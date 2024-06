Обзор: многообразие от значими проекти на голямата сцена на Банско джаз фестивал през 2023 г.

Многообразие от значими проекти представи на голямата си сцена Банско джаз фестивал през 2023 г. Селекция от тях представяме в четири издания на предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“. Радиото ни е медиен партньор на този голям джаз форум, който за поредното си издание подготви редица специални проекти и ни поднесе множество премиери. Десетки значими артисти от различни поколения, творящи в разнообразни течения на джаза, покани Банско джаз фестивал, организиран от Община Банско в партньорство с Асоциация Фестивалите в България, а през 2023 г. се проведе с финансовата подкрепа на Министерството на културата и под патронажа на Министерството на туризма. Създадени от Любомир Денев – баща сигнал от 2023 г. възвестява началото на всеки концерт от Банско джаз фестивал. Заедно с Таня Иванова за втори път членове на екипа на Jazz FM бяхме водещи на фестивала.

И още за миналогодишното издание на фестивала:

Банско джаз фестивал ни срещна с устремени към музиката артисти на сцена „Млади таланти“ и на Джаз точки в града, обучавайки ги в „Банско джаз академия“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Богати знания, ценен опит и огромно вдъхновение за младите таланти от цялата страна във второто издание на „Банско джаз академия“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Началото бе отредено за първата от множество премиери. Фестивалът бе открит с изисканата музикална програма „Среща в приказката“ с музиката на Йосиф Цанков, пресъздадена от Милен Кукошаров, по инициатива на внука на композитора – солиста Вили Стоянов, и изпълнена с джаз трио, в което са още Борис Таслев и Атанас Попов, и щрайх от Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Любомир Денев – младши. Именно в този състав програмата бе записана и издадена в албум с концертна премиера на Банско джаз фестивал. Чухме музика, която ни е давала много любов през десетилетията, самата тя плод на изживяна от автора любов. Това дълбоко чувство отразяват красивите мелодии, написани от Йосиф Цанков. И макар да го определяме като Патриарха на песента, неговата дъщеря Анастасия Цанкова настояваше да го наричаме Мелодика. Вили Стоянов нарече сбъдната мечта работата си със Симфоничния оркестър на БНР, тъй като дядо му е сред създателите на музикални състави на радиото. „Това прави празника за мен огромен.“ – каза той. И между изпълненията разказа историята на създаването на всяка творба. Първата пиеса е подарък към Ангел Заберски – баща, посветен на любовта му с Маргарита Радинска. Йосиф Цанков пише за тях „Пеят сто китари“ и „Питай звездите“, която откри концерта. Последваха „Приказка“, музиката за която Йосиф Цанков създава точно преди смъртта на автора на текста Веселин Ханчев, и още множество други шлагери в съвременни и елегантни версии, пренесли в днешния ден духа на една романтична епоха.

След това на сцената излезе един от най-великите китаристи на нашето време Франк Гамбали, носител на „Грами“, свирил в две култови групи на Чик Кърия – Electric Band и Return to Forever. Той пя и свири със своя супер квартет с Джери Лионид – кийборди, Адриан Феро – бас, Герго Борлай – барабани, самият той представил свой проект на Банско джаз фестивал през 2022 г. „Когато сме заедно – четири мощни извора, слели се в общо музициране – се случва вълшебство.“ – каза Гамбали в интервю по Jazz FM в навечерието на концерта и се самоописа: „За мен всичко се свежда до изкуството и радостта от музиката.“ В свиренето си той използва специалната техника на sweep picking, преминавайки с едно движение на перото през няколко струни, което дава динамичност на изпълнението. Той систематизира, описва и преподава тази техника, с която на живо се срещнахме във виртуозното му свирене. Представяйки поредно изпълнение, той сподели пред публиката, че пише трудни пиеси, за да се държи във форма. След това обаче му се налага да ги свири… Какво удоволствие за публиката! В изпълненията си Гамбали ни показа на практика колко добре се чувства в новата си творческа фаза – след десетилетия на усилен труд той се е посветил на насладата от музиката.

