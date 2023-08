Зара Макфарлейн ни променя с първи концерт у нас на „Банско джаз фестивал“: „Желая музиката ми да предизвика към размисъл или действие“

За Зара Макфарлейн музиката е изследване на идеи и звуци. В нея втъкава истории – разказва за своя личен опит като тъмнокожа британка. „Искам хората да си вземат нещо от моята музика и да го приемат дълбоко вътре в себе си – дали това ще е радост или тъга. И от това да остане нещо у слушателя, да го предизвика към размисъл или действие.“ – описва в интервю по Jazz FM целта си в изкуството тя.

Толкова се радвам, че ще слушам Вашата музика на живо. Тя гледа напред, смела е, проправя нови пътища, свързва. В нея има много влияния и е подписана от Вашия личен творчески почерк. Моля Ви, разкажете ни за Вашата идея за музиката, която е в основата на нейното богатство, оригиналност и погледа към бъдещето, музика иновативна и гледаща напред.

Музиката, която създавам, е вдъхновена от джаза и регето. Израснах, слушайки много реге – моите родители са ямайци. През цялото време се опитвам да свържа двата жанра. Освен това съм вдъхновена от идеята да изследвам. В моя последен албум „Песни на непознат език“ опознавам територията на електронния звук в контекста на традиционния ямайски ритъм. В това втъкавам своята лична история на тъмнокожа британка, моя жизнен опит. За мен музиката е изследване на идеи и звуци и опит да вплета в тях истории, ритъм, опознаване на нови пространства.

Тя отваря нови перспективи, проправя нови пътища. Каква е Вашата мечта за музиката? Какво е във Вашето сърце за света, към който ни водите чрез своите песни?

Искам чрез музиката си да накарам хората да почувстват нещо дълбоко вътре в себе си – дали това ще е радост или дори тъга. Искам музиката ми да извика емоции у хората. Това искам да постигна, пишейки песни, измисляйки мелодии, изучавайки, разказвайки истории. И от това да остане нещо у слушателя, да го предизвика към размисъл или действие. Понякога е много трудно да се изразим – не намираме точните думи, не откриваме извора на чувството, тъй като сме така обзети от него. Но музиката ни позволява да се изразяваме по начини, по които иначе не можем да направим лично. Албумите ми са океан от емоции, които хората могат да почувстват, и може би истории и идеи, с които да изразя някой друг. Понякога човек не може да намери сам думите, но да разпознае чувствата си в нечия друга песен.

Вие сте толкова грациозна и елегантна: пеете така, говорите така, разсъждавате така. Разкажете ни за своя поглед към живота, който ви формира по този начин.

Благодаря! Не мисля, че имам отговор на този въпрос.

Това е нагласа към живота.

В този момент от живота ми в света се случват много хубави неща, но и много лоши. Има прекрасни хора, много преживявания, през които да преминеш. Опитвам се ежедневно да си напомням, че има много добро, което да преживея. Фокусирала съм се върху това. Важно е да помниш, че трябва да имаш положителна нагласа.

Така е. Моля Ви, разкажете ни за проекта, с който ще гостувате в Банско – за групата, за музиката.

Много скоро идваме в Банско. Това ще е първото ми гостуване в България. Ще свирим пиеси от новия ми албум „Песни на непознат език“, както и от предходните ми албуми. Новият албум, както споменах по-рано, е за преживяванията ми като тъмнокожа британка. Музиката е пълна със синкопи, емоции, забавления. Надявам се публиката да съпреживее тези емоции по време на концерта. Идвам със страхотна група от прекрасни музиканти от Лондон.

Какви са предизвикателствата и какви са възможностите да промените света към добро, отношението на хората, да направите така, че положението да е по-добро за всички?

Моят опит през годините е и добър, и лош, основно що се отнася до расата – повече това, отколкото че съм жена. Отношенията, които променяме, не се отнасят до мен, а до хората с лоши нагласи. Те трябва да бъдат образовани в хуманност и в разбиране, в осъзнаване на тази тема. На това се надявам да ги науча, за да го открият те за себе си.

