Арпи Алто, Любомир Денев и Венцислав Благоев в концерт на ерудиция в изказа и нежност във въздействието на „Банско джаз фестивал“ през 2022 г.

Три ярки личности от две националности и от различни поколения се събраха в специален проект на „Банско джаз фестивал“ през 2022 г. Арпи Алто от Армения пя с Любомир Денев на пианото и Венцислав Благоев – тромпет, в концерт на ерудиция в изказа и нежност във въздействието.

Снимка: Димитър Алексов

Любомир Денев е инициатор на тази среща. Той отдавна следи развитието на Арпи Алто и я посочва като вокалист при предложението от „Банско джаз фестивал“ за негов концерт. Кани и дългогодишния си партньор Венцислав Благоев заради опита му в стандартите и класическия джаз. Тримата обменят идеи онлайн, правят и няколко репетиции и се срещат за първи път в Банско в деня преди концерта.

Снимка: Димитър Алексов

„Арпи се оказа достатъчно опитна и много податлива. Разбираме се без думи. Тя умее да слуша какво свирим ние с Венци и се вмества по най-добрия начин, изключително музикална е. Нямаме проблеми, които да се налага да си обясняваме. Ако си казваме неща, то са дреболии. На първата репетиция си казахме, че нямаме нужда от репетиции, да не вземем да развалим работата за концерта.“ – разказа Любомир Денев пред Jazz FM. Неговият шеговит тон часове преди концерта ясно показва, че тримата ще излязат на сцената в пълен комфорт.

Снимка: Димитър Алексов

Арпи Алто е с музикално образование, свири на класическо пиано, а след това преминава към джаза, композира и преподава. Тя израства в дом, в който изкуството е на голяма почит. „Най-важното в моя живот бе семейството ми. Майка ми е джаз композитор. Започнах да свиря на пиано на 3-годишна възраст. Баща ми е художник в областта на изящните изкуства. Израснала съм в артистична среда. Много искам да благодаря на родителите си. Тяхното отношение имаше голямо значение за мен.“ – споделя Арпи Алто.

Снимка: Димитър Алексов

„Тя пее музикантски, станала е класическа певица, пее в Хоровата капела на Ереван, участва в етно проекти, композиторка е, а майка ѝ е една от най-известните германски джазови пианистки. Културата и нивото при нея са на много високо ниво. Единствено Любомир Денев може да направи аранжиментите за такова прекрасно създание и невероятен музикант.“ – отбелязва Венци Благоев. Двамата са работили заедно с Еделина Кънева и Милица Гладнишка, Любомир Денев преди това – и с Йълдъз Ибрахимова, после – с Весела Морова. „На него му е много ясно точно какво трябва да се прави. Вчера засвирихме и вече знаехме, че всичко е наред.“ – с увереност говори Венци Благоев.

Снимка: Димитър Алексов

Програмата трябва да се подготви буквално за часове при първата среща между тримата непосредствено преди концерта. Маестро Денев подбира репертоара с джаз стандарти, фолклор, който хвърля мост между двете култури, негови собствени композиции и любима песен на Джон Ленън – Imagine, която през 2022 г. отеква силно с призив за мир. Концерта слушахме притихнали и чухме в цялата му музикална дълбочина. В свиренето на тримата музиканти към знанието се добавя и емоцията. Те са много прецизни и внимателни в интерпретацията.

Снимка: Димитър Алексов

„Слушам Любо от 1980 г., през 1997 г. за първи път започвахме да свирим заедно. Това, което той прави, е много значимо – и като композиционна техника, и като аранжименти, и като изпълнение. Голямо щастие е, че работя с него, научил съм много. По начина, по който той ми е помагал, успявам да помагам и аз, дори и в сегашния проект.“ – посочва Венци Благоев.

Снимка: Димитър Алексов

Песните, които представят, изискват огромна отговорност в поднасянето – перли от джаза, съкровища от фолклора, авторски композиции на Любомир Денев, факелна песен на Джон Ленън. Артисти и публика ги приемаме много лично.

Снимка: Димитър Алексов

„Когато пееш джаз, музиката идва от душата ти, не става дума за нещо написано, а за идващо дълбоко от теб. Трябва да я чувстваш, а не да я разглеждаш като написани ноти. Мислиш за това, което се случва в момента, и го пресъздаваш. Чувствата, които се пораждат, споделяш в своето изкуство, в мелодията, във всяка нота, която изпълняваш. Джазът е моята душа. Музиката е моят живот. Не мога без нея.“ – заключава Арпи Алто.

Снимка: Димитър Алексов

„Банско джаз фестивал“ се организира от „Асоциация Фестивалите в България“ и Община Банско с медийното партньорство на Jazz FM. През 2022 г. той се проведе под патронажа на Министерство на културата. Запис от концерта слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ на 9 февруари от 21 ч. с повторение на 12 февруари от 19 ч.