Франк Гамбали преди участието си на „Банско джаз фестивал“: „Когато свиря, съм в света на радостта“ - Jazz FM

Първата вечер на Банско джаз фестивал през 2023 г. завърши с изпълненията на Cinga Manga Funk. Членовете на групата намират общ език отвъд стиловете и жанровете, който ги води към открития. Те са събрани около красотата на ромската музика, водени от нейната енергия на вечния пътник, на вечно търсещия, но никога лутащ се човек – човека по пътя към съвършенството. Музикален двигател е Кирил Добрев – барабани, автор на текстовете е вокалистката Ева Перчемлиева, която свири и на множество перкусии, а в групата са още двама китаристи – Ангел Демирев и Петър Миланов, както и Христо Минчев – контрабас. В тяхната Музика чухме свобода на мисълта, техническа виртуозност и емоционална яркост.

Втората вечер на фестивала започна с час по-рано, за да представим с концерт новия модул за срещи с големите джаз артисти на България. Предишния ден се откри първата у нас постоянна експозиция „Джазът в България“, създадена по инициатива на председателя на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева и разположена на втория етаж на Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894“ в Банско. Първата среща с българските джаз легенди бе на основната сцена на фестивала с премиерното представяне от Мими Николова на програма, подготвена с участието на Jazz FM, в нов формат – с инструментален квартет и нови членове. Към триото с пианист Самуел Ефтимов – музикален ръководител на проекта и автор на аранжиментите, и с контрабасист Владислав Мирчев и с нов музикант на барабаните Атанас Попов, се присъедини китаристът Христо Нейчев. На сцената излезе Мими Николова – един от най-щедрите и жизнерадостни хора, пример по живеене, знаеща кога да каже добра дума, да ти вдъхне кураж, да те накара да се усмихнеш, бохем, пътешественик в музиката и в живота. Национално богатство, както я определи Таня Иванова. А аз разказах от сцената между изпълненията историите на създаването на любими, вечни песни. Започнахме с първия голям хит „Замълчи, замълчи“ и чухме много бисери от националната ни музикална съкровищница.

С този концерт фестивалът започна нова инициатива за срещи с големите ни джаз артисти. От следващия ден този модул продължи на чаша вино, селектирано от Асоциацията на винените прафесионалисти, сред предметите от първата Постоянна експозиция „Джазът в България“. В интервюта на живо значими моменти от музикалното ни развитие припомниха Недко Трошанов и Стефан Славов, представих с акценти от мой разговор с Лиана Антонова и разказах за работата ми по продуцирания от Jazz FM албум на първата българска джаз певица Лени Вълкова – „Лени Вълкова е Кралицата на джаза“. На същото място с интервю пред публика с Радослав Спасов въведхме публиката към прожекцията на неговия филм за Леа Иванова „Пеещите обувки“, а Таня Иванова ни срещна с Живко Петров и книгата със и за неговата музика „20 прелюдии за пиано“. През 2024 г. в постоянната експозиция „Джазът в България“ ще продължим да слушаме изпълненията на родни величия, а на сцената на Банско джаз фестивал излиза с воден от него октет Симеон Венков, празнуващ 80-а годишнина. През 2024 г. фестивалът ще отпразнува и годишнините на Камелия Тодорова и Васил Петров в концерт с младите дарования от Бигбенда на Националната музикална академия, ръководен от Михаил Йосифов. Този концерт открива фестивала. През миналата година Камелия Тодорова пя на Банско джаз фестивал с трио с Константин Костов, Михаил Иванов и Димитър Семов. Тя е един от пазителите на джаз традицията на България.

Веднага след нея концерт изнесе пазителят на красивата мелодия в джазовата музика Ари Ерев от Израел. Това бе пореден проект, събиращ световни звезди с български музиканти. Израелският пианист музицира с Даниеле Феббо и Атанас Попов. Той се застъпва за мелодията във времена, когато тя минава на заден план, засенчена от ритъма. Ари Ерев е убеден, че мелодията е Бог и това свое отношение той сподели пред участниците във второто издание на Банско джаз академия, провела се през 2023 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Обучението е специално насочено към участниците на Младежката сцена, но майсторските класове са отворени за всеки, вълнуващ се от джаза. Пред тях той сподели своя опит: „Понякога идеята е готова, друг път се ражда в импровизацията. Голямо изкушение е да накараш пръстите да направят импровизацията, но тя идва от вашия вътрешен свят. Музиката започва в съзнанието и завършва в ръцете.“ През 2024 г. ще се проведе третото издание на Банско джаз академия. А в концерта на Ари Ерев станахме свидетели на музиката като платформа за споделяне с българските музиканти. Чухме основно композиции от неговия последен албум Close to Home, посветен на семействата, на близките, на приятелите, на местата, които обичаме и с които сме свързани духовно. Музиката на Ари Ерев се откроява и с умението му по красив и увлекателен начин да разказва истории.

