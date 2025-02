Музика с позитивна енергия – приятна за слушане и интригуваща като аранжимент и изпълнение: „Отново в играта“ (2024 г.) на Борислав Ясенов

Преди представянето на албума „Отново в играта“ на Борислав Ясенов в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM, неколкократно спирахме вниманието си върху тази музика. Разказахме за концерта в Пловдив през лятото на 2024 г., а след това албума чухме в Desafinado. Сега продължаваме подробното му представяне с гостуването на автора и изпълнител в студиото.

Какво казва заглавието цялостно за албума? Носи ли то в себе си идеята за завръщане?

Има такава закачка. Пиесата „Отново в играта“ най-истински показва това, което е интерпретирано и заложено като емоции в албума – тя е много разнообразна и носи позитивната енергия, която съм търсил за целия албум. Това е музика, която е приятна за слушане и интригуваща със своя аранжимент и начин на изпълнение.

„Необятно“ е много съкровена пиеса, която е с лирическа насоченост. Затова съм избрал боса новата като стил. Но при мен винаги стилистиката е в синтез. Тази колаборация води до модерен джаз с емоционална насоченост. Всичко в пиесата – басова линия, акорди, акомпанимент, е разписано и изисква строга класическа интерпретация. Подходът към пиесите ми е винаги такъв – те не са 12-тактов блус или нещо подобно, а са построени от класическа гледна точка по дялове, с много сериозен аранжимент, който предлагам на колегите и те го доразвиват.

Не са много образците на флейта в джаза, но те са много ярки. Как продължавате традицията?

Флейтата има своето място в джаза, и то много сериозно. Тя е харизматичен инструмент, силно експресивен. С него музикантът има добри възможности за изява на различни емоции. Флейтата отдавна присъства в джазовата музика, има своето специфично място и внася аристократизъм и разкош в звучността. За мен трактовката на звука е много важна. Тя може да бъде емоционално изложена в различни измерения на човешката душевност – и много съкровени, и много агресивни; и много енергични, и по-баладични. Дори в регистровия си диапазон флейтата може да бъде отчетена в тези различни стилове и направления като начин на звучене.

„Слънчево“ е една от любимите ми пиеси. Дори се чудех дали да не озаглавя така албума. Тя отговаря на идеята да носи позитивно настроение и удоволствие от музиката. Пиесата е в тривременен размер под влияние на валса и се получава джаз валс. Мелодически в нея има полъх от филмовата музика от 80-те и 90-те. В аранжимента като джаз валс има унисони, засечки и други характерни за джаза прийоми. Тя внася слънчево настроение.

Преди да чуем „Спомен“, да се върнем в спомените за Вашата връзка с музиката и флейтата.

Свиря на флейта благодарение на моите родители. Записаха ме на уроци в края на първи клас. Започнах на пиколо. Едва ли съм имал представа какво ще последва. Но ето, че си завърших средното и висшето образование, имах специализации, написах дисертации. Навлязох освен в изпълнителската, и в теоретичната дейност, като съчетах и емпиричния метод – практическо изпълнение на пиеси на концерти и творческа работа като композитор, и теоретичния. Благодарение на моите преподаватели ми се осветлиха много истини. Отделно е дръзновението, което трябва да постигна като творец и да предам на публиката, било то с класическа или джазова музика. Много важен момент бе, че се развих в барока и джаза. Основната тема в дисертацията ми бе импровизацията в тези два жанра.

„Отново в играта“ (издател: Riva Sound) на Борислав Ясенов слушаме в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 12 февруари от 19 ч. с повторение на 15 февруари от 14 ч. Целия разказ на автора и основен изпълнител можете да чуете в плейъра под заглавието. Скоро в тази публикация ще откриете текста на всичко разказано от Борислав Ясенов при гостуването му в студиото ни.