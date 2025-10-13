Христо Йоцов изпълнява в Пловдив авторски концерт с Плевенска филхамония и свири със своя All-Star Big Band на Plovdiv Jazz Fest: „Нещата се развиват, но се и завръщат към начална точка. При мен това махало работи смислено и равномерно“

Два пъти слушаме Христо Йоцов в Пловдив в рамките на месец – на авторския му концерт с Плевенската филхармония през октомври и с неговия All-Star Big Band с Антони Дончев на рояла на откриването на Plovdiv Jazz Fest през ноември. Пловдив е град на любов към изкуството, отношение към културата, предавана във времето традиция. „За мен Пловдив е специално място. В неговия дух има нещо по-различно. То е трудно да се обясни, но хората съхраняват това усещане. Професията ми ми поднесе безброй възможности да бъда в Пловдив – още навремето с Младежкия джазов фестивал, по-късно – с Пловдивския джаз фестивал, работил съм с музиканти от Пловдив, като например проекта Next Step с Миро Турийски.“ – споделя своето специално чувство към този град Христо Йоцов в интервю по Jazz FM.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

И двата концерта са изцяло с негова музика – единият – в полето симфоничната, другият – на джазовата бигбендова музика.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

В авторския концерт на Христо Йоцов с Плевенската филхармония са включени разработената за голям оркестър част „Скорпион“ от сюитата „Зодиак“, Концерт за барабани и оркестър и Концерт за оркестър. Програмата свързва моменти от неговото творчество в период от 10 години.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

„Резултатът за мен е изключително вълнуващ и стимулиращ. Тази програма бе представена през февруари в Плевен и в София. Предстоящият концерт ще е премиерен за пловдивската публика. Диригент е брат ми Борислав Йоцов, който е и солист на „Скорпион“ от „Зодиак“. Реших да я направя за соло кларинет, щрайх, пиано и арфа, защото брат ми е Скорпион, я пиесата е ефектна. Концертът за барабани е от 2015 г. Той се оказва любопитен и търсен от мои колеги, жадуващи за произведения за барабани, тъй като няма писана такава литература в света. Откакто свиря на този инструмент, се опитвам да го превърна в нещо повече от ритмичен. Партията на солиста е абсолютно импровизирана и дава възможност на всеки да го постави по своите разбирания. Концерти за оркестър са писани малко, за мен бе удоволствие. Обожавам оркестъра и играта с цветове и възможности, с изявата на солистите и групите, с целия този пребогат ресурс, който предполага оркестърът в най-широкия си състав – с туба, флейта, бас кларинет и т.н. Това е мащабна пиеса. Когато Плевенската филхармония го изпълни, чух това, което бе в главата ми. Тръпна тази програма да бъде представена на пловдивската публика.“ – разказа авторът в навечерието на концерта.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

Отношението на участващите музиканти е висока оценка за Концерт за оркестър. В навечерието на премиерата Плевенската филхармония бе като кошер, който жужи от вълнение – творбата е писана специално за тях. Това предизвикателство съставът прие с особено достойнство заради оказаната чест. Но тук рецепцията е само един от аспектите на взаимодействието. Плевенската филхармония и Христо Йоцов работят заедно вече 7 – 8 години. „Когато пишех нотите, си представях конкретния човек, който ще ги изсвири. Оркестърът се мобилизира, събра се и се наля с енергия и със самочувствие, което за мен бе най-огромното щастие и радост. С усмивка приех това.“ – споделя Христо Йоцов.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

Концертът на 11 октомври от 19 ч. в зала „Борис Христов“ е в партньорство с Камерна сцена Пловдив на Петър Салчев с подкрепата на Община Пловдив и е част от програмата на Есенен салон на изкуствата.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

Концертът за барабани прозвуча на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен, на който Христо Йоцов бе основен преподавател и на който чествахме неговия учител проф. д-р Добри Палиев. Произведението задължава солиста към най-високо ниво със свободата, която той има, изпълнявайки произведение така щедро отворено за приноса на самия интерпретатор. „Творбата е извън рамките на познатата класическа традиция всичко да е изсвирено на ноти. Това задължение към свободата прави нещата по-трудни, защото ставаш съ-творец в изсвирването на тази пиеса.“ – посочи Христо Йоцов. Той разказа, че когато от чужбина го попитат за представяне на този концерт, първо изпраща щима на барабаните.