През 2023 г. специалният проект на Банско джаз фестивал бе събирането на Петър Славов квартет с участието на още двама българи, които творят зад граница, и техен колега у нас. Живеещият в Ню Йорк контрабасист свири с китариста Христо Вичев – живеещ в Сан Хосе, със саксофониста Владимир Кърпаров – живеещ в Берлин, и Димитър Семов, който поделя своето време основно между проекти със столични и варненски артисти. Чухме оригинална музика на Петър Славов – красива, дълбока, модерна. В нея са заложени топлината и човечността, които образците в жанра носят в себе си. Петър Славов е възпитан в любов и отношение към музиката от баща си. Произнасянето на името на големия ни барабанист бе посрещнато с аплодисменти от публиката. От баща си Петър Славов знае, че човек става музикант, защото музиката му доставя удоволствие. „Само така можеш да предадеш своите чувства на публиката. Една от големите тайни да свириш е като човек и артист никога да не забравяш, че това, което ти се случва, е нещо чудесно.“ – каза той пред талантите на Банско джаз академия. След това световни музиканти ни поднесоха богата на настроения и цветове музика, музика на прозренията. Тя дава пример за това, което Петър Славов посъветва младите таланти на Банско джаз академия – непрекъснато да търсят новото, да не се страхуват от непознатото и да не се отказват пред трудното. Творческият път на Петър Славов е много богат, той е работил с артисти от ранга на Куинси Джоунс и Джо Ловано. През 2022 г. специалният проект на Банско джаз фестивал бе с китариста Христо Вичев, който от години бе спечелил сърцата на меломаните по цял свят, когато за първи път гостува у нас именно в Банско. Той свири с JP3, след това записа пиеса с тях, а през 2024 г. ще осъществи турне с Живко Петров в САЩ.

Вероника Тодорова учи и работи в чужбина, но сърцето я тегли към родината. Тя се връща тук, за да създава музика, да свири в цялата страна, да организира фестивал в родното село Дебнево, а малко след изявата си на Банско джаз фестивал през 2023-а бе назначена за заместник-кмет на Община Троян с ресори образование, култура, социални и младежки дейности. Танго, джаз и обработки на български фолклор чухме в изпълненията на триото ѝ със Стефан Тодоров – ударни, и Станислав Георгиев – контрабас, а специален гост бе виолончелистът Кристофър Херман. Двамата с Вероника Тодорова се познават от около 20 години и са работили много пъти заедно, но в Германия. Събира ги отношението към музиката и към различните култури. „Той обича хората.“ – каза за Кристофър Херман Вероника Тодорова. Представянето на този проект бе поредна премиера на Банско джаз фест.

Още цветове от световната музика поднесе Банско джаз фестивал през 2023 г. Музиката на турския китарист Йондер Фоджан е много вкусна – той взима патладжан и готви с него по цялото Средиземноморие турски, италиански, гръцки гозби и всяка пиеса носи музикални аромати. Ако италианският патладжан е с пармиджано, тогава се свири с мандолина, ако е турска или гръцка мусака – се изпълнява на бозуки и се удвоява размерът, за да има суинг. В Банско чухме пиеси от неговия албум „Патладжан“ от 2022 г. Той свири с двама млади музиканти: Енвер Мохамеди – контрабас, и Бурак Дженгерли – барабани. Йондер Фоджан е първият турски джаз музикант, сключил договор с легендарния американски лейбъл Blue Note и има издадени за тях четири албума. Той е съдържател заедно със своята съпруга на джаз клуб в Истанбул, в който гостуват някои от най-големите джаз звезди. Концертът се осъществи с подкрепа на Посолството на Турция в България. Йондер Фоджан, който насърчи младите таланти на Банско джаз академия непрекъснато да се учат: „Музиката е трудно нещо, пълна е с предизвикателства, които нямат край. Тя е с богата традиция и всеки ден се появява нещо ново. Стремя се да опозная всичко. Щастлив съм, когато сутрин се събудя, знаещ повече за нея от предния ден.“

