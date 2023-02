Творческата личност развива изкуството и променя света в авторски концерт на Христо Йоцов с Плевенска филхармония и солисти автора, Василена Серафимова, Михаил Йосифов и Велислав Стоянов

Музика за хората, които ще я претворят на сцената и които ще я чуят в залата. Тя открива истински важното, извежда го на преден план, концентрира го и с неговата същност променя. Силите на всеки стават по-големи, превръщат се в обща сила. Тази нова перспектива посрещаме с удивлението от откритието за нещо, което винаги е било пред погледа ни и сякаш не сме подозирали за него, което е било предначертано, но е останало неосъществено. Досега. С три нови творби в авторски концерт с Плевенската филхармония Христо Йоцов е в ролята на създател не само на нова музика, но и на новост в музиката, на нови усещания за публиката, на нов живот. Затова и след генералната репетиция диригентът Борислав Йоцов каза само: „Хората, които участват в програмата и които ще я чуят, ще бъдат благословени. Със своята енергия, красота, мелодика, ритъм това събитие е божествено.“

Христо Йоцов вплита джазовия звук в симфонична картина в два премиерни концерта с Плевенска филхармония и солисти: Василена Серафимова, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов и самия автор

Отварящи сърцата, благозвучни, трепетни, окриляващи със свободата на интерпретация, така вдъхновяващи и слушателите с полета на въображението на солистите са двата нови написани от Христо Йоцов концерта за маримба и ударни и тромпет и тромбон. Те са създадени за солистите, съответно, Василена Серафимова, автора, Михаил Йосифов и Велислав Стоянов. С Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов творбите бяха премиерно представени в Плевен на 17 февруари и ще ги чуем довечера от 19 ч. в столичната зала „България“. Jazz FM е медиен партньор.

Концертната вечер открива Празнична увертюра „Плевен 2023“, посветена на 70-ата годишнина на Плевенската филхармония с директор Любомир Дяковски – инициативен лидер на институция с мисия. Тя предоставя на публиката изтънчени музикални изживявания от разнообразен характер – към обичайния за симфоничен оркестър репертоар се добавят премиери на български автори, програми с филмова музика, осъществени с Хилда Казасян и плеяда от джаз музиканти, коледни концерти на Люси Дяковска... Със своето изкуство оркестърът държи висок духа на града, чуваме в Празнична увертюра „Плевен 2023“.

Още за тези събития:

Програмата на Хилда Казасян „Да послушаме кино“ се разгръща с участието на Плевенска филхармония

Снимка: Светослав Николов

Една година щастие: Хилда Казасян с любими музиканти и обичани филмови песни и пиеси в „Светът на киното в музика“

Снимка: Светослав Николов

Коледните концерти на Люси Дяковска – за години с приказни преживявания и неизмеримо голямо щастие

Христо Йоцов не пише музика по канон, а за хората, които ще ѝ дадат живот на сцената. Той им се възхищава като личности; усетил силните им страни на музиканти, ги поставя в основата на структурата и в центъра на звучността на произведенията. Той предпоставя разгръщането им като индивидуалности и във връзката помежду им.

Снимка: Светослав Николов

Първи в програмата, концертът за тромпет и тромбон разказва голямата приказка за приятелството, в което всичко е споделено и е пределно ясно. Така енергията на двамата музиканти дава мощ на вълна, която ще промени живота из основи, преизграждайки го. „С Вили сме ансамбъл от 25 години и сме изсвирили какво ли не. Това в случая е наш връх като солисти, повод за огромна гордост.“ – казва за представянето им и връзката между тях Михаил Йосифов. Двамата с Велислав Стоянов са основни фигури в джазовия живот и често са заедно, даващи му енергия, разширяващи териториите на неговото присъствие – и като идеи, и като аудитория, и като пространства. Това е привлякло вниманието на Христо Йоцов. „От няколко години с Мишо си говорим за значението на клубните свирения, но с проектите, които правим, все повече търсим сцената. Ето че Христо сякаш ни е чул какво си говорим и пише този концерт за нас – точно такива, каквито сме. Изключителен жест. Нямам представа как му е хрумнало.“ – разбран в музиката се чувства Велислав Стоянов. Също като Михаил Йосифов: „Много съм доволен, предизвикан, с много приятно усещане.“ И двамата музиканти са с класическо образование и са влюбени в джаза. Това е предпоставка за възникването на нещо ново: „Христо маха една много съществена граница – между джазовите и класическите музиканти, обединявайки ги в едно произведение, написано с топло чувство, с красива фантазия, в което е употребил всякакви цветове. То обогатява по новаторски начин тромпетовия и тромбонен репертоар. Изключителен ход от негова страна!“ – коментира новото Велислав Стоянов. С Христо Йоцов всяка вечер обсъждат тази тема. „Безкрайно интересно, много уважително към нас. Това е посока, която никой друг в света не е подхванал.“ – за значимостта на случващото се отбелязва Велислав Стоянов.

Снимка: Светослав Николов

Близостта води до творческа инвенция и променя изкуството. Променя и публиката – тя е обгърната от красивото, издигната до възвишеното, за да бъде и самата тя част от развитието, да сбъдва мечти. Както се случва с Василена Серафимова: „За мен е чест и удоволствие да свиря с Христо Йоцов, това ми бе мечта и е изключително преживяване.“ Перкусионстката олицетворява необичайната идея на автора за ударните инструменти. „Написах концерта за нея, цялото ми внимание бе в маримбата и в начина, по който тя магически изкарва тембри от инструмента. Василена свири като на орган.“ – споделя вдъхновението Христо Йоцов.

Снимка: Светослав Николов

Видяното в нейното свирене изразява неговата творческа концепция: „Това е стремежът ми в цялата кариера. Аз не се наричам барабанист, опитвам се да изляза отвъд границите на това, което се очаква от комплекта барабани и да го направя мелодичен и хармоничен инструмент толкова, колкото той изпълнява и функцията си да произвежда ритъм. Това дава възможност за интегриране на инструментите в друга среда и с друг музикален език.“ Вдъхновен от Василена Серафимова, той е станал вдъхновител за нея: „Супер важно е, че се опитваме да избягаме от клишетата и от това, което обикновено чуваме в ударните инструменти. Стремим се да направим музика заедно. Той свири мелодично на барабаните и ме кара по друг начин да поднеса маримбата. От репетиция до репетиция не си приличат нещата заради интерпретацията и импровизацията. Така приятното напрежение се държи в нас. За класическите музиканти е много трудно да преоткриваш музиката и да се преоткриваш в нея. Сега това поле е отворено и по-лесно се вплитаме.“

Снимка: Светослав Николов

С премиера на тази програма на рождения ден на Христо Йоцов, ние му подарихме безпределното си възхищение към таланта и приноса му, поднесохме му огромната си благодарност за човечността в музиката.

Малкото все още останали билети за концерта тази вечер могат да се закупят от мрежата на Eventim или на касата на зала „България“.