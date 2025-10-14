В Yellowjackets всичко е за групата. „Това е честна музика от сърцето, по която много сериозно работим.“ – казва Боб Минцър в интервю по Jazz FM

Yellowjackets е група със завидната 47-годишна история, която се обновява като състав, но като идея запазва основна характеристика – четирима членове участват равноправно „Винаги мислим за голямата картина, групата стои над мненията и желанията на отделните членове.“ – разказва Боб Минцър в интервю по Jazz FM. При тях всички интересни елементи се подреждат идеално като в пъзел от много части. „Голяма част от това е емпатията, да си внимателен към другите, да им даваш право на участие във формирането на целите и идеите на групата, дори когато те влизат в противоречие с твоите желания и идеи.“ – описва механизма на функциониране на Yellowjackets Боб Минцър.

Той вижда въздействието на групата върху себе си за тези 36 години, през които е част от нея. „Да имаш равноправно участие като композитор и музикант е освобождаващо чувство, което ти дава голям простор. Имаш огромно пространство да създаваш и да бъдеш креативен, зная, че каквото и да направя, то ще бъде прието и подкрепено от другите в групата.“ За нея той допринася като композитор и инструменталист. „Използвам композирането като средство да създам среда, в която се чувствам комфортно и в която най-добре ще бъде представено присъствието на другите членове на състава. Като инструменталист тук имам възможност да бъда себе си и да допринасям по начин, който наистина да влияе върху посоката и звученето на музиката.“

„Ние се опитваме да намерим такъв начин да свирим и да пишем, който да задоволи нашата интелектуална любознателност и да се превърне в средство за музикален разговор с останалите в групата. Не е задължително да си запален почитател на джаза, за да харесваш музиката на Yellowjackets. А пък феновете на джаза и дори музикантите ще останат доволни от комплексността и интересните елементи в композициите и аранжиментите. Това е честна музика от сърцето, по която много сериозно работим.“ – казва още Боб Минцър в интервюто за Jazz FM.

Вече близо 50 години Yellowjackets ни показвате, че трябва да живеем в мир и ни напомнятe, че сме заобиколени от красота. Изяществото на вашата музика толкова дълбоко се е отпечатало върху нас през годините, в които сме съпътствани от нея. Моля Ви да ни разкажете за музикалния свят, който Yellowjackets създават и за идеята, която ви е водила през всичките тези години.

Мисля, че основното качество на групата, създаващо описаната от Вас среда на мир, хармония и сътрудничество, е че тя няма лидер. При нас е истинска демокрация, в която четирима участваме наравно и заедно вземаме решения по отношение на музиката и на всичко останало. Това е нещо, което наистина ценим и което поддържаме. Винаги мислим за голямата картина, групата стои над мненията и желанията на отделните членове. Всичко е за групата.

Какви са механизмите, по които функционира Yellowjackets? При вас всичко се подрежда идеално като пъзел. Как го постигате колективно?

Голяма част от това е емпатията, да си внимателен към другите, да им даваш право на участие във формирането на целите и идеите на групата, дори когато те влизат в противоречие с твоите желания и идеи. Отново, всичко се свежда до това да виждаш цялата картина, голямата картина и да се грижиш всичко в нея да е винаги хармонично. Което не означава, че нямаме несъгласия, но тогава оставяш егото си настрана и се подчиняваш на колектива. Това е най-важното.

Как Yellowjackets Ви промени и как бе част от вашето развитие като музикант и като личност, като характер?

Много съм се променил през тези 36 години, през които съм с групата. Първо, самата структура да сме без лидер е среда, в каквато до такава степен не съм попадал преди. Винаги бях работел за лидери като в групите на Бъди Рич, Тад Джоунс, Джако Пасториъс. И второ – да имаш равноправно участие като композитор и музикант е освобождаващо чувство, което ти дава голям простор. Имаш огромно пространство да създаваш и да бъдеш креативен, зная, че каквото и да направя, то ще бъде прието и подкрепено от другите в групата. Това прави средата толкова плодородна за твоето развитие, тъй като можеш да си себе си, да опитваш всичко, тъй като винаги ще имаш подкрепата на твоите колеги.