Към младите таланти следващият фестивален участник Луси Удуърд се обърна с думите: „За да се откроите на днешната изпълнена с толкова артисти сцена, трябва да откриете своята същност и да я изявите автентично, да бъдете разказвачи на собствената си история и така да откривате себе си и света.“ Пленителната вокалистка първо е забелязана като беквокалист в записи и концерти на най-големите като Барбра Страйсенд и Джо Кокър. Тя е родена в музикално семейство и израства с класическата музика. Мести се от Великобритания в САЩ и там е пленена от джаза, като се впуска в музикалния живот на Ню Йорк. Тя пя на Банско джаз фестивал само няколко дни след поредния си сингъл – песен, посветена на позитивното отношение към тялото. Артист на социалната чувствителност, Луси Удуърд представи собствени пиеси и кавъри на песни, за които казва, че би искала да е записала. „Сплотеността в групата и солидният груув позволяват на музикантите да са спонтанни на сцената.“ – посочи още вокалистката.

Луси Удуърд: „С напредването на възрастта започваш да осъзнаваш невероятни неща за себе си.“ - Jazz FM

Представянето на артисти от толкова много държави изпъстря Банско джаз фестивал с множеството тенденции в развитието на съвременния джаз. Както в четвъртия фестивален ден през 2023 г. пътешествахме по целия свят. Музиката на Гашпър Селко от Словения идва с усещането, че е снимка от бъдещето. Той създава образ на свят на съвършенството и ни призовава да го сътворим, споделя, че обича да прави музика с послания. Описват я като кинематографична. Гашпър Селко поставя в съвременна среда класическия звук на своя тромпет. Неговата музика е родена от търсене на идентичността. Музикант с класическо образование, като ученик свири в брас бенд, а след това – в хип-хоп група, а през цялото време слуша хеви метъл. В това стилово многообразие си задава въпроса кой съм аз. В търсенето на отговор излиза от зоната си на комфорт и започва да експериментира със смели идеи. В проекта си смесва интересите си към минимализма, към електрониката, към звуците, които ни заобикалят, разказа Гашпър Селко в интервю по Jazz FM. Своята програма той представи с участието на вокалистката Ана Новак и струнен квартет. В изпълненията му музиката бе портал към непознати светове. Концертът се реализира с подкрепата на посолството на Словения. Гашпър Селко превръща всеки звук край себе си в музика. За него трудностите не са предизвикателства, от които да се плашиш, а информация, на базата на която да изградиш стратегия и да израснеш. Това сподели той с участниците на Банско джаз Академия, а думите му бяха посрещнати с аплодисменти.

Следващото музикално пътешествие ни отведе до някои от най-красивите места на света с албума On the Way на JP3 – триото на Живко Петров с Димитър Карамфилов и Димитър Семов. Преходният албум Change the Way бе търсене на нов път напред в повече красота. On the Way е това пътешествие сред красивите гледки и незабравимите преживявания – белите нощи в Осло, зимата в Монреал, пътуването с такси в Лондон, пленителната дама в червено, която преминава край бара в Буенос Айрес. През февруари албумът получи разпространие в САЩ и Канада и още през първата седмица стана вторият най-предпочитан за излъчване албум от американските радиостанции. На Международния ден на пианото музиката му бе представена по Националното обществено радио на САЩ. Успехът на Живко Петров по света доказва, че за стойностната музика няма граници. Когато я чухме на Банско джаз фестивал, тя остави усещането, че светлината е там, където е всеки един от нас.

И в следващия концерт изкуството бе мост между културите. Италианецът Мауро Сигура проявява интерес към музиката на арабските страни. Поглеждайки от високо, той вижда как регионът на Средиземноморието е свързан със земите, към опознаването на които го тласка живо любопитство. Той академично е завършил философия и това му дава подхода към същината на нещата. „Да търся връзките в многообразието е много важно за мен.“ – казва той в интервю по Jazz FM в навечерието на участието си на Банско джаз фестивал през 2023 г.

Мауро Сигура преди концерта си на „Банско джаз фестивал“: „Работата ми като музикант е да направя мост между различните култури и да преведа по него хората с лекота“ - Jazz FM

