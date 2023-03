Музиката от On the Way на JP3 звучи по джаз радиостанциите в САЩ и Канада

От няколко дни On the Way на JP3 се разпространява в САЩ и Канада и вече се радва на голям интерес от страна на медиите и публиката. Хубавата новина стана повод да се свържем с лидера на триото – Живко Петров, който разказа в ефира на Джаз ФМ радио: „Щастлив съм да споделя, че новият ни пети албум On the Way се слуша вече и по джаз радиата в САЩ и Канада и че е вторият най-добавян и предпочитан албум от редакторите и диджеите, които пускат музика. Мисля, че в САЩ има над джаз 240 радиа. Благодарни сме за тази възможност толкова много хора да ни чуят.“ По-нататък в списъка с най-добавяните от американските радиостанции нови заглавия са проекти на артисти като Бъстър Уилямс, Тeо Крокър, Christian McBride's New Jawn и др.

„Поздравления за моите скъпи приятели и музикални братя в България - Живко Петров, Димитър Семов и Димитър Карамфилов и техния нов проект On The Way за превръщането му във втория най-добавян албум в джаз радиата в САЩ и Канада по време на първата му седмица в ефир!“ - това написа Христо Вичев преди няколко дни.

В интервюто си за Джаз ФМ Живко Петров разкри как се стига до този международен успех на JP3: „Китаристът Христо Вичев е голям наш приятел и всъщност той е причината тази приказка да се случи с нас. Когато чу новия ни албум, един ден ми подхвърли идеята: „Живко, аз ще пусна този албум на едни мои приятели – Марк и Джош от Groove Marketing, да си кажат мнението дали им харесва. После дойде предложението от тяхна страна да го разпространят и да го предложат на радиата. Така започна всичко и сме много благодарни на Христо, без който нямаше да имаме такъв шанс.“ Тримата музиканти от JP3 и българският китарист Христо Вичев, който от дълги години живее в САЩ, са като музикални братя. Миналата година публиката на Bansko Jazz Festival имаше възможност да се убеди в тази силна връзка помежду им по време на тяхната съвместна изява на фестивалната сцена. Това беше първият концерт на Христо Вичев в неговата родина и този факт направи срещата още по-емоционална и незабравима.

On the Way на JP3 беше издаден през ноември 2022 г. Албумът е записан в състав: Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани). Думата „пътешествие“ описва най-добре композициите в проекта, които ни отвеждат на някои от най-красивите места по света като Рим, Лондон, Ню Йорк, Мароко, Аржентина, Стокхолм и др. „Хубави думи се казаха за този албум за тези 5-6 дни.“ – казва Живко Петров, визирайки рецензиите, които идват отвъд океана. Съвсем заслужено работата на JP3 получава висока оценка и привлича както професионалния интерес, така и вниманието на нова публика.