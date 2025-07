На Банско джаз фестивал: за първи път на живо у нас New York Voices, Нилс Ландгрен, Катрин Ръсел, детето чудо Йойока, премиерно като лидери идват Джон Бийсли и Кристиан Александров, в световни проекти слушаме Христо Вичев и Петър Славов

Топ звезди на джаз сцената, носители на многобройни отличия, включително „Грами“, като New York Voices, Нилс Ландгрен и Катрин Ръсел идват за първи път в България на Банско джаз фестивал. Премиерно като лидери у нас слушаме Джон Бийсли и живеещият в Канада Кристиан Александров. Ще се удивим на детето чудо Йойока в проект с българско участие – на представилия се за първи път у нас именно на Банско джаз фестивал и свирил само тук Христо Вичев, който работи в САЩ. Друг българин отвъд океана – Петър Славов, ще свири с Джери Бергонзи и Джордж Гарзоун. Фестивалът представя в началото на перспективна кариера Султан Стивънсън и Анат Коен. Джаз палитрата на голямата сцена на площада допълват Габриел Палачи, Сара Ленка, Димитрис Василакис. Множество български изпълнители подготвят специални проекти за фестивала. Откриването ще е със Звезден бигбенд на Христо Йоцов, тримата Козирози Вили Стоянов, Михаил Йосифов и Димитър Льолев представят написана от всеки от тях музика в CapriHorns, Ангел Демирев ще ни срещне и с акустичното, и с електрическото си трио за първи път в един концерт в оригиналните състави на формациите. Борислав Ясенов ни запознава със своя нов проект, ще танцуваме с Oldies Goldies, по света ще ни понесе Калоян Куманов, а Камелия Тодорова ще направи обзор на кариерата си във финалната концертна вечер. Своя дебют на голяма сцена в лидерска роля ще направи Борис Петков като награда за блестящото си представяне на сцена „Млади таланти“ миналата година.

От 1 до 10 август джазът ще звучи в Банско от сутрин до вечер. От тази година концертите започват с час по-рано от досега. В 10 ч. в началото на Алеята на джаза ще слушаме изпълненията на ученици в новата програма „Децата в джаза“. Програмата се реализира в партньорство с Jazz FM и ще бъде с водещ – програмният директор на радиото Светослав Николов. Ежедневно с тях ще работи Любомир Денев, в обучението ще се включват и Вики Алмазиду и Стефка Оникян. Час по-късно ще сме на сцена „Млади таланти“ в парка. Бъдещите големи звезди ще изнасят от 17 ч. концерти и на джаз точки в града, които тази година вече са три – на улиците „Гоце Делчев“ при номера 6 и 34, както и на „Захари Зограф“ № 2. Участниците на сцените „Децата в джаза“ и „Млади таланти“ ще се обучават в Банско джаз академия. Ярки имена от основната сцена ще са лектори в модула, воден от Светослав Николов. В другия модул на академията с младите дарования ще работят утвърдени имена от българския джаз – Вили Стоянов, Михаил Йосифов, Милен Кукошаров, Павлета Семова. Изявите на сцена „Млади таланти“ ще са последвани от традиционните образователни и творчески забавления в парка за цялото семейство.

Втори нов елемент в тазгодишното издание на Банско джаз фестивал е отварянето за широката публика на разговорите на журналисти с авторитетите в джаза в „Джаз кафе“ от 15 ч. в Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894“. Всеки почитател на музиката също ще може да зададе своите въпроси на артистите, формиращи жанра днес. Нови в тазгодишното издание на фестивала са и срещите със съвременни български автори от 16 ч. в Дом на изкуствата, от който започва Алеята на джаза. За трета година ще научаваме повече за историята на българското джаз изкуство в „На чаша вино с…“ от 18 ч. в читалището. Пъстротата на джаза ще опознаваме на новата „Световна сцена“ в парка от 19 ч., от която ще откриваме как чрез джаза се претворяват национални традиции – на българската поп култура, на Ирландия, на Молдова и др. А след концертите на Голямата сцена на площада от 20:30 ч. почти до полунощ музиката се пренася на джемсешъни в Ginger Bar & Dinner в обмен на творчески идеи и енергии.

Входът за всички събития е свободен.

