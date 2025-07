Султан Стивънсън преди концерта си на Банско джаз фестивал: „Обичам музиката, която е свързана с реалността, произнася истината и е пълна със смисъл“

Султан Стивънсън е младата звезда на британската джаз сцена, когото ще имаме щастието да чуем на Банско джаз фестивал в началните стъпки на неговия възход. През тази година той издаде втори албум, който отново впечатлява със задълбоченост в осмислянето на музиката и като автор, и като изпълнител. За него тя е нещо съвсем естествено и органично, силно духовно преживяване, средство да опише света в неговата цялостност – видим и духовен ведно. „Обичам джаза, защото той ми дава възможност да изразявам идеи, емоции, чувства по различни теми по начин, по който в думи и в писмен вид не мога. В него всичко е много прозрачно. Каквото усещаш вътре в себе си, се появява в музиката. Обичам музиката, която е свързана с реалността, произнася истината и е пълна със смисъл. Искам да направя хората щастливи, да ги накарам да танцуват, да си прекарат добре и да се забавляват.“ Неговият концерт на Главната сцена на Банско джаз фестивал е на 7 август.

Защо се посветихте на джаза? Защо го обичате и как изразявате тази любов в своята музика?

Обичам джаза, защото той ми дава възможност да изразявам идеи, емоции, чувства по различни теми по начин, по който в думи и в писмен вид не мога. Баща ми истински обича джаза и ми е пускал тази музика още като дете. Отраснах с нея. Да свиря джаз го прави щастлив. И тъй като за мен на първо място е семейството – каквото го прави щастливо, прави щастлив и мен.

А когато Вие сте щастлив, публиката е щастлива.

Точно така, всички са щастливи!

Разкажете ни за живота – истинския живот – когато той влезе в джаза, излиза преобразен, нали така?

Да, разбира се. Тъй като, когато свириш джаз, през по-голямата част от времето импровизираш. Така че не можеш да лъжеш за това как се чувстваш – то излиза в твоето изпълнение. Всичко е много прозрачно. Каквото усещаш вътре в себе си, се появява в музиката. И това ми харесва. Обичам музиката, която е свързана с реалността, произнася истината и е пълна със смисъл.

Как чувствате, че джазът преобразява? Как той променя фокуса ни, как моделира нашия поглед върху живота и как ни дава стимул за действие? Как джазът ни прави по-добри хора?

Прави ни по-добри хора, защото… Много труден въпрос. Той се създава в чистота на емоциите. Чистотата, истинността са присъщи за джаза. Той идва от сърцето, от мислите в даден конкретен миг. Същевременно се създава в момента, за разлика от останалата музика, която е предварително измислена. А при джаза всичко е в реално време. Затова той е толкова важен и хората го приемат лично.

Моля Ви да разкажете за музиката, която ще представите на Банско джаз фестивал, но в по-широк контекст – какво е характерно за Вашия почерк и как ще чуем това в Банско?

На Банско джаз фестивал ще чуете мои оригинални композиции – предимно музика от втория ми албум, но и от първия. Вторият излезе в края на март тази година от Edition Records. Това е музика, вдъхновена от вярата и изразява моята идентичност като музикант, израснал в Лондон, но от карибски произход. Надявам се тя да направи хората щастливи. Искам да направя хората щастливи, да ги накарам да танцуват, да си прекарат добре и да се забавляват. Това е целта.

Снимка: Светослав Николов

Интервюто с музиканта е направено по време на Jazzahead! в Бремен. Работата на изложението авторът проследи с подкрепата от Национален фонд „Култура“, програма „Мобилност“, по проект на Асоциация Фестивалите в България.

Jazzwise пише за Султан Стивънсън, че дебютът му е впечатляващ с едновременно класически и съвременен език, който отразява дълбока любов към Макой Тайнър, Хърби Хенкок и Кени Къркланд, както и към госпъл и фънк музиката. „Изпълнен е със силата и увереността на много по-опитен музикант. Албумът излъчва спокойствие и топлина, точно какъвто е самият му създател.“ – пише през 2023 г. изданието за Faithful One. Две години по-късно Jazzwise коментира El Roi с думите: „Чувства се по-тих, по-съзерцателен, по-рафиниран, докато Стивинсън дестилира всички тези влияния в свой собствен звук. Мелодиите му са прости и лирични. Той оставя музиката да диша. Неговите сола са осмислени, той никога не преиграва. Албумът носи чувство за мир, който (вероятно) идва с вярата и себепознаването.“

Банско джаз фестивал се организира от Асоциация Фестивалите в България и Община Банско с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM е медиен партньор. Всички събития са при вход свободен. Платена е единствено зоната със седящи места пред Главната сцена. Билети за тях се продават в мрежата на Eventim тук.

Още за Султан Стивънсън на страницата на Банско джаз фестивал.

Фестивалът във Фейсбук е тук, а събитието за 2025 г. е тук.

Интервюто за Jazz FM с Джон Бийсли, друга от звездите на Банско джаз фестивал тази година, можете да откриете тук: Креативност, честност, оригиналност в музиката на Джон Бийсли на Банско джаз фестивал. „Искам да пленя въображението на слушателите“ – казва той преди първия си концерт у нас като лидер - Jazz FM