Студенти от „Часовете по джемсешън“ на проф. Христо Йоцов в НМА с концерт в In The Mood: „Давам им пълната свобода, а те носят пълната отговорност“

Студентите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, преминали през „Часовете по джемсешън“ на Христо Йоцов, излизат на сцена утре в края на семестъра, за да поднесат букет от произведения, подготвени през изминалите месеци. Събитието е в клуб In The Mood от 18 ч. Навръх студентския празник преподавателят в НМА гостува в студиото на Jazz FM. Преди интервюто припомняме на аудиторията изпълнение на „Акустична версия“ от джаз конкурса в Леверкузен през 1986 г. „Беше прекрасно!“ – коментира Христо Йоцов, изслушал пиесата. Двамата с Антони Дончев свирят със силен заряд, който сега Христо Йоцов предава на студентите като професор в Националната музикална академия. За купон за 8 декември в своите години като студент той не си спомня, тъй като веднага след казармата е поканен от Вили Казасян, роден на днешния ден, да бъде барабанист и аранжор на Бигбенда на БНР (тогава – Естраден оркестър на Българското радио и телевизия). „На практика нямах студентски живот. Изкарах една година редовно като студент, след това минах задочно. Дори нямам спомени от студентски празници, защото ме „завъртя шайбата“ на професионалния живот, а той бе много активен тогава. Цялата тази дейност бе училище, и то – на възможно най-високо ниво.“ – споделя Христо Йоцов.

Днес като преподавател ясно казва на студентите, че трябва да видят какво е да си барабанист на бигбенд, за да усетят цялата значимост на своята работа, на позицията си в музиката и на отговорността си като изпълнители. „Навиците и уменията са съвсем различни спрямо всякакви други формации. За щастие, с Михаил Йосифов начело Бигбендът на НМА се възстанови с голяма сила.“ – коментира Христо Йоцов. Той припомни величествените изяви на оркестъра под ръководството на Йонко Татаров през 70-те години, когато формацията участва в сериозните джазови фестивали у нас. По времето на Томи Димчев също има Бигбенд към Естрадния факултет. „Но това, което се случва сега, започва все повече да укрепва и да получава признание от страна на високата академична общност след години на снизходително отношение към „забавния жанр“. Днес виждаме огромна крачка напред, особено благодарение на сегашния ректор проф. д-р Сава Димитров, потомствен музикант, наследник на основателя на кларинетната школа проф. Сава Димитров и на неговия син – също преподавател Димитър Димитров. Наследявайки целия музикален багаж и духовност, той го съчетава със забележителни мениджърски умения и в момента животът в академията е такъв, какъвто не съм го виждал, откакто съм там, а аз съм там от доста години.“ – стига до детайлите Христо Йоцов, като посочва освен учебния и творческия живот, също и пълното оборудване с нови инструменти на всички нива, новите апаратури, ремонтите… „Такова нещо академията не е виждала. Всичко зависи от човека начело, защото при едни и същи условия някъде нещата стават, а другаде – не. Не е въпрос на пари, а на желание, хъс, упорство, почтеност към това, което правиш.“ – казва музикантът и преподавател.

Вече 22 години в НМА Христо Йоцов води прословутите „Часове по джемсешън“. Той разпознава тези занимания като нужни на студентите, но липсващи в подготовката им. „Изпадах в ситуации на огромно неудобство и срам, че нашите студенти нямат понятие от джазовата музика, дори не говоря за импровизация, а за хармония, език на свирене. Започнах да събирам хора малко по малко.“ Началото е с поколението на Димитър Карамфилов, Константин Костов. Събират се всяка сряда в 14 ч. „абсолютно доброволно,“ както посочва Христо Йоцов. „Часовете не са в програмата, но са едни от най-посещаваните от студентите. Те виждат поколения назад, преминали през „Джема“ каква музика свирят, не само в джаза. Уменията и езика, който владеят, ясно ги отличава от другите.“ Преподавателят със задоволство наблюдава как от година на година с тези концерти в края на семестъра нивото рязко се вдига до истински професионализъм – умения, самочувствие, спокойствие. „Виждам, че те живеят с това, непрекъснато са заедно, коментират, изнамират нови музиканти, пишат музика. Това е най-радостното нещо, което ми се случва.“