Съвременния облик на джаз музиката в петия ден на Банско джаз фестивал през 2023 г. представиха артисти от три държави, в чиито изпълнения видяхме жанра в развитие. България – Италия и Великобритания бяха трите спирки на пътешествието ни сред модерната музика. Започнахме с проекта Bluetronic на Мирослава Кацарова трио с Мирослав Турийски и Младен Димитров – с изцяло нова концепция за звука, в който обща точка намират акустична и електронна музика. Формацията ни показва света на музиката триизмерно. Ние сме вътре в нея не като съзерцатели, а като творци на красота със звуци, които музикантите щедро ни предоставят от сцената. Двама от членовете са наши колеги в Jazz FM – Мирослава Кацарова и Младен Димитров. В програмата им бяха застъпени латиноамериканската, западноевропейската и българската традиция. Именно с Мирослава Кацарова започва историята на съвременния български вокален джаз с модерен звук в творчество с някои от най-авангардните български автори, простиращо се върху повече от 20 години. В Bluetronic тези първи стъпки също присъстваха. Концертната програма е сътворена с внимателно отношение към звука. Както каза Мирослава Кацарова в интервю по Jazz FM: „Звуците правят средата поетична“. И както чухме – енигмите са били иносказания.

А сега ще притихнем, защото ще слушаме музика с хипнотично звучене на дуото Алесандро Прести и Алесандро Ланцони. Прести е композитор и тромпетист, а Ланцони свири на пиано – дошъл от света на класическата музика, този проект отворя за него нов път. Тяхната музика е олицетворение на свободата, в която я създават. Те не разчитат на концепции и правила, излиза онова, което е в съзнанието им в момента. За да разберем по-добре музиката, се връщаме към думите на Прести от интервюто му по Jazz FM: „Композицията е среща между несъзнавано и съзнавано, между изкуство и майсторство. В нея има много майсторлък, само вдъхновение не е достатъчно. Трябва да се намери подходящият начин за изразяване на музикалните ни идеи, както и да се развие собствен начин на композиране. Не е лесно. Много пъти се случва музиката, която пиша, да ме връща към състояние на ума, което не е част от настоящето. Пренася ме при други хора и места. Това е непредвидимо и терапевтично. Това е един от многото прекрасни аспекти на музиката.“ В концерта чухме оригинални композиции и модерни версии на класически джаз пиеси от автори като Телониъс Монк и Клифърд Браун в задълбочено и интелигентно музициране. Концертът на дуото Алесандро Прести – Алесандро Ланцони на Банско джаз фестивал през 2023 г. се осъществи със съдействието на Италианския културен институт и в сътрудничество с „Папин мюзик“.

Алесандро Прести преди да свири на „Банско джаз фестивал“: „Композицията е среща между несъзнавано и съзнавано, между изкуство и майсторство“ - Jazz FM

Зара Макфарлейн има ямайски корени, а в музиката си смесва джаз, реге, фолк и нео соул. Пише песни от 11-годишна. Сред темите в нейното творчество са колониалното робство и положението на жените. Два пъти е била носителка на наградата Вокалист на годината на британското радио Jazz FM. Тя обича да поема рискове – участва в танцов филм, в който с гласа си имитира различни инструменти. А пред участниците в Банско джаз академия разказа за друго предизвикателство – за 10 дни да напише 10 песни, за да стимулира своето творческо мислене. „Работата на твореца дава твърде голяма свобода и човек се отпуска. Трябва да намерим начин да се събираме – и с предизвикателства като това го постигаме.“ За нея музиката е средство да вълнува хората и да извиква чувства у тях. Нейните песни често изразява социални послания. „Джазът е музика на изразяването на мисли, концепции и идеи. Джазът е музика на напредничавото мислене“. – казва Зара Макфарлейн. Нейният концерт прозвуча като ехо от бъдещето. С изявата си тя ни показа колко много сила има в изяществото. Нейният танцувален концерт със страхотен груув бе концерт на смисъла.

Зара Макфарлейн ни променя с първи концерт у нас на „Банско джаз фестивал“: „Желая музиката ми да предизвика към размисъл или действие“ - Jazz FM

Шестият ден на Банско джаз фестивал през 2023 г. започна с трио от Украйна, което прави музика, вдъхновена от скандинавския джаз и от естетиката на ECM. Лидерът Андрей Показ сподели на Банско джаз академия, че най-любимата му група е E.S.T. От Показ трио тръгва нова вълна в украинския джаз. Лидерът на формацията казва, че музиката, която свирят, е музиката, която непосредствено излиза от тях. Тя създава атмосфера като убежище, място, в което си в безопасност да се свържеш със себе си и със света. Концертът се проведе със съдействието на Посолството на Украйна в България. След изявата си те раздаваха автографи върху албума си „Кинцуги“ – препратка към древно японско изкуство за слепване на части от счупени керамични съдове със смола, примесена със златен прашец. Няма нужда да прикриваме счупеното, животът оставя върху нас своите белези, но ние трябва да останем цели. Почувствахме топлината в тази музика със северни влияния.

