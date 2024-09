Таня Иванова след концерта на „Акустична версия“ на „Аполония“: „Те отварят портал между детството и величието на зрелостта“

„Акустична версия“ в състава, в който записаха албума Dum-Ba-Ta през 1999 г., свириха отново заедно 25 години по-късно. За концерта на Празниците на изкуствата „Аполония“ Антони Дончев и Христо Йоцов поканиха за басист Петър Славов.

„Дълго ще осмислям тази емоция. Когато „Акустична версия“ свири, те отварят портал между детството и величието на зрелостта. Видях децата Антони Дончев и Христо Йоцов като млади момчета, които се събират в началото на 80-те да сбъдват музикалните си мечти, и същевременно чух тези величия, които са днес. За мен този портал бе едно много съкровено преживяване.“ – разказа Таня Иванова по Jazz FM минути преди да води интервю пред публика с тримата артисти в рубриката на фестивала „Цената на успеха“. Скоро този разговор ще пренесем в ефира на Jazz FM и на нашия сайт.

За случилото се снощи на концерта в Археологическия музей в Созопол Таня Иванова разказа още: „Атмосферата бе празнична, хората бяха ентусиазирани, имаше толкова много почитатели. Концертът свърши късно, но не можехме да не го обсъдим и се пренесохме в „Мишел“. Когато там се появиха Христо Йоцов и Петър Славов, те бяха посрещнати отново с бурни аплодисменти. Хората са наистина благодарни за това, което им се случи и което преживяха.“

„Акустична версия“ свири и на първото издание на „Аполония“ преди 40 години. Организаторът Маргарита Димитрова специално ги покани сега по повод кръглата годишнина на фестивала. „Прекрасният Созопол надмина моите очаквания. Тук всичко се случва толкова изненадващо и е толкова пълноценно, изпълнено с човечност, с общуване, с обмен.“ – сподели с нас вълнението си Таня Иванова.