ПРОГРАМА НА ГОЛЯМАТА СЦЕНА

1 август

All Star Big Band на Христо Йоцов

Христо Йоцов представя свои оригинални произведения, композирани или аранжирани за бигбенд. Те са написани в периода от 1982 г. насам. На сцената музикантът ще е с впечатляваща формация от изключителни музиканти: Михаил Йосифов, Георги Стойков, Ивайло Благоев, Алекс Витков – тромпети, Велислав Стоянов, Иван Мелин, Макс Стоянов, Димитър Стоев – тромбони, Иван Димитров, Кристиан Кръстев, Арнау Гарофе, Иван Иванов (Македония), Венелин Георгиев – саксофони, Борис Таслев – бас, Николай Костадинов – пиано, Краси Зафиров – китара, Цоньо Цветков – перкусия. Христо Йоцов е роден в семейство на музиканти. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа по ударни инструменти на проф. Добри Палиев. Военната си служба отбива в Ансамбъла на строителни войски, където свири в духовия оркестър. Там прави и първите си опити като аранжор. Дълги години пише аранжименти за Бигбенда на Българското национално радио, част от тях са и издадени на плочи. През 1982 г. основава с Антони Дончев „Акустична версия“ – формация, която прави впечатление в европейски мащаб и печели престижни награди в Белгия и в Германия, съответно през 1985 г. и 1986 г. От 1989 г. води клас по ударни инструменти в катедра „Поп и джаз“ на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, където е професор. В нетрадиционните Часове по джемсешън той приканва младите артисти да музицират заедно, да опознават джаз традицията и да се откриват и усъвършенстват в нея. Сред неговите партньори на сцената са Йълдъз Ибрахимова, Милчо Левиев, Симеон Щерев и мн. др. Има издадени над 30 албума за български и чуждестранни компании – както на „Акустична версия“, така и на своите авторски проекти, като „Джаз котки“ и Yo-Yo Band.

Джон Бийсли трио

Двукратен носител на наградата „Грами“ за аранжимент, с 12 номинации за отличието (за аранжимент, за голям джаз ансамбъл, за соло и за инструментален албум), с две номинации за „Латино Грами“ за аранжимент, с номинация за EMI за музикален ръководител Джон Бийсли е визионер, започнал кариерата си в групи на Майлс Дейвис и Фреди Хъбард. Свирил е с Даян Рийвз, Шака Кан, Крисчън Макбрайд. Носител е и на най-престижната музикална награда на Нидерландия Edison в категорията за най-добър вокален албум с Мария Мендес. Най-новият му проект е с Бигбенда на Радио Франкфурт – записано на живо посвещение към групата Return to Forever. Преди това той сбъдва мечтата, която има още от детство – да създаде бигбенд. С MONK’estra издава три албума, първите два от които са изцяло с композиции на Телониъс Монк, а в третия добавя и свои произведения. Така през годините свързва своето име както с поддържането на традицията на бибопа, така и с очертаване на нови тенденции, включително в афрокубинския джаз-рок. На Банско джаз фестивал Бийсли ще представи и музика от предстоящия албум, посветен на Майлс Дейвис. От юли миналата година той е Председател на Борда на директорите на Международното общество на джаз аранжорите и композиторите. Джон Бийсли обича да слуша и изпълнява музика на живо. „Няма друго такова чувство на света. Невероятно е!“ – казва той в интервю по Jazz FM.

2 август

The Oldie Goldies

The Oldie Goldies ни връщат във време, когато хората са били завладени от идеята чрез танц да се откъснат от проблемите на ежедневието. Техните кавъри и оригиналната им музика зареждат с бодрост и оптимизъм. Ще ни ги вдъхнe международна група от музиканти: Велека Цанкова – вокал, Александър Миланов – тромпет, Александре Мерансиен – алт саксофон, Арнау Гарофе – тенор саксофон, Станислав Арабаджиев – пиано, Борислав Илиев – китара, Васил Хаджигрудев – контрабас, Борислав Петров – барабани. Групата е създадена от Борислав Петров от нуждата в София да има състав, който да свири в този стил на общността от суинг танцьори. Репертоарът ѝ включва над 60 заглавия – песни и пиеси, а в дебютния албум са 15. Тя изпълнява кавъри на Дюк Елингтън, Каунт Бейси, Бени Гудман, Глен Милър, Фетс Уолър. Сред заглавията са хитове като Don’t Be That Way, All That Meat and No Potatoes, All of Me, Come Rain Or Come Shine, но и по-малко познати композиции. Аранжиментите са подходящи за танци, но в тях винаги има нещо предизвикателно, музикални изненади, за да се случи „играта“ между танцьори и музиканти. Дебютният албум на групата Happy Feet е наречен по едноименното произведение на Арнау Гарофе. „То е много весело. Идеята е хората да могат да се радват и да танцуват върху тази музика. Надяваме се, че краката на хората, които слушат, ще са щастливи.“ – сподели музикантът, представяйки продукцията в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM.

