Франк Гамбали, Алфредо Родригес, Зара Макфарлейн и още много известни имена гостуват у нас на „Банско джаз фестивал“ това лято

Афишът на новото издание на „Банско джаз фестивал“ впечатлява със специални проекти и първи гостувания в България, включително премиерно участие на артисти от две държави – Словения и Косово. Франк Гамбали, Алфредо Родригес, Хесус Молина, Зара Макфарлейн са сред имената, които сме мечтали да слушаме на живо и това ще се случи в дните от 5 до 12 август. Внимание предизвикват музикантите, с които Франк Гамбали ще свири в откриващата вечер. В неговия състав са най-търсеният млад басист – Адриан Феро, и барабанистът Герго Борлай, който миналата година в Банско представи своя проект Electric Shock. Звездни български музиканти от света събира Петър Славов за своя специален квартет. Работещият в САЩ басист е поканил китариста Христо Вичев, който също твори отвъд океана, саксофониста Владимир Кърпаров, който живее в Германия, и барабаниста Димитър Семов. Четиримата за първи път ще излязат заедно на една сцена.

Откриването ще е с фестивалната премиера на „Среща в приказка(та)“ с музиката на Йосиф Цанков, пресъздадена от Милен Кукошаров за соло тромбон – внука на композитора Вили Стоянов, джаз трио, в което са още Борис Таслев – контрабас, и Атанас Попов – барабани, и симфоничен оркестър. Щрайхът ще е от Симфоничения оркестър на БНР, с който тази програма само преди няколко месеца бе записана.

Още двама български музиканти, които работят по света, си идват у дома за „Банско джаз фестивал“. Световна премиера ще направи програмата с песни на френски език, с която се представя живеещият във Франция тромбонист Георги Корназов на 11 август. Работещият в Германия Константин Костов прави нов аранжимент на песните от репертоара на Камелия Тодорова, а в триото, с което тя ще пее на 6 август, са още басистът Михаил Иванов и перкусионистът Димитър Семов. Израелецът с български корени Ари Ерев, определян като най-романтичният джаз пианист на съвремието ни, идва за първи концерт в България в същия ден с Даниеле Феббо – контрабас, и Атанас Попов – барабани. В програмата на новото издание на фестивала е още едно интересно международно сътрудничество с български артист – акордеонистката Вероника Тодорова ще свири с германския челист, живеещ в света на класиката, джаза и етно музиката Кристофър Хърман.

Мирослава Кацарова, Мирослав Турийски и Младен Димитров ще представят новата си концертна програма Bluetronic на 9 август. С новия им репертоар от ерата на суинга и с техни авторски песни в тази стилистика ще чуем Desy & The Shiny Stockings с гост Атанас Попов на 12 август. JP3 ще ни поведат на пътешествие с актуалния си проект On the Way на 8 август. Често пространството пред сцената на „Банско джаз фестивал“ ще е за танци. Освен много от изброените до тук проекти, още в първата вечер към това ще ни приканят Cinga Manga Funk, а на 11 август с новите суинг версии на български песни от 90-те насам за това ще ни изкушат PostBalkanTon.

Косовският басист Шеки Ходжа идва в България през 1992 г., „за да си купи хляб“, и остава 12 години. През 1999 г. той записва албум тук с Теодосий Спасов, Стоян Янкулов – Стунджи и Васил Пармаков. На 10 август Шеки ще свири за първи път на „Банско джаз фестивал“ в саксофонен квинтет, което ще е и първото участие на косовски музиканти на фестивала. Също за първи път ще има група от Словения – квинтетът на Гашпър Селко (8 август), който работи в новото течение на джаза като съвременна импровизационна музика. На „Банско джаз фестивал“ слушаме още слънчевата джаз вокалистка Луси Удуърд с квартет (САЩ – Великобритания) на 7 август. Много са популярни нейните изпълнения с Чарли Хънтър, тя е и изключителна бигбендова певица. Мауро Сигура квартет (Италия) на 8 август ще ни срещне с оригиналната си съвременна джаз музика. „Показ трио“ (Украйна) ще ни обгърне в мистичната атмосфера на своята лирична музика на 10 август, когато ще чуем и британския Джаксън Матод квинтет с техния искрящ и жизнерадостен съвременен джаз. С характерната за музиката на скандинавските страни мечтателност идва смуут джазът на норвежкото Еспен Ериксен трио с британския саксофонист Анди Шепърд на 12 август. Солистът е автор на над 300 пиеси и е записвал за ECM, Blue Note и Verve.

„Банско джаз фестивал“ се организира от Асоциация „Фестивалите в България“ с председател Илияна Щерева в партньорство с Община Банско. Jazz FM е традиционен медиен партньор. В новия си облик в този организационен екип преди три години фестивалът специално се обърна към правещите първи крачки в джаза музиканти и създаде сцена „Млади таланти“ с предиобедни концерти в парка. Миналата година бе създадена „Банско джаз академия“, във второто издание на която постоянни преподаватели ще бъдат Любомир Денев, Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, а гост-водещи – звездите от голямата фестивална сцена. Младежите отново ще свирят в „Джаз точки в града“ по пешеходната улица „Гоце Делчев“ – нов елемент във фестивала от миналата година. През 2023 г. „Банско джаз фестивал“ се обръща със специално внимание и към наследството, като започва да разказва „Златни спомени от историята на българския джаз“. В този компонент на фестивала ще бъде специално представена с премиерно изпълнение на новата ѝ програма легендата на българския джаз Мими Николова, която през тази година чества 85-а годишнина и 65 години творческа дейност. Илияна Щерева обяви създаването на постоянна експозиция „Джазът в България“ и покани музиканти и ценители да предоставят за излагане пред публиката на материални свидетелства за развитието на жанра у нас.