Всички измерения на любовта са във втория албум Blue Stories на Desy and The Shiny Stockings с десет стандарта и три оригинални композиции

Всички измерения на любовта разглежда новият албум Blue Stories на групата Desy and The Shiny Stockings на Десислава Андонова – вокал, Петър Георгиев – китара, и Димитър Карамфилов – контрабас. В него е любовта – мечтата и непомечтаната; несподелената, изживяната и изгубената; любовта, която дава цел и е сила в достигането до нея, която ни прави неразделни и неразривно свързани с живота. 10 са известните и популярни заглавия от американската песенна традиция, като този път завръщането във времето е още по-назад спрямо първия албум – към блуса от 20-те и 30-те години на миналия век. За първи път Desy and The Shiny Stockings представят и три оригинални песни, написани от Деси Андонова и колективно аранжирани от тримата. Пилотен сингъл е една от тях – My Song of Freedom. Тя прозвуча първо в ефира на Jazz FM при гостуването на тримата музиканти в студиото ни. Концертът за премиерата на Blue Stories е на 3 юни от 21 ч. в „Маймунарника“. Входът е свободен. През юли Blue Stories ще бъде представен на „Джаз в Бургас“, а през август – на „Банско джаз фестивал“.

Суинг музиката е в основата на проекта Desy and The Shiny Stockings, тъй като именно тя е причината за създаването му с изпълнения на живо на танцово парти на Lindy Hop Bulgaria. „Тези стари песни имат един добавен сантимент – те са свързани с миналото ми и с една мечта, която изживях с Рони и Вера в Sentimental Swingers. От там тръгна животът ми с този тип музика. Срещайки се с Пешо за парти с танцьори, по негово предложение направихме този проект. Имах потребност да пея повече тази музика. Представянето ѝ с общността на танцьорите ми даде допълнителна дълбочина във връзката с нея.“ – Деси Андонова дори започва да танцува и навлиза още повече в света на суинг музиката до там, че тя се превръща в жизнена необходимост. „Защото е чиста радост. Независимо в какво състояние си, в момента, в който се докоснеш до нея, всичко негативно отпада. За мен тази музика е лечебна.“

Суинг песните и танците се появяват във времена на трудности и дават стимул и средство да ги преодолееш, създават идея за хубавия живот отвъд тях. И това остава във времето. Ето например, за песента It Ain’t What You Do, която слушаме в първата пауза на нашия разговор, Димитър Карамфилов посочва, че е като химн на суинг танцьорите днес, които имат специални движения при изпълнението ѝ. „Това показва колко е актуално усещането на тези песни. Няма значение в каква епоха се случва нещо хубаво, то е непреходно, то е актуално във всеки един момент. Това са човешките емоции, а ние наблягаме на позитивните. Това много топли, когато го споделяш с хората. Животът е по-силен от всичко. Каквото и да ти се случи, трябва да можеш да запазиш жаждата за живот, да знаеш, че има възходи и падения, но в паденията трябва да устоиш, за да се изкачиш пак нагоре.“

Музиката и танцът ни помагат в това, аргументира с пример Петър Георгиев: „Песните от първия албум ни връщат към Златната ера на суинг музиката, балните танци, бигбендовете, общата хореография, която всеки е знаел. Това е давало усещането за сплотеност на обществото чрез изкуството. Целта ни е музиката да създава приятна атмосфера, слушателят да се отпусне и да се отнесе нанякъде, да звучи като приказка.“ Той е убеден, че целта е успешно постигната с първия албум и още по-добре – с втория.

Desy and The Shiny Stockings с едноименен дебютен албум през 2020 г.: Деси Андонова, Петър Георгиев и Димитър Карамфилов са членовете на триото - Jazz FM

Blue Stories е не само със суинг, но и с джаз и блус, в други моменти се обръща към буги-вуги и поглежда и към рокендрола. Пилотният сингъл е една от оригиналните песни на групата – My Song of Freedom. Тя олицетворява движението към светлината, което е и посоката на групата. „Изхождайки от концепцията да правим блус, моето усещане бе за лично преживяване, за тежък момент, минавайки през загубата и стигайки до освобождаването и до връщането към себе си.“ – разказа Деси Андонова за споделеното в песента преминаване през болката от загубата на своята приятелка Андрония Попова – Рони.

Подробности за Blue Stories на Desy and The Shiny Stockings ще научите в „За албумите от техните създатели“ на 31 май от 19 ч. с повторение на 3 юни от 14 ч. В съботния ден вратите на „Маймунарника“ отварят за концерта за представянето на албума с диджей сет от 19 ч., а тримата ще излязат на сцената в 21 ч. На 14 юли слушаме Blue Stories на „Джаз в Бургас“, а на 12 август – на „Банско джаз фестивал“.