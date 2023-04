Велислав Стоянов за „Среща в приказка(та)“ с Йосиф Цанков: „Има добро, красиво, интелект и възпитание и те могат да бъдат предавани чрез музиката“

С романтичната си звучност ще ни обгърнат и ще ни пренастроят на вълните любовта емблематични песни на Йосиф Цанков в програмата „Среща в приказка(та)“. Седем забележителни произведения са претворени за тромбон, джаз трио и щрайх от Милен Кукошаров. Солист е внукът на композитора Велислав Стоянов, създал този проект през 2021 г. като един от множеството компоненти на инициативата „Срещи с Деди Йожи“ по повод 110 години от рождението и 50 години от смъртта на композитора. Музиката е неговият начин да опознае изцяло дядо си, за когото само е чувал разкази у дома. През 2021 г. тази програма бе премиерно представена със „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров. Днес тя вече е записана, за да остане в съкровищницата ни и да излезе в албум с щрайха на Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Любомир Денев – младши. С него ще я чуем на концерти в Шумен на 27 април от 19:05 ч. със Симфониета Шумен в зала „Проф. Венета Вичева“ и в Плевен на 17 май от 19 ч. с Плевенска филхармония в зала „Катя Попова“. В джаз триото с Милен Кукошаров на пианото свирят Борис Таслев – контрабас, и Атанас Попов – барабани.

Йосиф Цанков е определян за Принца на любовта, Патриарха на песента, той е създател и новатор. Всичко това присъства в песните, подбрани в програмата – емблематични за българската музика, най-висш израз на любовта в съвършена форма. Милен Кукошаров ги претворява с добавени интродукции, със средни части и импровизации при солиста и в джаз триото: „Това е едновремешната поп музика. Опитах се да я поставя в по-официална рамка, тя да бъде портрет на творчеството на Йосиф Цанков, слушаемо във всеки един момент.“

Тази музика идва от романтична, весела, приятелски настроена, позитивно-творчески търсеща личност – описва своя дядо Велислав Стоянов. Йосиф Цанков е първо наричан Тангов заради безбройните му танга, на които танцува цялата страна, щатен композитор е на театър „Одеон“, създава оперети, за които говори цяла София, озвучава на пианото неми филми с мелодии, които се запяват като стари градски песни, а след това – е създател на фестивалната песен, която се превръща в абослютен хит. И ако именно този последен епизод най-силно се помни днес, то цялата богата култура, върху която той се развива, е изведена на преден план в „Среща в приказка(та)“. „Милен Кукошаров с неговия усет към красивото, вроден интелект и чувство към изящното претвори Йосиф Цанков по много романтичен начин и добави към неговия образ нещо, което до този момент липсваше.“ – отбелязва Велислав Стоянов. „Милен е направили изключително стилни аранжименти с класическия щрайх, запазил е линията на джаза и на шлагера. Тази музика се свири по-специфично, има американски маниер в изпълнението ѝ, в романтичния стил на поднасяне. Получи се проект, който звучи много красиво.“ – заключава Любомир Денев – младши.

„Танго фантазия“, „Недей тъгува“, „Страстно обичам жените“ и „Под жълтите листа на старата липа“ от този репертоар ни връщат най-рано в творчеството на Йосиф Цанков. Към тях се добавят по-новите „Събота вечер“, „Питай звездите“, „Приказка“. Само с триото Велислав Стоянов свири пиесата „Южен ритъм“, а в дуо с Милен Кукошаров импровизира върху „Малка руска песен“. Песните на Йосиф Цанков са обърнати към техните изпълнители, написани са конкретно за тях, затова и стават техни емблематични: Лили Иванова – „Море на младостта“ и „Събота вечер“, Мими Николова – „Когато луната изплува“ и „Недей ми казва тази вечер сбогом“, Йорданка Христова – „Песен моя, обич моя“ и „Облаци“, Маргарита Радинска – „Пеят 100 китари“ и „Питай звездите“, Георги Кордов – „Приказка“ и още много други.

С тези песни Йосиф Цанков те приканва да отвориш душата си и да приемеш в нея цялата любов на света. „Музикалното му откровение го описва като романтичен човек. Бохем, който е над злободневието.“ – описва облика му Милен Кукошаров. Любомир Денев – младши го опознава като абсолютен романтик: „Той напомня за стари ценности и романтични моменти, които може би днес ги нямаме. Идеята да се направи такъв албум и да се изнесат тези концерти е и от носталгия към хубавите моменти от миналото.“ Така всички се срещаме с Йосиф Цанков в откровенията на неговата музика. „Както е писал специално за хора, за свои приятели, търсел е приятелството и любовта на всички, давал е своите, така аз се опитвам да събирам около себе си тези колеги и приятели, които зная колко са романтични и обични. В тези времена имаме нужда от романтика.“ – казва за спътниците си в този проект Велислав Стоянов. Същото открива и у публиката: „На концертите идват хора, които имат нужда от романтика. Тези, които сега ще слушат за първи път, ще разберат каква въпиеща нужда от романтика са имали. Моята основна цел е да внушаваме, че има добро, красиво, интелект и възпитание и те могат да бъдат предавани чрез музиката и нейното изпълнение.“