Габриел Палачи трио

Габриел Палачи дава модерния поглед върху тангото и други течения в световната музика с импровизации, фюжън елементи и електроника. Тя прави желанието за танц неустоимо, изпълнена е с жизнерадост и изпълва с вълнение. Това е и основното чувство, с което музикантът идва у нас: „Много се вълнувам, че за първи път ще бъда в България. Ще свиря с триото си. В основата на музиката ми е латино джазът. В нея влизат най-разнообразни влияния. Обичам да свиря танго джаз с афро-кубински влияния в ритъма, фънк и близкоизточна музика. Опитвам се да събера музика от целия свят, която е дала отражението си върху мен.“ – каза той на пресконференцията за фестивала, като се включи от Буенос Айрес. И посочи колко се радва, че в Банско ще бъде с приятели, един от които познава от много години – Кристиан Александров.

3 август

Борис Петков проект с Арнау Гарофе, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, Вики Алмазиду

Ангажиментът на Банско джаз фестивал да отваря път към публиката на ново поколение артисти отвежда талантливия композитор, аранжор и пианист Борис Петков към дебюта му като лидер на голямата сцена. Това е неговата награда за отличното представяне на сцена „Млади таланти“ миналата година. Включил се в този модул и през 2023 г., той вече две години усъвършенства своята подготовка на Банско джаз академия. Борис Петков ще ни предложи свои композиции, както и преработки на произведения на Милчо Левиев – негов духовен баща. Така с музика той ще разкаже за живота и за израстването си в изкуството чрез примера на големите. „Реших в първата част на концерта да се насоча към композиции в различни стилове, като преобладава класическият елемент, както Милчо прави цял живот като извор на вдъхновение. Във втората част ще го почетем с изпълнение на негови композиции, разпределени за нашата формация и за специалния гост Вики Алмазиду, която ще представи филмовата му музика, превърната в песни. Ще се опитам моите клавирни изпълнения да са повлияни от неговата безграничност.“ – каза на пресконференцията за Банско джаз фестивал Борис Петков. В групата са Арнау Гарофуе, Васил Хаджтрудев, Стоян Янкулов – Стунджи, което отново илюстрира приемствеността. Концертът ще отбележи първата изява на Борис Петков като лидер на проект на голяма сцена. „Това е голяма отговорност, той ме стимулира и задължава да надскоча границите на това, което вече зная. Като бънджи скок е, а прекрасните музиканти са въжето, което ме крепи.“ – каза още на пресконференцията Борис Петков.

Катрин Ръсел трио

Любознателен почитател на джаза и задълбочен негов изследовател, носителката на „Грами“ Катрин Ръсел пази паметта за наследството, като в своите проекти претворява по съвременен начин и в съхранена ретро естетика значими произведения от миналото, останали в историята. Някои от тях светът пее и до днес, но паметта за други е избледняла – и това са повечето, върху които тя се спира. Общото между тях е, че в сюжетите си чрез ситуации от обичайното ежедневие те пресъздават дълбоко съкровени чувства, задават въпроси и искат да узнаят повече за живота. Тя представя джаза като лично преживяване, кани слушателите да го открият в себе си и да се изразят чрез него. В музицирането с партньорите на сцената Катрин Ръсел постига пълно сливане, илюстриращо сплотяващата сила на джаза. Дъщеря на музиканти, високо ерудирана, със силно развито чувство за музиката, тя в дълбочина осмисля музикалния материал и го поснася елегантно. Баща ѝ Луис Ръсел е бил пианист и бенд лидер, дългогодишен музикален директор на Луис Армстронг. Майка ѝ – Карлин Рей, е участвала в култовата женска група от 40-те години International Sweethearts of Rhythm, името ѝ свързваме и с легендарната Мери Лу Уилямс. Заради тях Катрин Ръсел израства с класическа музика, блус и джаз. В началото на кариерата си тя е беквокалист на Пол Саймън, Дейвид Боуи, в Steely Dan. През 2006 г. започва солова кариера. „Музиката е нещо колективно – тя събира хората заедно, за да си прекарват добре, за да танцуват, ако имат настроение да го правят. Това е нещото, което искам да предам на хората – доброто чувство и усещането за забавление.“ – казва Катрин Ръсел в интервю по Jazz FM през 2013 г. Същевременно тя продължава да осъществява мисията си към музиката и като преподавател, каквато е била професията ѝ по-назад във времето.

