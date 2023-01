Европейски джаз с България в сърцето: германския квартет Soulcrane с участието на Димитър Льолев слушаме от „Банско джаз фестивал“

Матиас Швенглер свързва живота си с българка, с която открива прелестите на родината ни и ги пресъздава в музиката на квартета, която чухме на „Банско джаз фестивал“ през 2022 г. „Пирински перли“, „Кукерско шествие“ – разказва с ноти музикантът за ранно сутрешно изкачване до връх Вихрен и за една от традициите на Банско. С приятелка от пиринския град Матиас Швенглер чува тук българските неравноделни размери и е изумен от тях. Изненадата се превръща в любов и страст. Той изучава тези нетипични размери, анализира ги и ги внася в своите оригинални произведения.

Снимка: Димитър Алексов

В творбите му се преливат картини, сливат се култури, редуват се неравноделни размери. Вървим нагоре в планината, съзерцаваме в уединение от високо, сливаме се с множеството по улиците на града, празнуваме, преоткриваме фолклора, споделяме взаимността в любовта у дома. Музиката на Soulcrane е свързана с преживяванията и със специалните моменти, които изпъстрят ежедневието.

Другите двама германски музиканти в квартета са Филип Бремзвит – китара, и Риза Аскари – бас. И тримата са били част от Националния младежки джаз оркестър на Германия BuJazzO – трамплин в кариерата на редица значими имена за европейската джаз сцена, сред които и Тил Брьонер.

Единият от тях дори е гостувал със състава у нас.

Четвъртият член на Soulcrane за този концерт е саксофонистът Димитър Льолев. С него Матиас Швенглер се запознава чрез Михаил Йосифов. На джемсешън от „Банско джаз фестивал“ през 2021 г. го пита дали познава саксофонист, който „може да свири не само джаз“. В отговор чува името на Димитър Льолев.

Soulcrane имат специално отношение към България. Те свирят оригиналните композиции на лидера на формацията с отглас от българската традиция, а в добавка всеки прави по един аранжимент с елементи от нашия фолклор.

Риза Аскари се представи с A Night in Bulgaria на основата на A Night in Tunisia, а Филип Бремзвит разработи Dwell On на основата на два такта от „Дилмано дилберо“. Така репертоарът на групата звучи с автентичността на българската музикална традиция в общата картина на съвременната европейска импровизационна музика.

В програмата на концерта пътешествахме и до две други географски точки. Two Bodhi Tree Leaves ни отведе към Мианмар, където Матиас Швенглер открива две листа, символ на късмета под дървото Бодхи, под което Буда получава духовно просветление. Посветена на критската столица Ханя е едноименната композиция на Филип Бремзвит, с която завърши концертът.

Звукът на групата въплътява приятелството и взаимността, които спояват четиримата членове. Свиренето им е фино, базирано на детайла, който ярко и красиво се изявява в неговата пълнота. Деликатността на изтъкаването на пиесите е в концепцията на групата. Преди да започне солова кариера Матиас Швенглер е тромпетист в Бигбенда на Западногерманското радио и телевизия, както и в джаз оркестъра на „Концертгебау“. „Във всички оркестри съм свирил мощно. Искам в моята формация да свиря тихо и да оставя пространство за изява на всички останали музиканти.“ – каза в отговор на коментара ми за звученето на групата Матиас Швенглер.

Концерта на Soulcrane от „Банско джаз фестивал“ слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ на 12 януари от 21 ч. с повторение 15 януари от 19 ч. Запис и звукообработка – Владислав Мирчев.

„Банско джаз фестивал“ се организира от „Асоциация Фестивалите в България“ и Община Банско под патронажа на Министерство на културата и с медийното партньорство на Jazz FM. Soulcrane гостуваха в България с подкрепата на „Гьоте институт“.