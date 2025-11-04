Мирослава Кацарова в навечерието на 11-ия Plovdiv Jazz Fest: „Хората идват специално ритуално да слушат музика.“

От 7 до 9 ноември в 11-ото си издание Plovdiv Jazz Fest ще представи всеки ден по два значими проекта – един български и един световен, в двойни концертни вечери в Дом на културата „Борис Христов“. В съпътстващата програма ще пеят млади таланти от школата Art Voice Center, ще свирят студенти и преподаватели от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, а поетът Елин Рахнев ще чете свои стихове на фона на скандинавски джаз. Джемсешъните ще води пловдивчанинът Борис Петков. Организатор е Blue M на Мирослава Кацарова с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на туризма и Община Пловдив. Jazz FM е медиен партньор.

„Тази година за 11-и път Plovdiv Jazz Fest ще посрещне ценителите на хубавата музика. От 7 до 9 ноември ще се съберем тази хубава плътна общност, която се натрупа през последните години. Това е общност от меломани, от хора, които ценят музиката. Ценят и факта, че Plovdiv Jazz Fest е сред фестивалите, за които фокусът е музиката, а не нещо друго. Това е безценно, защото се наложи през годините. Много се радвам, че фестивалът вече има и лятно издание. Събираме се през лятото, през есента, а от следващата година – и през пролетта. Идеята на Plovdiv Jazz Fest е да пулсира през цялото време, за да може да държи будни сетивата на хората, които харесват, търсят и имат истинска осъзната потребност от хубава музика. Те идват специално ритуално да слушат музика. Ще чакам с нетърпение отново да се съберем, да говорим, да обсъждаме, да слушаме музика заедно. И това е голямата енергия на Plovdiv Jazz Fest – общността.“ – коментира в студиото ни Мирослава Кацарова. Тя разказва подробности в интервю по Jazz FM:

7 ноември

20 ч., Дом на културата „Борис Христов“

All-Star Big Band, воден от Христо Йоцов и Антони Дончев

Аз не се наемам да изброя имената на всичките седемнадесет изключителни джазмени, но това наистина са най-добрите. Нямам никакво съмнение, че ни предстои наистина вълнуваща вечер с бигбенд културата, която през последните години много се развива в нови тенденции, водени от Мария Шнайдер. Много интелигентен артист, композитор и лидер на бенд, тя променя много философията и отношението към музиката. Това силно се отразява и на артистите тук, в България. Говорили сме си и с Антони Дончев, че той изключително високо цени тези нейни постижения и похвати, които са различни от класическите. Затова и аз чакам с нетърпение да чуя тази авторска музика – нещо ново и различно.

Виктория Толстой с Якоб Карлсон трио

Преди 11 години, когато фестивалът стартира през 2015 г., имахме удоволствието да посрещнем дуото Виктория Толстой и Якоб Карлсон. Тогава аз лично си спомням много добре как тази интимна музика превърна голямата зала в един много личен, задушевен джаз клуб. Това ни очаква и сега вероятно, но ще бъде малко по-различно, тъй като Якоб Карлсон ще бъде с трио, което работи с двамата повече от 30 години. Дори на едно интервю, което имах възможност наскоро да взема, те ми казаха, че не се знае на кого е то – дали на Якоб или на Виктория. Виктория Толстой е пра-правнучка на Лев Толстой. Миналата година Якоб Карлсон издаде соло пиано албума Winter Stories, в който показва едно от многото си лица като експериментатор. В него направи великолепна поетична интерпретация на старата българска фолклорна песен „Бел ветер дуе“, която е чул през 90-те години в хорово изпълнение. Той има много силно отношение към българската традиционна музика.

23 ч., Bee Bop Café

Академичен джаз бенд при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Тази инициатива свързва ментори и преподаватели от университета със студенти. Те ще свирят заедно за първи път в този бенд в рамките на Plovdiv Jazz Fest.

8 ноември

18 ч. Bee Bop Café

Елин Рахнев чете своя поезия на фона на скандинавски джаз

Ще имаме възможност да чуем нещо рядко за последните години – Елин Рахнев да чете своята поезия на фона на скандинавски джаз по негов избор. Двете са много свързани и като естетика, и като настроение, и като атмосфера.

