Памет за Милчо Левиев: „Музиката е част от живота, а не обратното“

Привързаността си към музиката и живота ни остави като завет Милчо Левиев, с когото започна ново летоброене в българския и световния джаз. В деня, в който е роден – 19 декември, съпругата му Вики Алмазиду гостува в студиото ни и разказа: „Милчо невероятно много обичаше всичко, което се случва в живота му. Казваше: „Трябваше да остарея, за да разбера, че най-голямото изкуство е да се научим да живеем и че музиката е част от живота. Цял живот мислех, че животът е част от музиката, но не е.“ Музиката е в неговия характер, той не се страхуваше да разруши правилата и да ги изгради нанонво, не се страхуваше да импровизира в музиката и живота.“

Милчо Левиев е роден лидер. „Излизала съм на сцена с него само ние двамата или с общо над 100 души – по невероятен начин той ни обединяваше с усмивка и с жест, с ясна идея какво иска да каже. До последно внасяше промени в нотния текст, с него никога нямаше генерална репетиция. Харесваше му това напрежение – да може изцяло да се отдадеш на творческия елемент в момента.“ И е визионер: „Много хора след това го последваха, защото разбраха, че това е нов път, по който могат да поемат.“

След смъртта на маестрото съпругата му довърши два от трите завещани от него проекта – албумите „Соната 57“ и „Понеделник сутрин“ с филмова музика. И двата бяха представени в концертни програми, а Вики Алмазиду ни запозна с тях в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM.

Наследството на Милчо Левиев продължава да живее и чрез неговите ученици в майсторските класове в „Нов български университет“, на който дари част от архива си. След смъртта му висшето училище издаде real book с негови пиеси, Вики Алмазиду продължи майсторските класове там и дари на университета почти цялата останала част от архива, който вече се дигитализира. На НБУ тя дари и рояла на Милчо Левиев, който преди това е притежаван от Антон Диков. Историческото Fender Rhodes пиано, подарено на маестрото лично от основателя на компанията, Вики Алмазиду вече предаде в неговото училище – НУМТИ „Добрин Петков“ в Пловдив. Там неговата музика продължава да звучи, изпълнена от ансамбъл „Престо“, основан и ръководен от Пенчо Пенчев, а младите таланти се включиха в концерта му с филмова музика в Пловдив преди няколко седмици.

С НУМТИ „Добрин Петков“ Вики Алмазиду чрез ръководеното от нея Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“ започва от идното лято да провежда музикален фестивал с конкурс, посветен на маестрото. „Исках да направя нещо, което да напомня за Милчо чрез идеята за нестандартното. Той свиреше с огромна обич и отговорност и класическа музика, и джаз, и етно музика от различни държави. Той ги обединяваше, за него в музиката нямаше граници, тя бе едно понятие. Бе убеден, че всичко, свързано с изкуството, трябва да бъде освободено.“ Затова участниците ще свирят и от трите вида музика, включително композирана от Милчо Левиев. „Искам децата да дойдат на една среща, на която да се опознаят и да общуват с майсторите, да отворим мирогледа им.“ – посочи Вики Алмазиду.

Фестивалът с конкурс се провежда с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Той ще се нарича „Майстори след майсторите“, както Милчо Левиев озаглави и последния си майсторски клас в НБУ. Членовете на журито в първите два дни ще дискутират с участниците, в следващите два – ще ги оценяват, а на финала ще свирят с тях в зала „Борис Христов“. Председател на журито е Людмил Ангелов, а членове са ръководителите на Бигбенда на БНР Антони Дончев и на „Софийски солисти“ Константин Добройков, изпълнителният диригент на НБУ д-р Георги Текев и самата Вики Алмазиду. В програмата на фестивала ще бъдат прожектирани откъси от концерти на Милчо Левиев, запазени в неговите и на Вики Алмазиду лични архиви, ще има изложби със снимки и на негови плочи. Фестивалът кани млади музиканти на възраст от 10 до 20 години, голямата награда ще е на името на Милчо Левиев, ще има парични премии, а НБУ ще даде едногодишна стипендия. Jazz FM ще бъде медиен партньор.

В края на интервюто с Вики Алмазиду на рождения ден на Милчо Левиев за първи път прозвуча запис от концерта през 2007 г. в програмирания от него фестивал „Пловдивски джаз вечери“, на който маестрото свири с Глен Ферис, Аирто Морейра, Венци Благоев и Димитър Шанов, а Вики Алмазиду пее. Записът е направен, обработен и предоставен на Jazz FM от Валери Костов.

