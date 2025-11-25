Джазът създава нови публики: препълнена зала и изпълнени с почитатели коридори на концерта на Бигбенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в БАН

Тази гледка стопля сърцето на всеки любител на джаза – десетки слушаха концерта на Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ пред вратите на препълнената зала „Проф. Марин Дринов“ в централата на Българската академия на науките. Стотици бяха вътре. Случилото се вчера доказа, че публиката за джаз става все по-голяма, като се променя и нейната структура – към ядрото от запалени почитатели вече има широка периферия на любознателни хора, които откриват тази музика. „Благодаря ти, че ми каза за този концерт!“ „Всеки понеделник ли свири този оркестър тук? А кога и къде мога да ги слушам отново?“ „Другата седмица ще е класическа музика? Аз пак ще дойда!“ Интересно ми е да слушам разговорите на хората, дошли на концерти. В случая отговарях и на много въпроси. Тези реплики след края на изпълненото със силен заряд събитие доказват още нещо – че джазът вече създава публики за изкуството въобще. Концертът предостави специално преживяване, изпълнено със светли чувства и даващо положителна перспектива в пътя пред нас. Той бе елемент от програмата, инициирана от ректора на НМА проф. д-р Сава Димитров за изява на млади таланти и техните преподаватели при свободен вход всеки понеделник от 18 ч. в концертната зала в централата на БАН. Поредицата е озаглавена „Musicorum Via: две академии – една сцена.“

Бигбендът на Националната музикална академия вече се утвърди под ръководството на доцента в НМА д-р Михаил Йосифов – обичан тромпетист от българската и световната сцена. Но ръководството на НМА в лицето на ректора проф. д-р Сава Димитров създава тези пространства, в които младите таланти да се възпитават в нов начин на мислене, докато живеят живота на професионални музиканти под опеката на академията като институция. В репертоара и поднасянето му бяха изведени няколко основни линии, характерни за оркестъра в последните години: работата с произведения на съвременни български композитори, контакт с наследството – българско и световно, големи простори за изява, включително в международен контекст, нови инструменти, които са свидетелство на уважително отношение към таланта на младите хора. Всичко това дава стабилна основа за изграждане на самочувствие на няколко десетки изучаващи джаз в НМА, които пълноценно присъстват на сцената.

Джаз стандартите в програмата свързват с наследството в жанра от най-ярките години на бигбендовото изкуството. Връзките бяха многопосочни – с Гершуин чрез A Foggy Day, с Бъди Рич чрез Big Swing Face, с Каунт Бейси чрез Vine Street Rumble и From Russia with Love. Това бе моментът да си припомним невероятния успех, който имаха студентите на общия концерт това лято с Оркестъра на Дюк Елингтън, предшестван от няколкодневни работилници.

Още един такъв интензивен курс с теоретични и практически занимания предшестваше друг концерт с международно измерение на Бигбенда на НМА. Те свириха с южноафриканския саксофонист Карендра Девруп и със завърналия се от Германия български пианист Константин Костов. От този момент в техния творчески живот бе пиесата на Девруп St. George's Bay. Бигбендът на НМА имаше и своя първи концерт в чужбина. Съставът гостува в Република Северна Македония, за да участва на един от утвърдените тамошни джаз фестивали. В Скопие българските музиканти свириха със студенти и преподаватели от партньорския музикален факултет на Националния университет на РСМ. Вчера този аспект на тяхното развитие бе представен с Inner Nova на Гордан Спасовски, която точно по този повод влезе в репертоара им.

Джаз културата в България очертаха произведенията на Христо Йоцов East, West и Black Pepper и на Ангел Заберски Brazzy People. И двамата бяха тук за събитието – като преподаватели – съответно в НМА и НБУ – те са особено грижовни към младите таланти. Тяхното присъствие дава специален знак и учи какво е да цениш музиката. Със своето дело те са изградили следващия пласт от джаз културата на България, на който младите спокойно могат да стъпят и да надграждат. Докато звучеше музиката, на мониторите в коридора във фотопреглед на събитията с участието на учени от БАН се появяваше снимка от церемонията по удостояването на проф. Христо Йоцов с Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на 15 ноември.

В инструментална версия прозвуча песента „Да е влюбен този свят“, което припомни за сериозната работа на бигбенда по постепенно въвеждане на български песенен репертоар през годините и по първото му структурирано поднасяне в съвместна инициатива с Jazz FM на фестивала „Джаз Велинград“ това лято. Концертът бе поднесен отново в София на 3 ноември в Зала 3 на НДК, която също бе изпълнена до предел с почитатели на джаза. Михаил Тодоров поднесе солата с чисто новия флюгелхорн – един от инструментите, с които бе изцяло обновен инструментариумът на бигбенда.

Този концерт във Велинград, но също и изявата миналата година на Банско джаз фестивал, както и гостуването неотдавна във Варна в добавка към гореспоменатите международни изяви в София и Скопие, показват Бигбенда на НМА като утвърден професионален състав, който има възможност да създава изкуство на различни сцени в разнообразен контекст. Ръководителят доц. д-р Михаил Йосифов се грижи програмата да е винаги различна и да съдържа този елемент на артистична провокация, които държи сетивата будни и превръща състава в жив, постоянно еволюиращ организъм. Самият той е пример за студентите като музикант, който държи високите стандарти и не позволяват компромиси. Това печели доверие. Когато обяснява на репетиции, студентите слушат. Когато ги връща неколкократно за фината изработка на детайл, те знаят, че това е за тяхно добро и не протестират. Мишо Йосифов е и изключително чувствителен към емоциите на публиката – рефлекс, изкован във времето на свиренето на улицата още като ученик в Националното музикално училище. Всичко това изпълва с творческо дръзновение в полет към мечтите, което прави младите музиканти отговорни към изкуството творци, отправили поглед далеч напред, съзнателни за пътя на изграждане. Като водещ на концерта с всяка дума към публиката Михаил Йосифов показваше колко се възхищава на тези музиканти и им посочваше много основания да се гордеят. Те се отплащаха със сърцато и перфектно издържано свирене в структуриран ансамбъл.

Ето имената и на другите музиканти, които зареждат студентите с професионализъм: проф. Христо Йоцов – барабани, проф. д-р Цветан Недялков (ръководител катедра „Поп и джаз изкуство“ към Вокалния факултет на НМА) – китара, проф. д-р Иван Стоянов – бас китара, Велислав Стоянов – тромбон, Апостол Апостолов – Толи и Димитър Льолев – саксофон, Атанас Миладинов – пиано, Свобода Боздуганова – контрабас.

И още няколко щриха, които правят концертите на бигбенда на НМА и този в частност забележителни. В състава са студенти от всички курсове – бакалаври и магистри, които понякога се сменят на инструментите, какъвто е случаят с петимата пианисти. Тази вечер те се радваха на подкрепата на вече завършилите академията Димитър Стоев – бас тромбон, и съвсем скоро Александрос Красидис – саксофон, с тях на сцената, но също и на барабаниста Ивайло Манев, който бе дошъл като слушател, както и на правещия втора магистратура пианист Борис Петков – също сред публиката. „Толкова обичам джаза! Благодаря, че слушахме заедно!“ – това възклицание на дама към нейна приятелка съдържаше в себе си всичко, което джазът е и този концерт го показа – споделено красиво преживяване, което изпълва със смисъл направеното, предоставя удовлетворение в настоящето и дава увереност за бъдещето.