След това слушахме за първи път проект на музикант от Косово. Шеки Ходжа идва в България през 90-те, воден от любовта, и остава тук заради войната в Косово, но става част от родната музикална степен до степен да запише албум с български музиканти като Васил Пармаков, Юлиян Янушев, Венци Благоев, Шибил Бенев, Стоян Янкулов – Стунджи и тогава почти тийнейджърите Велислав Стоянов, Михаил Йосифов и Владимир Кърпаров. В музиката си той съчетава албански и български фолклор в стилистиката на фюжън музиката. На Банско джаз академия той каза: „Музиката е безкрайна. Тя е като палитра от цветове, които Господ ти изсипва. Ти трябва да ги хармонизираш в красива картина.“ Концертът се осъществи с подкрепата на Посолството на Косово в България.

Финалът на шестия ден на Банско джаз фестивал бе с фънк музиката на Джаксън Матод. Тя е пълна с младежка енергия и цели да накара публиката да изпита пълно удоволствие от живота. Но идва от трудностите в живота. Джаксън Матод е бил студиен музикант и е работил в редица чужди проекти. С пандемията дейността му спира и той се насочва към опознаването на джаз стандартите и писането на авторска музика. Така се ражда проектът, който слушахме на този концерт в неговото последно изпълнение и който ни показа как в мрака има и светлина.

Джаксън Матод квинтет накара публиката на Банско джаз фестивал да танцува и това настроение ни владееше и в началото на следващия ден. Песни, които са ни станали любими през годините, звучаха в пъстри жизнерадостни и суингиращи версии в интерпретациите на проекта „Постбалкантон“. Музика за танцуване, споделяне и обичане – така те описват своите песни. Във формацията са Зария Кантарджиева – вокал, Алекс Нушев – продуцент и бас, Светослав Миланов – автор на аранжиментите и пиано, Иван Йорданов – саксофон, Иван Ценов – барабани. „Остани“, „Тази вечер аз съм хубава“, „Цвят лилав“, „Шоколад“, „Вярвам в теб“ са част от хитовете, които са създадени през годините, а в изпълненията на „Постбалкантон“ чухме в осъвременени танцувални версии. Този проект идва от любовта на Алекс Нушев към суинг партитата и възниква въпросът: защо да не се танцува на български песни. Създавайки красива и жизнерадостна програма, музикантите се отнасят към прелестни песни от миналото с изключително уважение – добавят към тях цветове, своето вълнение и суинг. Това бе върховното начало на седмата вечер на Банско джаз фестивал.

Следващият проект е от създадените специално за фестивала. Всяка година той ни среща с интригуващи интересни и обогатяващи проекти. Нова музика с нова формация представи тромбонистът Георги Корназов, който от дълги години живее във Франция. Тази вечер чухме сюити с пиеси, които се преплитат в цялостна драматургия. Таня Иванова разказа спомени от разговорите си с Георги Корназов, споделил, че обича да пише музика през зимата, за да се справи с по-мрачните настроения на сезона, и в светлите месеци я изпълнява на живо със свои приятели. В концерта има много пресечни точки, но и много различия. Музикантите са две двойки в живота. Всеки от тях идва от различен жанр – Георги Корназов – от джаза, неговата спътница – цигуларката Мила Цветкова – от света на класическата музика, сега за първи път изпълняваща музика на съпруга си, акордеонистът Давид Венитучи – от валса и мюзета, вокалистката Ани Чизарук – от френския шансон. Като абсолютен фюжън определи квартета самият Георги Корназов. Те нарисуваха богата музикална картина, в която се преплитат много светове.

