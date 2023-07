Кубинският пианист Алфредо Родригес: „Музиката е моят основен език и едно от най-красивите неща, които са се случвали в живота ми.“

Кубинският виртуоз на пианото Алфредо Родригес слушаме след броени дни на тазгодишния Bansko Jazz Festival. Алфредо, който с подкрепата на своя ментор Куинси Джоунс сбъдва една от големите си мечти да свири по целия свят, в момента е на интензивно европейско турне, продължавайки чрез музиката си да обединява хората и да ги прави щастливи. Седмица след изявата на пианиста в България ще бъде издаден новия му албум Coral Way, който излиза от каталога на Mack Avenue Records. Музика от проекта ще прозвучи и пред публиката на Bansko Jazz Festival. Алфредо Родригес е подготвил разнообразна програма, която ще представи заедно със своето трио, включващо Ярел Ернандес (бас) и Майкъл Оливера (барабани).

Интервюто на Таня Иванова с кубинския пианист може да чуете чрез плейъра под основната снимка или да прочетете разговора по-долу.

В интервю, което направих с Вас през 2016 г. казвате, че животът Ви е музика и че музиката е свързана с начина Ви на живот. Как последните три години се отразиха на музиката, която създавате?

Много неща се промениха в живота ми – станах баща, имам дъщеря, която е почти на 4 години, преместих се в Маями, преди това живеех в Лос Анджелис. Всичко, което свиря, е свързано с моите преживявания, а нещата, които ме заобикалят, се отразяват на звученето на музиката ми. Ако трябва да говорим за нещо толкова крайно като Covid пандемията, мога да кажа, че беше много труден период за музикантите, всъщност беше трудно за всички по света. Не бях излизал на сцена почти от година и половина. Това за мен беше период, в който започнах да работя по новия си албум, но беше много странно да не мога да изнасям концерти, защото обикновено правя това през цялото време. Много неща се промениха от последния ни разговор, но това, което си остава същото, е, че музиката продължава да бъде основен двигател в живота ми и продължава да ме води напред. Тя е моят основен език и е едно от най-красивите неща, които са се случвали в живота ми. Всеки ден, в който се събуждам, съм благодарен, че продължавам да споделям посланието си за единство, за обединение между хората по света.

Знаете как да превръщате мечтите си в реалност. Затова и издадохте албум, наречен The Little Dream. Промениха ли се мечтите Ви, за какво мечтаете напоследък?

Както ви казах по-рано, по някакъв начин нещата са свързани. Covid пандемията беше периодът, в който създадох новия си албум Coral Way. Написах тази музика, въпреки че бях сам, не можехме да се събираме заедно и бяхме изолирани, трябваше да стоим вкъщи с нашите семейства, не можехме да се срещаме с приятелите си. През цялото това време чрез музиката продължавах да предавам много позитивно послание, тъй като надеждата винаги присъства в моите композиции. Винаги се опитвам да намеря надежда в музиката и мисля, че това е най-важното. Докато работех по този албум, открих, че винаги търся позитивното в живота и това съвсем естествено се превръща в музика и е най-добрият начин да споделя с хората кой съм аз. Моята мечта продължава да бъде да обединявам хората и да ги правя щастливи.

Да поговорим за този нов албум Coral Way. Бихте ли ни разказали повече за него?

Създадох го с нова група. Нещата, които съм правил досега, бяха свързани повече с триото ми и включването на гост артисти, а този път сме група от 8 музиканти. Имаме брас, перкусии, китари, бас и барабани и двама специални гости: великолепната певица от Гвинея-Бисау, която живее в Мадрид - Алана Синкей, и едно от най-горещите имена в Куба в момента Симафънк, който е страхотен. Става дума за много различен формат, с който не съм работил преди това, а относно музиката – мисля, че е по-глобална като звучене, в нея има поп елементи. Става дума за мейнстрийм музика, съчетана с джаз и класическа музика, която винаги е била част от моите корени, но този път излизам от рамките в опит да достигна до различна публика чрез комбинацията от света на мейнстрийма и интелектуалния свят.

