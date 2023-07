Шест вечери с 11 концерта през юли и август в десетото юбилейно издание на фестивала „Джаз в Бургас“

С концерт на Гвардейския представителен духов оркестър с диригент главният диригент на Българската армия подп. Ради Радев при свободен вход на площадката на КЦ „Морско казино“ тази седмица започна десетото юбилейно издание на фестивала „Джаз в Бургас“. „За това десетилетие успяхме изключително много да зарадваме почитателите на джаза сред бургаската общественост. Те с трепет очакват тези летни събития. Много сме щастливи, че ги има отново и отново.“ – коментира в интервю по Jazz FM програмният директор на „Джаз в Бургас“ Маргарита Димова-Манова – съорганизатор на фестивала заедно с Община Бургас.

Всички останали концерти са на сцената на Експозиционен център „Флора“ в Приморски парк. Билети за тях се продават на касите на центъра, на Часовника и в мрежата на Eventim.

Снимка: Джаз в Бургас

На 13 юли Бигбенд Бургас с диригент Анастас Камиларов ще се изявят със свои инструментални изпълнения и със специалното участие на Александра Георгиева и Аглая Тодорова от класовете по поп и джаз пеене на Националното училище по музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Вторият концерт за вечерта представя новия проект Bluetronic на Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски и Младен Димитров.

В петък, на 14 юли, ще слушаме на живо новия албум на Desy and The Shiny Stockings на Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов.

След това в авторския проект на Ангел Заберски „Танцуващите музиканти“ ще чуем негови композиции, изпълнени с Михаил Йосифов и Симфониета Враца под диригентството на Христо Павлов. Гост-музиканти са Димитър Карамфилов и Стоян Янкулов – Стунджи.

Бургаската фамилия Дончеви ще са в центъра на следващото събитие. На 15 юли слушаме театралната музика на Кирил Дончев в изпълнение на синовете му Антони и Георги и приятели – Росен Захариев и Димитър Семов.

Във втория концерт за вечерта в Бургас гостува Йълдъз Ибрахимова, която ще музицира с Живко Петров, Димитър Карамфилов и Христо Йоцов.

Концертите от „Джаз в Бургас“ продължават през август с още четири събития. На 11 август новия си албум представя Евден Димитров заедно с Божидар Василев, Денис Попстоев, Владислав Мичев и Радо Казасов. Следва дуетно изпълнение на Камелия Тодорова с Константин Костов.

На 12 август вечерта открива „Камен Кацата и Сточна гара“ с блус в изпълнение на Камен Дойчинов, Мирослав Найденов и Румен Александров. Фестивалът завършва с триото на Жан-Ив Кандела, в което са Тома Кордоли и Димитър Семов, а специален гост е Маги Алексиева – MEY.

„Джаз в Бургас“ оставя трайна следа. Маргарита Димова-Манова коментира: „На първо място най-много ме радва това, че мога да нарека фестивала утвърдена традиция в бургаския културен афиш. Водим доста млади хора след себе си. Голямо удовлетворение, че младата публика е все по-голяма и става постоянна, а децата от Музикалното училище се обръщат към джаза.“

„Джаз в Бургас“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата.