един от нас.“ Той се обърна към проф. Йоцов: „Вие сте олицетворение на това, защото сте будител не само като изпълнител, а и като „заразявате“ много млади хора и им предавате онова, което понякога творецът се опитва да запази за себе си. През целия си път сте предавали на млади хора това умение да „заразяват“ аудиторията с красотата на музиката.“ Премиерът Росен Желязков отбеляза постиженията на проф. Христо Йоцов като композитор, аранжор, изпълнител и преподавател и неговата работа с личности и институции, които „отдавна сме възприели като част от мозайката на българската култура.“

Христо Йоцов е и носител на най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век“.

Награди „Златен век“ бяха връчени на джаз музикантите Недко Трошанов, Любомир Денев и Христо Йоцов - Jazz FM

Получавайки отличието, проф. Христо Йоцов отбеляза: „Будителите трябва да присъстват повече в домовете, в съзнанието, в новините, във всичко, което ни заобикаля, защото това храни нашето самочувствие. Израснах в години, в които самочувствието на българите бе болезнено. Всички останали, включително държавите, които ни заобикалят, имаха по-голямо самочувствие от нас. Това беше мачкащо. До момента, в който с „Акустична версия“ започнахме да пътуваме и повярвахме, че можем да бъдем част от Европа и от този музикален елит, за който само сме мечтали.“

Честита награда на проф. Христо Йоцов от екипа на Jazz FM!