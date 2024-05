Националният конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора отново събира таланти от цялата страна, Jazz FM представяме отличилите се на сцената на „Джаз в цялата страна“

На 15 юни млади джаз музиканти от цялата страна отново ще се съберат, ще съизмерят своите постижения и ще бъдат насърчени в развитието им в шестото издание на Националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора. Престижният форум е организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ и се провежда в партньорство с Община Стара Загора. Министерството на културата ежегодно дава стипендии на трима изявени участници. Jazz FM е традиционен медиен партньор на конкурса и тази година в старозагорското издание на пътуващия ни фестивал „Джаз в цялата страна“ ще запознаем участниците с джаз историята на града домакин, ще срещнем слушателите на живо с най-добре представилите се участници и ще проследим успехите на лауреати през годините и техните преподаватели. Конкурсът и образователното събитие ще се проведат в регионална библиотека „Захарий Княжески“, а връчването на наградите и концертът на призьори и преподаватели ще бъде на откритата сцена на Античен форум „Августа Траяна“ и ще се излъчва на живо по Jazz FM. Всички събития се провеждат при отворени врати и вход свободен.

Създател и двигател на конкурса е вокалистката и вокален педагог Надя Тончева. Тя е дългогодишен преподавател по поп и джаз пеене в НУМСИ „Христина Морфова“, била е член и ръководител на вокална група „Траяна“, за която е писала аранжименти, а днес продължава да допринася към джаз музиката като педагог, изпълнител и организатор на събития. За развитието на конкурса тя разказа в студиото на Jazz FM: „Неговата история е от 2017 г., когато НУМСИ „Христина Морфова“ стартира инициативата за годишен младежки форум, на който да си дават среща студенти, ученици и преподаватели от цялата страна с цел споделяне на добри практики в джаз изпълнителското изкуство. Това е нова дисциплина в музикалните училища, бе открита преди около 15 години. Беше наистина необходимо да се съберем всички преподаватели и да обменим виждания за начините на работа. Форумът съществува като Младежки джаз фестивал в продължение на две години и по предложение на Министерството на културата се преобразува в конкурс. Това състезателно начало мотивира участниците да се готвят по-сериозно за представянето си.“

И тази година Националният конкурс за млади джаз изпълнители ще посрещне таланти от цялата страна. В него са поканени да се включат ученици, студенти, обучаващи се в общински и частни школи на възраст до 29 години. Те се състезават в три възрастови групи – до 13, до 18 и до 29 години. Категориите са три: индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти, и джаз формации. Всички участници получават грамоти, а класираните от 1 до 3 място – дипломи и медали, формациите – дипломи и плакети. Министерството на културата отпуска три стипендии на обучаващи се в музикалните училища в страната сред вокалистите във втора възрастова група. Журито е съставено от професионалисти в музиката. Конкурсът се провежда без такса за участие. Срокът за подаване на заявки към Надя Тончева е 31 май. Информацията за контакт и регламентът са публикувани тук.

През тази година участниците в Националния конкурс за млади джаз изпълнители, техните педагози и родители, а също и жителите и други гости на Стара Загора ще научат повече за джаз историята на града в първия модул от пътуващия фестивал на Jazz FM „Джаз в цялата страна“. В паузата между конкурсните изпълнения и връчването на наградите съвместно с Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Държавен архив – Стара Загора ще разкажем за джаз миналото на града, а в кратки филми ще представим някои от най-ярките ни джаз музиканти, формирали се именно там. Сред тях са Иво Папазов – Ибряма, Ангел Демирев, Веселин Койчев, Стоян Роянов – Я-Я, Мария Митева, Пламен Карадонев, Даниел Николов, Ивайло Манев и др.

Церемонията по връчването на наградите ще започне в 18:30 ч. на откритата сцена на Античен форум „Августа Траяна“, след което в първите минути на фестивала на Jazz FM „Джаз в цялата страна“ ще проследим на живо и по радиото галаконцерта на лауреатите. Той ще бъде последван от изяви на призьори през годините, както и на преподаватели, наградени за отличното представянето на техните възпитаници.

