Blagoevgrad Blues & Jazz Festival с артисти от България, САЩ, Гърция и Северна Македония. Заместник-кметът Станислав Кимчев: „Въвличаме младите в творчество, изграждаме по-добри хора и ценители на високото изкуство“

„Ако вярвате в свободата“ е мотото на седмото издание на Blagoevgrad Blues & Jazz Festival с основна програма в зала „Орфей“ в парк „Македония“ и съпътстващи събития – работилница, джемсешън, срещи с артисти и прожекция на филм в Stage Bar, бар Tadow и кино Cinemax. Организатори са Община Благоевград и Sofia Blues Foundation, чийто председател Васко Кръпката е автор на програмата заедно с Любима Бучинска. Jazz FM е медиен партньор.

Бигбендът на Благоевград ще открие фестивала с безсмъртната музика на Йосиф Цанков. Специални участници са внукът на композитора Вили Стоянов – тромбон, и неговият колега и приятел Михаил Йосифов – тромпет.

Снимка: Фотографска агенция BulFoto

„Йосиф Цанков остави светла следа в градската култура, неговата музика ни доближи до Европа, до свободния свят, до цивилизацията.“ – коментира пред Jazz FM Васко Кръпката.

„Сакис Доволис трио от Гърция свирят прекрасен блус рок, малко алтърнатив, малко арт рок. Повлияни са от Стиви Рей Вон, Джими Хендрикс, от музиката, която толкова години е символ на свободата.“ – каза той за следващите участници. Кели Ръкър ще бъде след това специален гост на концерта на „Подуене блус бенд“. Васко Кръпката я открива, изписвайки в Гугъл Blues Diva.

Снимка: Димитър Алексов

Хирургът Doctor D ще свири на хармоника. В съпътстващата програма по-рано през деня тримата ще водят работилница по свирене на хармоника. „Когато като барабанист отидох през 1983 г. в Норвегия, си донесох блус хармоника, но нямаше кой да ми каже как се свири на нея. Пет години от живота ми минаха в това да открия как се изкривява тонът, как се хваща полутонът. Решихме да покажем на младите техники за свирене на блус хармоника. Интересното е, че всеки може да я използва по свой начин – малък инструмент с безкрайни възможности.“ – каза музикантът.

В програмата на фестивала са още Белослава с JP 3 и нашият колега от Jazz FM Младен Димитров – DJ Mr. Moon, както и Росен Захариев. След това ще се изявят северномакедонците от Foltin. Втората вечер ще открие „Атолука блус картел“ с младежи от Пловдив. Лидер е Мартин Стойков, потомък на голям български музикант. „Баща му бе световен изпълнител на хармоника. Той най-сетне реши да се създаде група. Атолука е село близо до Пловдив, където са се събрали. По онова време беше модерно да се говори за картелите, а картелите в бизнеса са обратното на блуса. Решили на майтап така да се нарекат. Те са млади момчета, свирят със страхотен хъс, правят убийствено шоу и са на световно ниво. „Атолука блус картел“ от Пловдив – младата блус банда на България!“ – представи ги Васко Кръпката. Първата вечер ще завърши с джемсешън в Stage Bar.

В съпътстващата програма е и прожекцията в кино Cinemax на филма „Балканска черна кутия“ за Kottarashky. Преди това ще има среща с режисьора Цветан Драгнев и с продуцента Галина Тонева. „Стилът му е микс от хип-хоп, джаз, български фолклор. Страхотен и невероятен е!“ – коментира в интервю по Jazz FM заместник кметът на Община Благоевград по културата, спорта и туризма Станислав Кимчев. Той сподели впечатленията си, че в града има многобройна публика за документалното кино. „Щастливи сме, че можем отново да домакинстваме на събитие от подобен ранг, което съчетава традиции и новаторство в джаз и блус музиката.“ – каза Станислав Кимчев за фестивала.