Това, което казвате за структурата, позволява на всеки от вас да постигне максимума на своя потенциал и да даде всичко от себе си на групата и нейната музика. Какъв е Вашият принос към нея, кое е основното, което вливате в Yellowjackets от Вашата собствена перспектива?

Използвам композирането като средство да създам среда, в която се чувствам комфортно и в която най-добре ще бъде представено присъствието на другите членове на състава. Така че композициите ми дават възможност да оформя среда, в която искам да свиря и в която на хората, с които съм, им е приятно. Това е в това отношение. А що се отнася до ролята ми на инструменталист, тук имам възможност да бъда себе си и да допринасям по начин, който наистина да влияе върху посоката и звученето на музиката. Казвайки това, всеки път, когато има промени в състава, се променя и музиката спрямо новия участник. Тя се адаптира към неговия начин на музикално мислене и изразяване. Така че, когато има промяна в състава, спрямо нея настъпва дълбока промяна и в музиката. Приемаме тази промяна и чрез нея капитализираме приноса на новия колега, адаптирайки се всички останали.

Същността на джаза е в предаването на традицията чрез новаторство и в постоянно движение напред. С промените, за които разказахте, правите най-доброто във всеки конкретен момент. Моля Ви да ни разкажете от позицията на Вашия богат опит, какво е основното в музиката, което винаги трябва да държим във фокус?

Изкуството е субективно – това е на първо място. На второ – има толкова много различни подходи, различни аромати и цветове. Има различни нива на абстракция или опростяване. Като музиканти, композитори, изпълнители ние се опитваме да намерим такъв начин да свирим и да пишем, който да задоволи нашата интелектуална любознателност и да се превърне в средство за музикален разговор с останалите в групата. Това винаги е бил фокусът за мен. Разбира се, когато Yellowjackets са започнали, те са били по-скоро аренби група. С усложняването на музиката мелодиите остават запеваеми, което е почеркът на групата. Не е задължително да си запален почитател на джаза, за да харесваш музиката на Yellowjackets. А пък феновете на джаза и дори музикантите ще останат доволни от комплексността и интересните елементи в композициите и аранжиментите.

Моля Ви накрая да ни разкажете за предстоящия концерт в Пловдив. Какво има в програмата, която подготвяте за нас, тръпнещите от вълнение да ви чуем, да се срещнем в такъв неповторим момент с легендарните Yellowjackets.

Тъй като имаме 47-годишна история, можете да си представите колко е голям репертоарът, от който можем да избираме. Ще има музика от всичките различни периоди на групата. Обичайно в голяма част от концерта се фокусираме върху най-новата ни продукция. В случая това е албумът Fasten Up, който записахме преди няколко години и който бе издаден по-рано през тази. Ще изсвирим три или четири пиеси от този албум, а после ще се върнем назад във времето и ще поднесем пиеси, които са претворени за сегашния състав на групата. А той е много различен от първоначалния – друг барабанист, друг басист, друг саксофонист. Ръс Феранте е последният останал от първоначалния състав. Говорим за дългогодишна връзка. Ръс е в Yellowjackets от 42 години, Уил Кенеди – от 42, аз – от 36, а басистът – от 10. Така че доста време вече свирим заедно.

И създавате наследство. Наследството на Yellowjackets. Как бихте го описали?

Истинско сътрудничество. Четирима много внимателни, грижовни и чувствителни един към друг ду́ши, които са прекарали много време върху изработката на музикален език, удобен за всеки от нас, които се свързваме много близко с аудитории по целия свят – млади и стари. Това е честна музика от сърцето, по която много сериозно работим. И всеки от нас самостоятелно е работил много, за да бъде възможно най-добър като музикант. Хората, които ни чуят, разбират всичко това и оценяват това, което правим. За което съм много благодарен!

И ние сме ви благодарни, че идвате в България за този незабравим момент, в който ще сме заедно. Благодаря много и до скоро!

Благодаря Ви за хубавите въпроси. Беше ми приятно да поговорим. Ще се видим в България!

Слушаме Yellowjackets на Plovdiv Jazz Fest на 9 ноември в закриващия фестивала концерт. Фестивалът се организира от Blue M на Мирослава Кацарова с подкрепата на Министерството на културата и на Община Пловдив. Jazz FM е медиен партньор.