20 ч., Дом на културата „Борис Христов“

Милен Киров квинтет

Името на Милен Киров напоследък доста се споменава в джаз средите с неговите няколко формации. Той е също така многолик артист. Записите му понякога звучат много умозрително, замислено, вглъбено, а понякога – ако става дума за групата му от Пловдив „Фънки майнас“, можем да танцуваме и да се отдадем на забавление във фънки грууви бийт. Милен Киров е наистина много интересен музикант. Дълго време живее и работи в Лос Анджелис като професор по музика. Композитор е, а съвсем наскоро записа нов албум с германски колеги. Той ще бъде представен за първи път на сцената на Plovdiv Jazz Fest. В тази продукция участва още един българин – Кольо Карагьоргиев – наистина изумителен, виртуозен джаз китарист.

Лиз Райт секстет

Ще видим и чуем една стара любимка отново и на Plovdiv Jazz Fest, и на мнозина, които вероятно си спомнят онзи магически концерт от фестивала Opera Open през 2019 г. на Античния театър, в който тя бе в компанията на Симфоничния оркестър на Опера Пловдив. Лиз Райт е певица, която съдържа в себе си историята на американските музикални жарове на ХХ в. В различните си албуми пее блус, госпъл, джаз, поп и соул. Самата тя не обича да бъде определяна, но е много топъл артист с дълбок алт, който излъчва човеколюбие и любов. Извън музиката е занимава с готвене в своя уелнес ресторант в Чикаго и също така си има градина, в която отглежда зеленчуци за него. Обича дърветата, знаем тази прочута история с дръвчето на ръба на пропастта, което я спасява от смърт при катастрофа. Тя прояви желание да засади дръвче в Пловдив. Музиката, градинарството и отношението към храната се свързват още от детството ѝ, когато баща ѝ, който е бил пастор в църква, я карал не само да пее и да свири на пиано, но и да се грижи за храната съвсем осъзнато.

23 ч., Bee Bop Café

Джемсешън с Борис Петков

9 ноември

17:30 ч., Bee Bop Café

Концерт на учениците от Art Voice Centre

Вече се превърна в традиция децата от Art Voice Centre да изнасят концерт с джаз музика. Ще чуем нови таланти, водени от Руми Иванова – най-изключителна дама, която държи високо летвата на вокалното изкуство и развива у децата добрия музикален вкус. Те пеят великолепно джаз стандарти. Ще се представят под акомпанимента на Иван Гърбачев.

20 ч., Дом на културата „Борис Христов“

„Зона Це“

Ще започнем с легендарната българска група „Зона Це“. Те преживяват своя ренесанс през последните няколко години. Много силна, много впечатляваща музика на живо. Те са запазили тази свежест и енергия от преди две или три десетилетия. Ще отдадат почит на един от създателите на групата – Васко Пармаков. На пиано ще бъде Васко Спасов. Редом с него са Весилин Веселинов – Еко, Миро Иванов и Стоян Янкулов – Стунджи.

Снимка: Светослав Николов

Стоян Янкулов – Стунджи с Голямата награда за цялостен принос към джаза

Тази изключителна, изумителна личност вдига на крака залите и в България, и в Европа, и в Азия, и в Съединените щати. С музиката си и ритъма, който е вътре в него, заразява всички, независимо че е производен на българския фолклор.

Yellowjackets

Избрах неслучайно „Зона Це“ да бъдат преди Yellowjackets, които са последните наши гости, носители на наградата „Грами“. И двете групи са силно повлияни от фюжън музиката от 70-те и 80-те години. Yellowjackets са иконични за този стил. Те продължават да са във фюжъна и да го развиват по свой начин. Никога няма да забравя албумите им от този период. Един от най-големите ми любимци тогава беше Джими Хаслип. Сега ще видим друг басист на негово място, но неизменно в групата ще бъдат Боби Минцър, Ръсел Феранте и Уил Кенеди. Тези колоси на джаза ще поставят финалния акорд на Plovdiv Jazz Fest. Отдавна чакам този концерт. Слушала съм ги в края на 90-те в Зала 1 на НДК и преди десетина години в Sofia Live Club. Yellowjackets пристигат с 27-я си албум Fasten Up. Отново ще имаме възможност да се докоснем до енергията на тези хора, които се надяваме да свирят още дълги години.

Снимка: Roberto Cifarelli

Водещ на Plovdiv Jazz Fest ще бъде Вили Стоянов

Много очарователен водещ, той е сред най-добрите български джаз музиканти, композитори и аранжори и човек, който се чувства добре в различни жанрове – не само в джаза, но и в класическата музика. И също така умее да се изразява много добре и с думите. Очаквам го с нетърпение да излезе отново със своя тромбон и да разказва историите на джаза, преди да слушаме музиката.

В мрежата на Eventim все още има грандпасове за целия фестивал и билети за отделните вечери в Дом на културата „Борис Христов“.