От самото си начало Националният конкурс за млади джаз изпълнители е свързан с приемствеността. Първото издание започва с отбелязване на 80 години от рождението на Кирил Тодоров. „Той е Почетен гражданин на Стара Загора, голямо име е не само в града; твори не само в областта на джаза, а и на фолклора, той е класически музикант, свири на цигулка от съвсем малък и като ученик в Музикалното училище в Пловдив. Неговата 80-а годишнина отбелязахме с концерт на „Спектрум“, наследник на линията на „Траяна“. Творчеството на Кирил Тодоров е известно извън пределите на България. Публиката изгледа видеозапис на студенти от „Бъркли колидж“ в САЩ, които изпълняват неговия аранжимент на „Янинку“, който разбрахме, че е включен в обучението по вокални ансамбли там. Той години наред пишеше музика за Български лондонски хор с участието на чужденци, които пеят български фолклор, облечени в народни носии. Те имаха няколко гостувания в Стара Загора. Тяхна ръководителка е старозагорката Десислава Стефанова, която ги учи на всичко това.“ – разказа Надя Тончева.

Наследството на „Траяна“ също ще бъде част от фестивала „Джаз в цялата страна“. Във второто образователно събитие на 16 юни от 11 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ за историята на групата ще разкажат двете участнички в нея Лиляна Дойчева и Надя Тончева и ще посрещнем оформилия облика ѝ като акапелна формация Кирил Тодоров. Лиляна Дойчева е ръководител на вокална студия „Траяна Глас“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора, която също ще се представи на „Джаз в цялата страна“. На Младежката сцена, възникнала мост между организирания от общината фестивал „Цветовете на джаза“ и представяния от Jazz FM „Джаз в цялата страна“, на 14 юни предстои да чуем концерт на Вокална студия „Траяна Глас“ – квинтет и последователи, а предходния ден песните на Хърби Хенкок ще представят ученици от НУМСИ „Христина Морфова“. Всички събития от двата фестивала са при свободен вход.

„Има много имена от съвремието на джаза, които са вече професионални музиканти и са се доказали именно на Националния конкурс за млади джаз изпълнители.“ – посочва Надя Тончева. Един от тях е нейният ученик, сега член на „Спектрум“ – Даниел Николов. „Много се гордея с него. Запалих у него страстта към акапелното пеене. Предстои му да завърши джаз образованието си в Грьонинген в Нидерландия и вече е част от „Спектрум“ – група, продължител на творчеството на „Траяна“. Първо място в категорията за вокалисти е печелил в началото на своите студентски години Илин Папазян. Той сега е преподавател по китара в НУМСИ „Христина Морфова“, което е завършил. Два пъти стипендиант на конкурса е Стелла Михайлова от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, която с основаната от нея и брат ѝ в консерваторията в Нидерландия група FromAroundCollective участва в бургаското издание на „Джаз в цялата страна“ миналата година.

Второто издание на пътуващия фестивал на Jazz FM „Jazz в цялата страна“ отпразнува творческите личности на Бургас, представи пред публика и слушатели талантите на града - Jazz FM

Снимка: Виктор Налбантов за Jazz FM

Йоанна Цветкова – пианистка и певица, се представя еднакво добре и в двете категории – за вокалисти и инструменталисти, и взема награди от тях. Ивайло Манев е възпитаник на НУМСИ „Христина Морфова“ и продължава като един от най-добрите млади джаз барабанисти. След като спечели конкурса, Jazz FM го поканихме в проекта ни с Мими Николова за концерт в Синеморец, а след това проведохме перкусионна работилница с деца. Той отскоро е част от Джаз формация „София“.