Blagoevgrad Blues & Jazz Festival е част от богат културен календар, с който градът възпитава младите, дава разнообразни възможности за срещи с изкуството на всички и посреща много гости. Например, през март всеки ден има събития, в някои от дните – по пет. „Официалните празници ги отбелязваме по възможно най-модерен начин. Предстои Великденски музикален фестивал с най-добрите диджеи. За празника на града на 24 май два дни ще има концерти на школите по изкуствата, с гостувания на Дара Екимова, Роби, Преси и Стенли. През юни в продължение на една седмица се провежда традиционният детски театрален фестивал „Талантино“. През ноември имаме Балкански театрален фестивал. Връщаме се на литературната сцена с Международен литературен фестивал „Хвърчащите хора“. За първи път ще направим всичко възможно да привлечем почитатели на Фестивала на електронните спортове. Провеждаме международни фолклорни и танцови фестивали, имаме премиери на ансамбъл „Пирин“, на Камерната опера, на Драматичния театър, на Общинския куклен театър. Летни музикални уикенди ще се състоят всяка събота и неделя през юли с музика за всеки вкус. Имаме амбицията да утвърждаваме града като културен център на Югозапада и ще направим всичко възможно на всеки, който дойде в Благоевград, да му се иска да остане.“ – каза Станислав Кимчев.

Снимка: Светослав Николов

Ангажиментът към младите хора става ясен, когато, отваряйки сайта на общината, виждаме като първа новина проект за изграждане на младежки център. При едно от предходните издания на Blagoevgrad Blues & Jazz festival ми направи впечатление, че хората имат рефлекс за музиката и изкуството. Немалката зала бе препълнена, а хората носят в себе си усещането за музиката като празник, като повод да се съберат целите семейства. Изкуството е в генетичния код на благоевградчани. „С благоевградската публика работим от най-ранна възраст. Благоевград е популярен с изключителното ни отношение към образованието и културата, когато става дума за деца и младежи. И с този фестивал, и с други културни събития се опитваме да вкараме децата в създаването на културно съдържание. И успяваме. Те се изявяват в детски мюзикъли, обучаващи се в танцовите и музикалните школи, в школите по изкуствата, участват в спектакли на Камерната опера и Бигбенда като солисти. Коледният ни концерт бе с възпитаници на Хуманитарната гимназия. Имаме два университета с преподаване на изкуства – Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Американския университет в България.“ – разказва Станислав Кимчев. Той посочи, че студенти от ЮЗУ са поискали срещи с музиканти на Blagoevgrad Blues & Jazz Festival.

Преподаващият там ръководител на Бигбенда на БНР Антони Дончев бе сред преподавателите в първото издание на съорганизирания от Jazz FM и Общински младежки дом – Шумен фестивал „Деца на джаза“ в първото му издание през 2023 г. „Работим за създаване на по-високи културни потребности сред подрастващите и публиката. И виждам, че се получава. Когато въвлечеш младите, те започват да се включват с идеи, с ентусиазъм, с желание. Това води до количествени натрупвания, в които изграждаме по-добри хора и ценители на високото изкуство.“

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Илюстрация за това как поривът към изкуството продължава през поколенията е творческата дейност на вокалистката, вокален педагог и организатор на Evergreen Fest Sofia Румяна Коцева.

Нейният баща Златко Коцев е първи ръководител на Фолклорен ансамбъл „Пирин“.

Снимка: Съюз на българските музикални и танцови дейци

На 1 ноември 2024 г. съставът получи специалната награда „Кристална лира“ на Сдружението на Академичните музиканти на Република Северна Македония. В категорията за джаз отличието на Съюза на българските музикални и танцови дейци бе присъдено на Константин Костов.

Снимка: Светослав Николов

В категорията за поп и рок музика спечели Влади Ампов – Графа, а статуетката му връчи програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Снимка: Съюз на българските музикални и танцови дейци

Завършваме представянето на новото издание на Blagoevgrad Blues & Jazz Festival с анонс за гостуването в следващото издание на „Джаз ден“ на 4 март на един от първите ученици на Румяна Коцева – Никола Попов, като изпълнител на главната роля в мюзикъла „Спондж Боб“ в Столичния куклен театър.

Снимка: Марияна Гугалова

Двамата са често заедно на сцената, както през миналия декември в Шумен и София в концертното поднасяне на проекта ѝ „Вечните коледни песни на български език“, така и вчера в музикалната вечер по случай 90 години от рождението на Дамян Дамянов.