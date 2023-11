Банско джаз фестивал ни срещна с устремени към музиката артисти на сцена „Млади таланти“ и на Джаз точки в града, обучавайки ги в „Банско джаз академия“

Дарования от цялата страна се събраха в младежкия модул на Банско джаз фестивал за обучение в „Банско джаз академия“ и концерти на сцена „Млади таланти“ и в Джаз точки в града. Техните изяви в естествената градска среда привличаха многобройни почитатели на джаза и случайни минувачи, чието ежедневие музиката непринудено проникваше. На „Банско джаз академия“ те усвояваха нови знания и черпиха вдъхновение от най-големите в джаза – постоянните преподаватели Любомир Денев, Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, както и от артистите от основната сцена – Петър Славов (България/САЩ), Ари Ерев (Израел), Йондер Фоджан (Турция), Гашпър Селко (Словения), Мауро Сигура (Италия), Зара Макфарлейн (Великобритания), Алесандро Ланцони и Алесандро Престо (Италия), Джаксън Матод (Великобритания), Шеки Ходжа (Косово), Андрей Показ, Олександр Поляков и Игор Осипов (Украйна), Георги Корназов (България/Франция) и Хесус Молина (Колумбия/САЩ). И всяка сутрин паркът на Банско бе озвучен от джаз с концертите на младите таланти, а всеки следобед тяхната музика изпълваше в две точки обновената улица „Гоце Делчев“.

Снимка: Светослав Николов

Богати знания, ценен опит и огромно вдъхновение за младите таланти от цялата страна във второто издание на „Банско джаз академия“ - Jazz FM

Новия образ на вокалния джаз представи Елия Тодорова с групата си Accidental StandArts. Тя посвети програмата си на творчеството на Джазмия Хорн, като изпълни песни от репертоара ѝ, разказа за развитието ѝ в музиката, описа характерното за стила ѝ на пеене и специално се спря на посланията на песните ѝ в осъществяването на мисията на артиста да променя света чрез изкуството си. Елия Тодорова е ученичка на Вики Алмазиду. Тя следва в Националната музикална академия, в която учат или която са завършили другите членове на състава – Гален Николов (баритон саксофон), Михаил Тодоров (тромпет), Самуил Даскалов (бас), Красимир Зафиров (китара), с изключения на най-младия – Живко Василев – барабани, който е още ученик. Преди няколко години на Младежкия конкурс на Plovdiv Jazz Fest Jazz FM му връчихме наградата за млад талант.

Снимка: Светослав Николов

Развитието на българската джаз сцена през годините проследихме във втория концерт на сцена „Млади таланти“. Проектът Nota Bene е на вокалистките от Банско Александра Полежанова и Белослава Лазова, които пеят в акомпанимента на пианистката Анастасия Трайкова. Опознахме десетилетия от историята на българската музика, в които се формира културното ни наследство. Прозвучаха емблематични песни на Леа Иванова, Камелия Тодорова, Вики Алмазиду, Хилда Казасян, но и младите имена – Велека Цанкова и Михаил Йосифов, Елена Сиракова, Рейчъл Роу, Рут Колева, групата „Парапланер“. Сред авторите на произведения блестяха имената на Милчо Левиев, Вики Алмазиду, Вили Казасян, Христо Йоцов. В разширяване на кръга от търсения, в програмата присъстваше и българският фолклор чрез произведение на Николай Пеев.

Снимка: Светослав Николов

Вече 21 години обучението в „Нов български университет“ за някои студенти е съпътствано от музициране в създадената от проф. д-р Георги Петков „Фолк джаз формация“. Издържаните на най-високо художествено ниво многогласи и хармонични фигури впечатляват със своята изразителност и със силата на въздействие. Сформирана като експериментален състав, „Фолк джаз формация“ към НБУ има престижни награди от много конкурси. Най-новото попълнение в колекцията ѝ е Гран при от конкурса на Младежки джаз фест – София. Спектърът на техния репертоар е изключително широк – от оригинални композиции на ръководителя проф. д-р Георги Петков до класика, джаз, фолклор и съвременна музика, включително произведения на Добри Христов, Милчо Левиев, Симо Лазаров – също преподавател в НБУ. В някои от изпълненията на Младежка сцена на пианото им акомпанираше студентът на Ангел Заберски в „Нов български университет“ Илия Лазаров.

Снимка: Светослав Николов

Мост между консерваториите в столиците на България и Нидерландия хвърля проектът Amsterdam vs Sofia. Секстетът тук бе представен от четирима от членовете – всеки от тях – ангажиран в множество самостоятелни проекти и сътрудничества с други артисти. На „Банско джаз фестивал“ чухме формацията в състав: Александрос Красидис – саксофон, Красимир Зафиров – китара, Николай Костадинов – пиано, Александър Иванов – барабани.

Снимка: Светослав Николов

Музикантите впечатлиха със своята ерудиция, със задълбочени познания и оформена естетика по примера на най-добрите. Неслучайно в техния репертоар са произведения на Сидър Уолтън и Уейн Шортър, популярни джаз стандарти като My Favorite Things.