Следващият концерт бе на музикант, който е за първи път в България в пика на своята слава. Считан е за дете чудо на пианото и до момента е достигнал високи върхове. Хесус Молина каза в интервю по Jazz FM: „Искам да вдъхновявам хората да се все по-добри с всеки изминал ден.“ Той ни поведе със своята група на пътешествие из Южна Америка. Хесус Молина свири с вярата, че музиката е от Бог, неговият талант – също. Първият му контакт с музиката е с църквата. Когато на 4-годишна възраст започва да свири на пиано, получава подкрепата на своите родители. На 12 започва да свири на саксофон, за да изпълни желанието на майка си, а на 15 вече чува акорди в главата си и осъзнава, че неговият живот е предначертано да бъде посветен на музиката. Един от неговите идоли е Оскар Питърсън. Той си дава сметка, че едва ли някога ще стигне нивото му, затова го започва да работи много упорито. И превръща всеки ден от живота си в спестовна касичка, в която трупа акорди, фрази и идеи. Всеки миг от живота си отделя за пианото, да изследва музиката и да открива себе си в нея. „Хората ни слушат, когато са разтревожени, тъжни или щастливи. Искам да ги вдъхновявам да са по-добри с всеки изминал ден и чрез музиката да споделям радостта.“ – каза той в интервю по Jazz FM. В концерта няма нищо обичайно – на сцената има два комплекта барабани и перкусии, но само една каса, около пианото са наредени много инструменти, но той ще дойде с още един, освен това и ще пее, в групата му са музиканти от Израел, Чили и Бразилия. В един момент от зрелищното шоу басистът седна на клавира, а Молина бе на баса, после свири на перкусии. Много дълго публиката го аплодира. „Грижете се за музиката, за да не си тръгне.“ – каза той на младите участници от Банско джаз академия.

Хесус Молина идва за първи път в България на „Банско джаз фестивал“: „Искам да вдъхновявам хората да са все по-добри с всеки изминал ден“ - Jazz FM

Ретро микрофон на сцената напомня, че ще се върнем назад във времето. Blue Stories е вторият албум на Desy & The Shiny Stockings, който ни връща 100 години назад във времето с поглед към обичани блус и джаз песни. Така те продължават развитието на проекта си, започнал със суинг музика от малко по-късна епоха. Но вторият им албум се отличава с това, че те вече имат оригинални песни. Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов имаха и специален гост – Атанас Попов. В песните им открихме любовта в цялото ѝ разнообразие и богатство. Тази музика, родена от танца, ни накара да танцуваме.

С особена топлота дойде музиката на норвежкия пианист Еспен Ериксен. Тя се отличава с нежност и звучи като мечтание, макар в нея мнозина да откриват меланхолия. За него изкуството е онова убежище, в което да се потопиш в меланхолия и да получиш порив за нови преживявания. Триото съществува от 16 години и е обиколило целия свят. С Анди Шепърд се запознават през 2013 г. на фестивал в Берген. Той ги чува, много харесват музиката им и изразява желание да работи с тях. Първия си концерт осъществяват 3 години по-късно и сякаш винаги са свирил заедно. Мелодиите се оформят в импровизацията, при развитието на композициите Ериксен им остава верен, като им дава нужното, каквото и да е то – от поп, рок или класическата музика. Четиримата подготвят нов албум, а на Банско джаз фестивал чухме предпремиерно няколко пиеси от него.

Еспен Ериксен преди концерта си на „Банско джаз фестивал“: „Изкуството дава убежище, в което да се потопиш в меланхолията и същевременно да получиш порив за нови преживявания“ - Jazz FM

След това с проект също с изящна лиричност завърши Банско джаз фестивал през 2023 г. Алфредо Родригес слива джаза с класическа музика и свързва получената смес с мейнстрийма, за да може да се постигне по обратния път приобщаване към интелектуалната музика. Роден в Куба, от 2009 г. той живее в САЩ. През 2006 г. е сред дванайсетте млади пианисти от различни държави, които са избрани да се включат в Джаз фестивала в Монтрьо. След изявата си е поканен на вечеря в дома на организатора на фестивала Клоб Нобс и там среща една личност, която завинаги променя живота му – Куинси Джоунс. Впоследствие той става негов ментор и прави така, че Алфредо да замине за САЩ и от там това отваря пътя му към световната музика и световните сцени. Алфредо Родригес неведнъж казва, че мечтите се сбъдват и животът му е пример за това. „Всеки ден, в който се събуждам, съм благодарен, че мога да споделям посланията за единство.“ – каза той в интервю по Jazz FM. В експлозивния концерт на виртуозния пианист чухме кубински хитове и големи шлагери в кубински ритми.

Кубинският пианист Алфредо Родригес: „Музиката е моят основен език и едно от най-красивите неща, които са се случвали в живота ми.“ - Jazz FM

Акценти от Банско джаз фестивал през 2023 г. проследяваме в четири издания на предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“, като поредното излъчваме в събота в 19 ч. В неделя от 19 ч. очаквайте изпълнения на живо на големите звезди, които ще излязат на фестивалната сцена това лято от 3 до 10 август.