Така „Часовете по джемсешън“ са важен ориентир за съвместно музициране, опознаване в изкуството и развитие на уменията за изразяване. Затова са много ценени от студентите. Началото на концерта утре е в 18 ч., а младите ще представят натрупания през семестъра материал. Как протичат тези занимания, разказва проф. Христо Йоцов: „Имаме „сержант“ за връзката между мен и желаещите студенти. Определят се три пиеси и се анализира как могат да се изпълняват, каква е ролята на всеки инструмент, как комуникират, какъв е езикът на джаза, каква е постройката на произведението. Всеки работи с преподавателя си за усъвършенстване на инструмента. Аз се занимавам с това да се създаде група, да се създаде удоволствието от свиренето. А удоволствието идва, когато знаеш какво правиш.“ Христо Йоцов споделя, че идват и хора, които са любопитни да слушат и може и в един момент да се престрашат да се качат на сцената. „В края на семестъра набираме брой пиеси, те си избират кои в какви състави да свирят. Давам им огромна самостоятелност да правят каквото ги влече, каквото намират за смислено. Те много добре знаят, че връзката с корените на джаза не трябва да се къса, независимо какви модерни изпълнения слушат. Винаги ги държа във връзка с основата – бибопа. Много държа те да знаят този език. Иначе не могат да се наричат джазови музиканти.“ Утре на сцената ще има трима – четирима барабанисти, трима пианисти, саксофонисти, вокалистка в различни формации, дори един пианист, който не е от академията, но участва в „Часовете по джемсешън“. „Давам им пълната свобода, а те носят пълната отговорност за това, което ще представят.“

В In The Mood Христо Йоцов ще свири на 17 декември, когато два концерта – от 19 ч. и от 22 ч. – ще има групата „Акустична версия“ с басист Петър Славов. Междувременно актуалният албум на групата излезе на плоча.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Плевенска филхармония

Христо Йоцов на концерт с Плевенска филхармония в Пловдив на 11 октомври 2025 г.

С нов проект през февруари продължава плодотворното взаимодействие на Христо Йоцов с Плевенската филхармония. Тя ще изпълни в пореден Авторски концерт три негови произведения, от които две са нови. „Работата ми с Плевенската филхармония е повод да пиша музика, след като има оркестър, който с желание да я свири.“ – казва той. Премиерите са на Концертино за щрайх оркестър и Концерт за две пиана и оркестър, написан по молба на Иво Върбанов, който ще е солист със съпругата си Фиамета Тарли. Майка му е била челистка в Плевенската филхармония преди да стане част от Симфоничния оркестър на Сан Ремо и така да предопредели пътя по света на Иво Върбанов – пианист, продуцент и винопроизводител. Третата творба е написана по-рано за доайена на виолончелото в Националната музикална академия проф. Анатоли Кръстев, а солист ще е синът му Атанас Кръстев. Премиерата е на 13 февруари в Плевен, в зала „Катя Попова“, а изпълнението в София ще бъде в зала „България“ на 17 февруари. Диригент е братът на композитора – Борислав Йоцов. Началният час на концертите е 19.

Проф. Христо Йоцов с Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“: „Будителите трябва да присъстват във всичко, което ни заобикаля, защото това храни нашето самочувствие“ - Jazz FM

Снимка: Илияна Кузманова за Плевенска филхармония

Именно Плевенската филхармония предложи Христо Йоцов за Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“, която му и бе присъдена тази година.

Джазът създава нови публики: препълнена зала и изпълнени с почитатели коридори на концерта на Бигбенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в БАН - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Интересен детайл е, че снимки от церемонията се прожектираха на екрана в централата на БАН по време на концерта на Бигбенда на НМА преди няколко дни, на който се изпълняваше музика на Христо Йоцов, а той бе там, за да подкрепи студентите. Председателят на комисията по номинацията тази година бе заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов.

Христо Йоцов пише Камерно-джазова сюита „Зодиак“ (2024 г.) и я записва с джаз и класически музиканти като писмо към приятел - Jazz FM

В следващи срещи с публиката, на „Мартенски музикални дни“ в Русе догодина ще бъде изпълнена камерно-джазовата сюита „Зодиак“ – „цветно и вълшебно музикално преживяване“, както го определи авторът – Христо Йоцов.