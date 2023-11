Светът на музиката в „Да обичаш Гершуин“ – трети концертен проект на Хилда Казасян с аранжименти на Христо Йоцов, с джаз музиканти и с Плевенската филхармония

С трета концертна програма Хилда Казасян продължава сътрудничеството си с Христо Йоцов – автор на аранжиментите и сценичен партньор заедно с Васил Петров, Теодосий Спасов, Михаил Йосифов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Плевенска филхармония и Борислав Йоцов като диригент. След хитовете от българското и световното кино, сега акцентът е поставен върху музиката на Гершуин. В програмата присъстват десетки негови творби, някои – като теми или мотиви в солистичните партии. Гершуин преди век създава модерната музика на базата на традицията, а сега Христо Йоцов представя в нов блясък безсмъртна музика. Тя има притегателна сила заради цялата си същност на есенция от натрупвания през годините и непреходната си красота. „Светът на музиката“ може да е подзаглавието на програмата „Да обичаш Гершуин“, заради това, което проектът постига. Тепърва той ще достига до аудитории в цялата страна, вече подготвени с предходните две концертни програми: „Да послушаме кино“ с българска филмова музика, и „Светът на киното в музика“ със световни хитове от големия екран. Новата продукция е с енергията на тези две програми в същия състав, представяни стотици пъти в продължение на години пред препълнени зали в цялата страна, включително в малки градчета, където живото изкуство обикновено липсва.

Снимка: Светослав Николов

Новата програма идва с нови предизвикателства, отбелязва Христо Йоцов, направил не просто оригинални аранжименти, а цялостна музикална драматургия: „В програмата със световна филмова музика с разнообразен материал, различен цвят, характер, теми, имах възможността да използвам повече аранжорски похвати в различни по характер творби. Но тук естетиката е хомогенна – един автор, един тип музика. В нея е концентрирано всичко, заради отсъствието на мултимедия. Най-важното бе тази програма да не отстъпва по нищо от всичко постигнато до момента и да я надгради в посоката на Гершуин.“

А Гершуин от традицията създава качествено нова музика. Христо Йоцов работи със съзнанието за ценността на това: „Гершуин е емблематично име и отправна точка за джаза. С него Америка признава черната музика и нещата драстично се променят за целия свят. Гершуин винаги е печеливша карта, независимо какъв състав го свири. Умишлено се опазих да го вкарвам несвойствена среда – в по-поп вариант, а се постарах да остане характерът, както аз го разбирам.“

Благодарение на концертните програми от този тип Хилда Казасян вече години наред със своите партньори променя България и с всеки следващ концерт издига нивото на познание на публиката и нейния музикален вкус. Проектите са винаги на турне, с дати в големи, средни и малки селища, а билетите неизменно се разпродават дълго преди концерта. Така е и сега – още преди Хилда да обяви в социалните медии предстоящата премиера, билетите за нея свършиха. Определена е втора дата в зала „Катя Попова“ в Плевен – на 22 февруари. За декемврийския филмов концерт в зала „България“ билети отдавна няма, и това се случва вече за трети път. Хилда Казасян събуди траен интерес към джаз музиката, представяйки я в нейната изящност и привлекателност: „То започна още преди това с турнетата ни с квартета – с Мишо, Живко и Митко Карамфилов. Хората разбраха, че няма страшно в тази музика и тя може да радва душата. И се натрупа енергия, която продължи с българската и със световната филмова музика. Интересът сега е по-голям, отколкото в началото. Когато налагаш нещо качествено – и то е красива музика, то тогава хората започнаха да искат тези спектакли.“

Както „Да послушаме кино“ и „Светът на киното в музика“, така и „Да обичаш Гершуин“ е като вълна, която те поема в началото, спира ти дъха в цялото пътешествие и накрая те изпраща от залата въодушевен. Така се чувства и диригентът Борислав Йоцов: „С това, което направихме досега като екип и като семейство, както и да продължим – то ще е хубаво и ще се хареса. И няма значение къде ще го изпълним – и в малкия град хората са със същите нужди и разбирания за красиво и хубаво. Навсякъде реакцията е една и съща.“ Борислав Йоцов отбелязва новаторството на проектите и техния принос. Той държи да се знае от всички това, което колегите и публиката отдавна са оценили: „Ние сме пионери, супер ценни в тази държава.“ Заради приноса на Хилда Казасян в развитието на изпълнителското изкуство чрез тези програми, Jazz FM я предложихме за наградата „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци и тя получи това отличие.