Незабравими мелодии създадоха неповторимо преживяване на четвъртото издание на „Велека кайт и джаз фест“ с Мими Николова и Михаил Йосифов - Jazz FM

Деца откриваха музиката в проведена от Jazz FM работилница на читалище „Синева – 2020“ в новото пространство за култура в Синеморец „Време е за теб“ - Jazz FM

Снимка: Читалище „Синева – 2020“

На „Джаз в цялата страна“ Ивайло Манев ще се представи като участник в основното трио, акомпаниращо на лауреатите, и ще покаже пътя напред към висшето образование по музика в съвместна изява със своята преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ проф. Христо Йоцов. Лауреат на конкурса е и най-добрият ни джаз цигулар Любомир Толумбаджиев, който впоследствие спечели и наградата от конкурса на Plovdiv Jazz Fest. За участие на Младежката сцена на „Банско джаз фестивал“ отличилите се на конкурса в Стара Загора покани през 2022 г. Илияна Щерева, председател на Асоциация Фестивалите в България, съорганизатор на големия форум заедно с Община Банско. Ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ тогава се представиха отлично заедно с една от стипендиантките на конкурса, която и тази година ще бъде специален участник на Младежката сцена на фестивала в подножието на Пирин. Това е Аглея Канева, която е и част от ансамбъл „Престо“ към Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив – също призьор на конкурса в Стара Загора.

На „Банско джаз фестивал“ през 2022 г. се изявяват селектираната от Илияна Щерева призьорка от Националния конкурс за млади джаз изпълнители Ивана Муцкова и лауреатите на конкурса – ансъмбъл „Престо“ с участието на Аглея Канева и Ивайло Манев като част от квартета Wrong Note

Енергични, ентусиазирани, израстващи: бъдещите големи имена са на сцена „Млади таланти“ на „Банско джаз фестивал“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Ивана Муцкова впечатли на „Банско джаз академия“ Салвадор Собрал и той покани нея и още две от участничките да пеят с него на голямата сцена на фестивала.

Валерия Василенко, лауреат на Националня конкурс за млади джаз изпълнители на Младежката сцена на „Банско джаз фестивал“ през 2021 г.:

От „Банско джаз фестивал“ II: спомени за Милчо Левиев от Human Touch, среща с три млади ученички на Вики Алмазиду и с колегите от радио N-JOY - Jazz FM

Снимка: Владислав Мирчев

Всяка година Националният конкурс за млади джаз изпълнители отличава преподавател с най-сериозно присъствие. До момента са били награждавани трима – Михаела Тенев от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, Йордан Владев от Музикален център Art Libitum София, който почти всяка година участва с джаз формации, а през тази ще се включи с ABND в Концерта на лауреатите в „Джаз в цялата страна“, както и Доротея Люцканова – преподавател по поп и джаз пеене в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен и основател и ръководител на Музикалния център DORI DIOS, която също ще чуем на Концерта на лауреатите.

Вокалният педагог Мишел Дийн и нейните ученици: джазът развива таланта, открива света - Jazz FM

Plovdiv Jazz Fest, ден 2: Йълдъз Ибрахимова получи наградата за цялостен принос, Емет Коен трио ни посипа със звезден прах, учениците на Мишел Дийн дълбоко ни впечатлиха - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Пример и подкрепа в творческа среща на учениците по поп и джаз пеене в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен с Нора Караиванова и Стефан Илчев - Jazz FM

„Много ни радва, че успяхме да популяризираме джаза. Първото издание бе през април по повод Международния ден на джаза. Решихме, че ще дадем път на най-свободното и креативно изкуство.“ – удовлетворена от постигнатото е Надя Тончева. През 2024 г. на „Джаз в цялата страна“ Националният конкурс за млади джаз изпълнители ще се завърне към един от акцентите си в миналото – съвместно музициране на участниците в конкурса и журито. „Това бе тръпка и за двете страни. Те бяха много щастливи да застанат заедно. И тази година журито ще вземе участие в галаконцерта.“ – подчерта още един елемент от продължението на традицията Надя Тончева, която също ще чуем на „Джаз в цялата страна“.

В конкурса тази година с нова инициатива се включва Любомир Денев, който бе член на журито през 2020 г. Той обяви парична награда за най-добро изпълнение на негово произведение, като на желаещите ще предостави нотен материал.