Снимка: Светослав Николов

Току-що завърнали се с диплом за Изгряващи звезди на джаза от Международния джаз конкурс в Букурещ, групата ABND към музикален център Art Libitum, ръководена от Йордан Владев, свири на младежката сцена на „Банско джаз фестивал“ в разширен състав. Към Анна Ставрева – вокал и саксофон, Никола Данев – пиано, Дамян Владев – бас, и Борис Гюров – барабани, се пресъединиха Ивета Тодорова – вокал, и Аглея Канева – вокал и перкусии. С много ентусиазъм бяха проникнати техните изпълнения на шлагери от различни течения на джаза, с които пътешествахме не само в музиката, но и по света – САЩ, Бразилия, Франция, България.

Снимка: Светослав Николов

Специално за „Банско джаз академия“ се сформира проектът Catch 22. В него участват музиканти от три страни – България, Сърбия и Кипър. Това са Борис Селенски (вокал), Георги Селенски (китара), Ставрос Спиру (тенор саксофон), Деян Стаменов (пиано), Кристиан Петров (бас), Светослав Райчев (ударни). Вникнали в дълбочина в репертоара от джаз класики, те разгърнаха уменията си в множество сола, и така чухме в нов образ бележити творби като Cantaloupe Island, Nature Boy, Stolen Moments, Night in Tunisia, Red Barron, Footprints, Take 5, a също и българската класика „Синя вечер“.

Снимка: Светослав Николов

Вокалистът Борис Селенски и пианистът Борис Петков (на снимката по-горе с легендата Мими Николова и организатора на фестивала Илияна Щерева) представиха на следващия ден дуо програма с джаз стандарти. Техният уникален почерк е изграден от класическите импровизации в пианото и самобитност във вокалното поднасяне.

Снимка: Светослав Николов

Така тяхното музициране е със силно авторско начало, което ги откроява и веднага прави впечатление. Изявата им на сцена „Млади таланти“ бе последното им, трето излизане пред публика в това издание на фестивала. След първото им представяне на Джаз точки в града озвучителят – музикантът Димитър Русев остана толкова впечатлен, че за втория им концерт се присъедини към тях и свириха в трио.

Снимка: Светослав Николов

Последният ден на сцена „Млади таланти“ започна с връчване на специални награди – допълнителна подкрепа за младите таланти. Възможност за безплатно участие в майсторския клас на Вики алмазиду в „Нов български университет“ получи вокалистката и перкусионистка Аглея Канева. В студиото си ANP Алекс Нушев ще направи професионален звукозапис на Accidental Standards, Nota Bene и Amsterdam vs Sofia. Българо-нидерланският състав получи и безплатен звукозапис в БНР, с който страната ни ще участва в конкурса на „Еврорадио“ за млади музиканти от цяла Европа. Получавайки наградите си, всички млади дарования казаха, че нямат търпение отново да бъдат в Банско и това със сигурност ще се случи за Елия Тодорова, която догодина ще покаже своето майсторство на основната фестивална сцена. Кметът на Община Банско Иван Кадев връчи благодарствени грамоти на тримата постоянни преподаватели Любомир Денев, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов. „Това е приемственост в действие – подготвяме по най-добрия начин тези, които ще ни наследят.“ – отбеляза в благодарността си Любомир Денев и засвири в ансамблово представяне на пет вокалистки, с които ежедневно работи по време на академията - Ангелина Сапаревска, Аглея Канева, Александра Полежанова, Дария Боева и Елия Тодорова. В тяхно изпълнение прозвучаха джаз стандарти, както и песента „Така е просто“ по музика на Любомир Денев и текст на Мария Донева. След това в дуо глас и пиано Аглея Канева представи с маестрото неговата Happiness. Историята на сътрудничеството между двамата води своето начало от фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“, провеждащ се също с медийното партньорство и участието на Jazz FM, когато вокалистката изпълни с Любомир Денев на рояла няколко негови песни.

Снимка: Светослав Николов

Последните изпълнения бяха в обединен състав на всички обучавали се на „Банско джаз академия“. Във формат бигбенд, водени от своите преподаватели Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, младите таланти от цялата страна изпълниха разнообразен репертоар, започвайки с музиката от „Междузвездни войни“ преминавайки през творби на Йосиф Цанков, на Ангел Заберски и на Михаил Йосифов и Велека Цанкова, и обхващайки широк репертоар от джаз, блус и соул класики – On the Sunny Side of the Street, Big Spender, Chicago, At Last, Almost Like Being in Love, Think, Birdland.

Снимка: Светослав Николов

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско в партньорство с Асоциация Фестивалите в България и с медийното партньорство на Jazz FM. Проектът „Банско джаз академия“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творческо развитие ‘22“.

Снимка: Светослав Николов

Слушайки бъдещите звезди на джаза у нас, минувачите се запознаха с историята на жанра във фотоизложба, част от кадрите в която са дигитализирани от Jazz FM в проекта „Джаз истории“. Записи на изпълнения от сцена „Млади таланти“ и Джаз точки в града на Банско джаз фестивал слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо „Джаз емоции“ на 31 октомври и на 2 ноември от 21 ч. с повторение на 4 и на 5 ноември от 19 ч.