Музиката Ви е свързана с Вашите кубински корени. Какво искате да споделите с Вашата публика за Куба чрез изпълненията си?

Това е добър въпрос. Ние създаваме кубинска култура извън Куба, защото много кубинци, както и самият аз, живеем извън родината си. Вече не живея в Куба, живея в САЩ. Както знаете, пътувам по целия свят и свиря моята музика. Нещо, което ми се струва важно да кажа, е, че днес повече от всякога се чувствам като гражданин на света. Имам чувството, че мога да живея навсякъде, наистина обичам да пътувам, харесва ми да срещам различни хора, да общувам с различни култури. Роден съм в Куба и съм отраснал там и познавах само Куба до 22-та си година. Във вените ми тече кубинска кръв и моите корени са от Куба, но аз смесих това с различни култури и се превърнах в човека, който съм днес. Така че се чувствам гражданин на света и искам да споделям посланието за мир, единство, приемане, за живот, в който уважаваме другите. Това, което се опитвам да кажа, е, че всички ние сме различни, идваме от различни държави, но същевременно много си приличаме. Като човешки същества всички искаме да бъдем щастливи. Понякога е много трудно да го постигнем, но трябва да се борим за по-добър свят за нашите деца. Това се опитвам да правя чрез музиката си.

Преди години бяхте в България за концерт в Созопол – град до морето, а сега ще свирите в подножието на планината на Bansko Jazz Festival. Какви впечатления имате от България, особено като се има предвид, че един от музикантите, с които интензивно сте работили, е българин – басиста Петър Славов?

Петър Славов беше басист в групата ми дълго време. Някои неща знам от него, като това, че има много общо между Куба и България. Спомням си, че когато бях във вашата страна, си прекарах много добре. България е красива държава, с хубави хора. Имам спомени за много топли хора, в Куба хората също са такива. Очаквам с нетърпение да дойда отново във вашата красива страна и да свиря новата си музика. Както споменах по-рано, животът ми много се промени откакто за последно съм бил у вас и нямам търпение да се срещна отново с българската публика и да си прекараме добре.

Бихте ли ни разказали повече за групата, с която идвате в Банско и какъв репертоар ще изпълните?

Ще бъда с моето трио, с което свирим от дълго време. Ще изпълняваме музика от новия албум Coral Way, ще има и музика, с която съм отраснал – имам предвид кубинска музика и песни като Guantanamera или Quizás, Quizás, Quizás. Не знам дали сте запознати със съдържанието, което публикувам в социалните медии, но там качвам видеа, наречени Soundcheck Videos, в които в рамките на една минута правим различни кавъри – от поп, рок и ги трансформирам през кубинската, латиноамериканската и бразилската музика, така че ще свирим и някои от тези кавърверсии, вплитам и тях в шоуто си. Всъщност не мога да кажа отсега коя песен точно ще изсвирим, но ще има от Super Mario Bros, както и от Thriller на Майкъл Джаксън. Очаквайте хубава вечер с фойерверки. Всичко, което искаме, е хората да дойдат и да си прекараме добре заедно, а докато свирим - да танцуват, да пеят с нас. Искам публиката да усети енергията в нашите изпълнения.

Снимка: от фейсбук страницата на Алфредо Родригес

Bansko Jazz Festival се организира от Асоциация „Фестивалите в България“ в партньорство с Община Банско и се провежда с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM е медиен партньор. Тази година в специалните ни предавания от 5 до 12 август отново ще съобщаваме всичко актуално от фестивала, ще ви срещаме с артистите и ще излъчваме музика часове след изпълнението ѝ на живо. Подробности за тазгодишното издание на фестивала: Франк Гамбали, Алфредо Родригес, Зара Макфарлейн и още много известни имена гостуват у нас на Bansko Jazz Festival това лято - Jazz FM