Снимка: Светослав Николов

В Шумен го изпълни ученикът на проф. Христо Йоцов Калоян Минчев – първо в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а след това – в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. В момента той е солист на Оркестъра за народна музика на БНР. „Калоян Минчев е първият човек в България, който има кураж да поиска разрешение от мен да го изсвири. Много се зарадвах, защото събитието за такъв човек от този етап от кариерата му е от огромно значение. Ти видя лицето му, след като го изпълни със Симфониета Шумен. Той бе толкова щастлив, толкова невярващ от това, което се случи, още повече, че го направи пред свои бивши съученици, нещо повече – и пред своите учители – всички от фамилията Палиеви и още преподаватели от НМУ, с които той е израснал. Представяш ли си как се чувства човек да свири пред учителите си и пред автора на произведението?!“ – описа емоцията Христо Йоцов като поздрави Калоян Минчев, както и Jazz FM за фестивала.

Снимка: Светослав Николов

Организиран от Общински младежки дом – Шумен с партньорството на радиото ни, през тази година на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен се обучаваха, слушаха концерти и музицираха 19 ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София, Националното училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, профилираното в изкуствата СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен. Незабравимо ще остане и удивлението на цялата аудитория, чула тази силно въздействаща творба на Христо Йоцов.

Снимка: Светослав Николов

Следващата изява на музиканта в Пловдив ще бъде на 7 ноември от 19:30 ч. , когато с концерт на неговия All-Star Big Band с Антони Дончев на рояла, ще бъде открито новото издание на Plovdiv Jazz Fest. Фестивалът се организира от Мирослава Кацарова, с която Христо Йоцов има дългогодишно сътрудничество. „Мира и нейният съпруг Танко са едно от най-светлите явления в живота ми. Те излъчват позитивност и вяра в доброто, желание да направят всичко възможно, за да бъде осъществена тази мечта да възвърнат джаз фестивала в Пловдив.“ – сподели Христо Йоцов. Той посочи, че форматът на Plovdiv Jazz Fest е както той помни джаз фестивалите през 80-те, когато те са били истински, както се изрази той. „Днес твърде много се смесва желанието да се направи джаз фестивал, а той да има публика като за рок концерт. Тези две неща не можеш да ги свържеш механически, а друга обосновка няма. Джазовата музика си има своето място, и то не е на стадиона, на място, където да има случайно попаднали хора. Тя изисква своята публика. Затова се радвам, че в програмата са подбрани стойностни музикални проекти. Видяхме много имена от световния джаз и това е просто разкошно. Да открием този фестивал е огромна чест.“ – очаква събитието Христо Йоцов.

Снимка: Plovdiv Jazz Fest

Той припомни, че All-Star Big Band е бил създаден по време на пандемията, която Бигбендът на БНР не е можел да участва на „Варненско лято“. „Тогава с Тони решихме да съберем състав и така се появи All-Star Big Band.“ Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M с подкрепата на Община Пловдив и Министерството на културата. Вторият концерт за вечерта ще бъде на Виктория Толстой с Якоб Карлсон трио. Jazz FM е медиен партньор. Концертът връща Христо Йоцов към два важни момента от началото на неговия творчески път – работата му с Бигбенда на БНР, за който пише и аранжира, както и съвместния проект с Антони „Акустична версия“. „Тези неща, които са били отправна точка и трамплин в моята кариера, съществуват и работят и днес. All-Star Big Band е бендов вариант на „Акустична версия“. Аз се уповавам на това, че в живота на човек има цикъл, кръговрат и нещата никога не са в застой, те се развиват, но се и завръщат към начална точка. При мен това махало работи смислено, равномерно и не ми пречи. Тези точки – и бендът на радиото, и нашата обреченост с Тони да сме заедно, ме съпътстват и до ден-днешен.“ След основаването си за „Варненско лято“ All-Star Big Band свири на Autumn Jazz Fest в Плевен, а тази година, но с Николай Костадинов на рояла, откри Банско джаз фестивал.